Háromgólos FTC-győzelem az Újpest ellen a női labdarúgó NB I-ben

A Ferencváros 3–0-ra győzött az újonc Újpest vendégeként a női labdarúgó NB I 15. fordulójának szombati játéknapján, és megerősítette pozícióját a tabella élén. A második helyen álló MTK hazai pályán, a mögötte helyezkedő Puskás Akadémia és a Pécs idegenben nyert, a Szekszárd a Budaörs 2–1-es legyőzésével elkerült az utolsó helyről.

NŐI LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

Újpest–Ferencváros 0–3

MTK Budapest–Bp. Honvéd 1–0

DVTK–Puskás Akadémia 1–2

Viktória FC–PMFC 0–2

Szekszárd–Budaörs 2–1

Az ETO FC–Szt. Mihály-Szeged mérkőzést későbbi időpontban játsszák le. Forrás: mlsz.hu