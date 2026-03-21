A Cremonese 15 forduló után újra bajnokit tudott nyerni
Az első félidő viszonylagos eseménytelensége után a második játékrészben a Cremonese tudott ellenfele fölé nőni. Az 54. percben Juszef Maleh lőtte ki 25 méterről a bal alsót, majd a 68. percben egy kontra végén Jari Vandeputte lőtt ziccerben a bal alsóba 10 méterről. A Parma szépíteni sem tudott, így már négy bajnoki óta nyeretlen.
A cremonai csapat 15 forduló eltelte után győzött újra – a top öt európai ligában ez volt a jelenlegi leghosszabb nyeretlenségi sorozat –, a december eleje óta húzódó időszakban az élvonalba nyáron feljutott együttes csupán négy döntetlennel szerzett pontokat. 0–2
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
Parma–Cremonese 0–2 (Maleh 54., Vandeputte 68.)
Később
18.00: Milan–Torino
20.45: Juventus–Sassuolo (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)
Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
29
22
2
5
65–23
+42
68
|2. Napoli
30
19
5
6
46–30
+16
62
|3. Milan
29
17
9
3
44–21
+23
60
|4. Como
29
15
9
5
48–22
+26
54
|5. Juventus
29
15
8
6
51–28
+23
53
|6. Roma
29
16
3
10
39–23
+16
51
|7. Atalanta
29
12
11
6
40–27
+13
47
|8. Bologna
29
12
6
11
38–34
+4
42
|9. Lazio
29
10
10
9
29–28
+1
40
|10. Udinese
30
11
6
13
35–42
–7
39
|11. Sassuolo
29
11
5
13
35–39
–4
38
|12. Parma
30
8
10
12
21–38
–17
34
|13. Genoa
30
8
9
13
36–42
–6
33
|14. Torino
29
9
6
14
32–50
–18
33
|15. Cagliari
30
7
9
14
31–42
–11
30
|16. Fiorentina
29
6
10
13
34–43
–9
28
|17. Lecce
29
7
6
16
21–39
–18
27
|18. Cremonese
30
6
9
15
25–44
–19
27
|19. Pisa
29
2
12
15
23–49
–26
18
|20. Verona
29
3
9
17
22–51
–29
18