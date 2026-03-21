Óriási lyuk keletkezett a MotoGP Brazil Nagydíjának célegyenesében

2026.03.21. 18:37
létesítmény Brazil Nagydíj MotoGP
Hatalmas lyuk keletkezett a MotoGP Brazil Nagydíjának ezen a hét végén otthont adó goiániai versenypálya célegyenesében, ezért megváltozott a szombati program.

A MotoGP időmérőjét még meg tudták tartani a ma 66 éve született Ayrton Sennáról elnevezett vadonatúj versenypályán, de a folytatás meghiúsult a célegyenesben keletkezett téglalap alakú lyuk miatt.

A héten heves esőzések miatt az is kérdésessé vált, hogy meg tudják-e tartani a Brazil Nagydíjat, ugyanis pár napja is víz alatt volt az aszfaltcsík egy szakasza.

A hét elején még állt a víz a pályán

A körülmények javultak, így a program pénteken elkezdődött, és bár az eső miatt néhány edzést halasztani kellett, végül lement a teljes program.

Szombaton azonban óriási lyuk keletkezett a célegyenesben, azt meg kell javítani, így a Moto3 és a Moto2 időmérőjét elhalasztották, és a MotoGP sprintfutamának is későbbi időpontot tűztek ki. Jelen állás szerint magyar idő szerint 19.20-kor elrajtol a szombati rövid futam, amelyet Fabio Di Giannantonio kezd majd az élről.

A MotoGP húsz év után tért vissza Brazíliába.

 

