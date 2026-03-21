A Cremonese 15 forduló után újra bajnokit tudott nyerni; ötgólos meccset húzott be a Milan

VARGA BALÁZS
2026.03.21. 20:00
Hosszú idő után örülhetett újra győzelemnek a Cremonese (Fotó: Getty Images)
Milan Parma Serie A Torino Cremonese
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 30. fordulójának szombati játéknapján a Cremonese 2–0-ra nyert Parmában, míg a Milan otthon 3–2-re győzte le a Torinót.

Az első félidő viszonylagos eseménytelensége után a második játékrészben a Cremonese tudott ellenfele fölé nőni. Az 54. percben Juszef Maleh lőtte ki 25 méterről a bal alsót, majd a 68. percben egy kontra végén Jari Vandeputte lőtt ziccerben a bal alsóba 10 méterről. A Parma szépíteni sem tudott, így már négy bajnoki óta nyeretlen.

A cremonai csapat 15 forduló eltelte után győzött újra – a top öt európai ligában ez volt a jelenlegi leghosszabb nyeretlenségi sorozat –, a december eleje óta húzódó időszakban az élvonalba nyáron feljutott együttes csupán négy döntetlennel szerzett pontokat. 0–2

A 37. percben szerzett vezetést a Milan, Sztrahinja Pavlovics 23 méterről lőtt, a labda pedig a lécről a gólvonal mögé vágódott. Még a szünet előtt egyenlített a Torino, Giovanni Simeone lőtte be a kipattanót, miután Nikola Vlasic próbálkozását követően a labda kijött a jobb kapufáról.

A szünet után két gólt szereztek a milánói piros-feketék. Előbb Christian Pulisic centerezéséből Adrien Rabiot talált be, két perc múlva pedig Youssouf Fofana helyezett 11 méterről a kapu bal oldalába. Még a hajrában Nikola Vlasic tizenegyesből szépített, de a hazaiak megnyerték a mérkőzést, és visszavették a Napolitól a tabella második helyét. 3–2

OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
Parma–Cremonese 0–2 (Maleh 54., Vandeputte 68.)
Milan–Torino 3–2 (Pavlovics 37., Rabiot 54., Y. Fofana 56., ill. Giovanni Simeone 44., Vlasic 82. – 11-esből)
Később
20.45: Juventus–Sassuolo (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák
12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)
Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale29222565–23+4268
  2. Milan30189347–23+2463
  3. Napoli30195646–30+1662
  4. Como29159548–22+2654
  5. Juventus29158651–28+2353
  6. Roma291631039–23+1651
  7. Atalanta291211640–27+1347
  8. Bologna291261138–34+442
  9. Lazio291010929–28+140
10. Udinese301161335–42–739
11. Sassuolo291151335–39–438
12. Parma308101221–38–1734
13. Genoa30891336–42–633
14. Torino30961534–53–1933
15. Cagliari30791431–42–1130
16. Fiorentina296101334–43–928
17. Lecce29761621–39–1827
18. Cremonese30691525–44–1927
19. Pisa292121523–49–2618
20. Verona29391722–51–2918

 

 

