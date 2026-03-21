Háromgólos FTC-győzelem az Újpest ellen a női labdarúgó NB I-ben

K. Zs.
2026.03.21. 19:35
A ferencvárosiak az Újpest elleni győzelem után (Fotó: FTC Női Labdarúgás Facebook)
Újpest Simple Női Liga Ferencváros női labdarúgó NB I
A Ferencváros 3–0-ra győzött az újonc Újpest vendégeként a női labdarúgó NB I 15. fordulójának szombati játéknapján, és megerősítette pozícióját a tabella élén. A második helyen álló MTK hazai pályán, a mögötte helyezkedő Puskás Akadémia és a Pécs idegenben nyert, a Szekszárd a Budaörs 2–1-es legyőzésével elkerült az utolsó helyről.

NŐI LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
Újpest–Ferencváros 0–3
MTK Budapest–Bp. Honvéd 1–0
DVTK–Puskás Akadémia 1–2
Viktória FC–PMFC 0–2
Szekszárd–Budaörs 2–1
Az ETO FC–Szt. Mihály-Szeged mérkőzést későbbi időpontban játsszák le.

 

Forrás: mlsz.hu

 

Újpest Simple Női Liga Ferencváros női labdarúgó NB I
