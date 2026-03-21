Négy arany maradt a hazai ringben a Bocskai István-emlékversenyen

TAVALY ilyenkor lépett hivatalába Emanuele Renzini, válogatottunk olasz szövetségi kapitánya, aki egy éve még csak ismerkedett a magyar elittel, most viszont már nyitott könyvnek számítanak neki a legjobbjaink, természetes, hogy más szemmel is nézi őket, mint a közös munka kezdetén.

Az olasz Maestro (ha már így szólítja mindenki) a tavaly vb-érmes Akilov Pilipet például egy fogműtét miatt nem láthatta a debreceni ringben, rajta kívül azonban szinte mindenkit, például Szaka Istvánt, akit nagyon nagyra tart, és ő lenne a legboldogabb, ha az 50 kilóban vitézkedő csepeli bunyós képes lenne 55-be felerősödni, hogy olimpiai súlycsoportban futhasson neki a Los Angeles-i kvalifikációnak. Most viszont még a légsúlyú döntőben mutatta meg tudását az ausztrál Dodd Lachlan Shipsey ellen, és hatalmas balcsapottakkal nyomatékosította, ki a jobb (a harmadik ilyentől el is dőlt az ausztrál…) – látványos, remek bunyóval nyerte meg a légsúlyú döntőt!

Nem időrendben vagy nemenként/súlycsoportonként haladva, de Hámori Luca is erősen ott van a kapitány fókuszában – olimpiai negyeddöntősünk kifejezetten jó elődöntőt bokszolt a holland Hoppemával, a fináléban pedig a nyurga szlovák Tamara Kubalovával találkozott. Hámori az első pillanattól kezdve dominált a szorítóban, arra sem kényszerült, hogy valami gyilkos iramot diktáljon, lábon megoldotta, amit kellett, időnként pedig pontos ütésekre és kombinációkra is futotta tőle, és simán győzött.

Szeleczki Lilla (48 kg) és Szira Zsófia (+80 kg) a novemberi U23-as Eb-n egyaránt döntőt bokszolt (Szira nyert is), velük már nagyon komolyan számol a kapitány a jövő felnőttkeretében, az utóbbi amolyan fordított „lex Szaka”, hiszen neki sokat kellene leadnia ahhoz, hogy az olimpián is indulhasson. Most még eredeti kategóriájukban bokszoltak, Szeleczki az első menet villogása után sajnos kikapott, Szira győzött, de igazán becsületes ellenállásba ütközött Pallás Szimonetta részéről.

Az 57 kilós házi rangadót a hölgyeknél Kuhta Vladiszlava nyerte meg, az Eb-bronzérmes Virbán Gábort (55 kg) egyhangú pontozással verte meg a nagyon tehetséges angol Abdul-Rahman Burton, a 70 kilós bajnok Énekes Dominik eleinte csinált ügyes dolgokat, aztán viszont sajnos egy hatalmas jobbhoroggal kiütötte őt a francia Makan Traoré, Buza Rómeó pedig Gémes Levente és Mester Soma távollétében lett ezüstérmes a kőkemény angol világkupaérmes, Kyle Shaw-Tullin mögött a 75 kilós súlycsoportban.

A 19 résztvevő nemzet a bizonyíték arra, hogy a jelek szerint március idusán megtalálta új helyét a European Boxing versenynaptárában a Bocskai, nagyobb levegőt azonban senki sem vesz a magyar ökölvívásban, hiszen szerdán a Koltai Jenő Sportközpontban máris a háromszoros olimpiai bajnok legenda, Papp László születésének 100. évfordulóját ünnepli. Az is nagy buli lesz!

70. TIPPMIXPRO BOCSKAI ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, DEBRECEN

Férfiak. 50 kg: 1. Szaka István, 2. Shipsey (ausztrál) – döntő: p. gy. –, 3. Porombac (moldovai) és Lakatos Péter. 55 kg: 1. Burton (angol), 2. Virbán Gábor – d: p. gy. –, 3. Cullen (skót) és Nabiev (ukrán). 60 kg: 1. Harris-Allan (walesi), 2. Mammadzada (azeri) – d: p. gy. –, 3. Devlin (skót) és Al Chabtun (holland). 65 kg: 1. Grau (francia), 2. Bóna (szlovákiai) – d: p. gy. –, 3. Petrimán Milán és Frank Dániel. 70 kg: 1. Traoré (francia), 2. Énekes Dominik – d: KO a 3. m-ben –, 3. Iszgandarov (azeri) és Chabyan (osztrák). 75 kg: 1. Shawn-Tullin (angol), 2. Buza Rómeó – d: p. gy. –, 3. Hankó Kálmán és Memics (szerb). Nők. 48 kg: 1. López (spanyol), 2. Szeleczki Lilla – d: p. gy. –, 3. D’Almeida (francia) és Fragnieres (francia). 57 kg: 1. Kuhta Vladiszlava, 2. Szűcs Szabina – d: p. gy. –, 3. Cardenas (spanyol) és Parsons (angol). 65 kg: 1. Hámori Luca, 2. Kubalová (szlovák) – d: p. gy. –, 3. Hoppema (holland) és Starovoitova (litván). +80 kg: 1. Szira Zsófia, 2. Pallás Szimonetta – d: p. gy.

BOM-ösztöndíj Kovács Kruzítónak

Huszonöt fiatal magyar sportoló tanulmányait segíti a BOM a Magyar Sportért Alapítvány a Berzeviczy Albert-ösztöndíjprogram idei, tizenharmadik fordulójában. A 25 új támogatott sportoló között a kuratórium döntése értelmében (például a tekvandós Márton Viviana és Luana, valamint a kardvívó Rabb Krisztián mellett) ott van a tehetséges 60 kilós ökölvívó, Kovács Kruzító is. A mostani 25-tel a jelenleg támogatott sportolók száma 65-re emelkedett.

A Berzeviczy Albertről – a MOB alapító és az MTA egykori elnökéről – elnevezett program az alapítvány hármas küldetését szolgálja: segíti a tehetségeket abban, hogy a tanulmányaik miatt ne kelljen feladni az élsportot; támogatja a sportolók munkaerőpiaci integrációját a versenyzés befejezése után; valamint hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a nyári olimpiai játékok legeredményesebb nemzetei között maradjon.