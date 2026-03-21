A Cremonese 15 forduló után újra bajnokit tudott nyerni; ötgólos meccset húzott be a Milan
Az első félidő viszonylagos eseménytelensége után a második játékrészben a Cremonese tudott ellenfele fölé nőni. Az 54. percben Juszef Maleh lőtte ki 25 méterről a bal alsót, majd a 68. percben egy kontra végén Jari Vandeputte lőtt ziccerben a bal alsóba 10 méterről. A Parma szépíteni sem tudott, így már négy bajnoki óta nyeretlen.
A cremonai csapat 15 forduló eltelte után győzött újra – a top öt európai ligában ez volt a jelenlegi leghosszabb nyeretlenségi sorozat –, a december eleje óta húzódó időszakban az élvonalba nyáron feljutott együttes csupán négy döntetlennel szerzett pontokat. 0–2
A 37. percben szerzett vezetést a Milan, Sztrahinja Pavlovics 23 méterről lőtt, a labda pedig a lécről a gólvonal mögé vágódott. Még a szünet előtt egyenlített a Torino, Giovanni Simeone lőtte be a kipattanót, miután Nikola Vlasic próbálkozását követően a labda kijött a jobb kapufáról.
A szünet után két gólt szereztek a milánói piros-feketék. Előbb Christian Pulisic centerezéséből Adrien Rabiot talált be, két perc múlva pedig Youssouf Fofana helyezett 11 méterről a kapu bal oldalába. Még a hajrában Nikola Vlasic tizenegyesből szépített, de a hazaiak megnyerték a mérkőzést, és visszavették a Napolitól a tabella második helyét. 3–2
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
Parma–Cremonese 0–2 (Maleh 54., Vandeputte 68.)
Milan–Torino 3–2 (Pavlovics 37., Rabiot 54., Y. Fofana 56., ill. Giovanni Simeone 44., Vlasic 82. – 11-esből)
Később
20.45: Juventus–Sassuolo (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)
Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|29
|22
|2
|5
|65–23
|+42
|68
|2. Milan
|30
|18
|9
|3
|47–23
|+24
|63
|3. Napoli
|30
|19
|5
|6
|46–30
|+16
|62
|4. Como
|29
|15
|9
|5
|48–22
|+26
|54
|5. Juventus
|29
|15
|8
|6
|51–28
|+23
|53
|6. Roma
|29
|16
|3
|10
|39–23
|+16
|51
|7. Atalanta
|29
|12
|11
|6
|40–27
|+13
|47
|8. Bologna
|29
|12
|6
|11
|38–34
|+4
|42
|9. Lazio
|29
|10
|10
|9
|29–28
|+1
|40
|10. Udinese
|30
|11
|6
|13
|35–42
|–7
|39
|11. Sassuolo
|29
|11
|5
|13
|35–39
|–4
|38
|12. Parma
|30
|8
|10
|12
|21–38
|–17
|34
|13. Genoa
|30
|8
|9
|13
|36–42
|–6
|33
|14. Torino
|30
|9
|6
|15
|34–53
|–19
|33
|15. Cagliari
|30
|7
|9
|14
|31–42
|–11
|30
|16. Fiorentina
|29
|6
|10
|13
|34–43
|–9
|28
|17. Lecce
|29
|7
|6
|16
|21–39
|–18
|27
|18. Cremonese
|30
|6
|9
|15
|25–44
|–19
|27
|19. Pisa
|29
|2
|12
|15
|23–49
|–26
|18
|20. Verona
|29
|3
|9
|17
|22–51
|–29
|18