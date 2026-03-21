A Cremonese 15 forduló után újra bajnokit tudott nyerni

Az első félidő viszonylagos eseménytelensége után a második játékrészben a Cremonese tudott ellenfele fölé nőni. Az 54. percben Juszef Maleh lőtte ki 25 méterről a bal alsót, majd a 68. percben egy kontra végén Jari Vandeputte lőtt ziccerben a bal alsóba 10 méterről. A Parma szépíteni sem tudott, így már négy bajnoki óta nyeretlen.

A cremonai csapat 15 forduló eltelte után győzött újra – a top öt európai ligában ez volt a jelenlegi leghosszabb nyeretlenségi sorozat –, a december eleje óta húzódó időszakban az élvonalba nyáron feljutott együttes csupán négy döntetlennel szerzett pontokat. 0–2

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ

Parma–Cremonese 0–2 (Maleh 54., Vandeputte 68.)

Később

18.00: Milan–Torino

20.45: Juventus–Sassuolo (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Hellas Verona

15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)

18.00: Roma–Lecce

20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)

Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)