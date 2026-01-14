Nemzeti Sportrádió

A Barcelona, a Real Madrid és a PSG akadémiája adja a legtöbb elitligás játékost

B. A. P.B. A. P.
2026.01.14. 13:25
Pau Cubarsí és Lamine Yamal is a La Masiából érkezett a Barcelona felnőttcsapatába (Fotó: Getty Images)
Real Madrid CIES Barcelona La Masia PSG
A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legfrissebb, 529. heti jelentése bemutatja azokat a klubokat, amelyek a legtöbb futballistát adták az öt elitligába.

A CIES kiemeli, hogy az a csapat számít ahol az adott játékos 15 és 21 éves kora között legalább három idényt eltöltött. A vizsgált időszak a január 12-ig lezáruló bajnokikat vette alapul.

A lista élén a Barcelona áll. Az idényben 40 olyan játékos lépett pályára az öt elitligás bajnokság valamelyikében, aki a La Masiában nevelkedett, közülük tíz a katalánokat erősíti. A második helyen a Real Madrid áll 35-tel, míg a harmadik a Paris Saint-Germain 31-gyel. Az első ötben még a Rennes (29) és az Ajax fért fel (27), utóbbi az egyetlen csapat az első húszból, amely nem az öt elitligából érkezik. 

A Real Socied 24 játékost nevelt, ebből 15 jelenleg is a klubban szerepel, utóbbival vezeti a rangsort. Érdekesség, hogy az Ajaxnál 27 játékos nevelkedett, de egy sem lépett pályára idén a klubban. A játékperceket tekintve a Real Madrid vezet 29 439 perccel, majd a Barcelona (25 076) és a Rennes (22 599) következik. 

A CIES mérése megmutatja a legutóbbi öt, illetve tíz év számait is. Mindkét időszakot tekintve a Barcelona, a Real Madrid és a PSG áll a képzeletbeli dobogón.

 

