Több mint 22 ezren tekintették meg szombaton a Bajnokok Ligája trófeáját a Puskás Arénában

A Puskás Arénában és a Puskás Múzeum előtti téren megrendezett, egész napos, ingyenes program részeként a Bajnokok Ligája főszponzorának, a Pepsinek köszönhetően a látogatók megcsodálhatták a trófeát, amelyet a stadion épületében állítottak ki. A szurkolók és gyerekcsapatok mellett korábbi válogatott játékosok is éltek a lehetőséggel.

Több mint 22 ezren voltak kíváncsiak a trófeára a Puskás Arénában (Fotó: Árvai Károly)

A szombati Fociünnep esemény az Együtt a döntőig programsorozat utolsó állomása volt, a látogatók több ügyességi játékban vehettek részt, kipróbálhatták, milyen sebességgel képesek kapura lőni, tesztelhették rúgásuk pontosságát is. A Puskás Múzeumot és a Puskás Aréna stadiontúráját fél áron látogathatták meg egész nap.

A Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án rendezik meg a Puskás Arénában.