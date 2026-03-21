Nemzeti Sportrádió

Több mint 22 ezren tekintették meg szombaton a Bajnokok Ligája trófeáját a Puskás Arénában

2026.03.21. 20:09
Korábbi válogatott labdarúgónk, Nagy Antal a BL-trófeával (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Nagy Antal Bajnokok Ligája BL-trófea Puskás Aréna
Szombaton a Puskás Arénában állították ki a labdarúgó Bajnokok Ligája trófeáját, amelyet a Nemzeti Sport információi szerint egy nap alatt több mint 22 ezer érdeklődő tekintett meg és fotózkodott vele.

A Puskás Arénában és a Puskás Múzeum előtti téren megrendezett, egész napos, ingyenes program részeként a Bajnokok Ligája főszponzorának, a Pepsinek köszönhetően a látogatók megcsodálhatták a trófeát, amelyet a stadion épületében állítottak ki. A szurkolók és gyerekcsapatok mellett korábbi válogatott játékosok is éltek a lehetőséggel.

Több mint 22 ezren voltak kíváncsiak a trófeára a Puskás Arénában (Fotó: Árvai Károly)

A szombati Fociünnep esemény az Együtt a döntőig programsorozat utolsó állomása volt, a látogatók több ügyességi játékban vehettek részt, kipróbálhatták, milyen sebességgel képesek kapura lőni, tesztelhették rúgásuk pontosságát is. A Puskás Múzeumot és a Puskás Aréna stadiontúráját fél áron látogathatták meg egész nap.

A Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án rendezik meg a Puskás Arénában.

 

Legfrissebb hírek

Juhász Roland lesz a budapesti BL-döntő nagykövete – hivatalos

Bajnokok Ligája
22 órája

Végállomás – Csinta Samu publicisztikája

Bajnokok Ligája
2026.03.19. 23:33

Elismerés elismerés után: Szoboszlai bekerült a hét csapatába az UEFA-nál

Bajnokok Ligája
2026.03.19. 18:15

„Szinte bepasszolta a labdát a kapuba” – Ten Hag kielemezte Szoboszlai Galatasaray elleni játékát

Bajnokok Ligája
2026.03.19. 16:40

„Ez az egyik kedvencem a karrierem során” – Harry Kane az ötvenedik BL-góljáról

Bajnokok Ligája
2026.03.19. 14:41

Kerkez Milos: Tökéletesen végrehajtottuk a tervet

Bajnokok Ligája
2026.03.19. 11:29

Már a hétvégén játszhat a Barcelona lecserélt kapusa – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.03.19. 11:09

Fontos mérkőzésekről hiányozhat Thibaut Courtois

Spanyol labdarúgás
2026.03.19. 10:49
Ezek is érdekelhetik