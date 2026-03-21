Mindenki a szerbek elleni meccset várja

KÉZILABDA

Férfi felkészülési mérkőzés

MAGYARORSZÁG–OLASZORSZÁG 30–19 (19–10)

Tatabánya, 3391 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O.

MAGYARORSZÁG: Palasics – Imre B. 4 (1), Ilic Z. 2, Sipos A. 2, Ligetvári, Bodó 2, Fazekas G. 2. Csere: BARTUCZ (kapus), Rosta M. 1, Krakovszki B. 2, Ónodi-Jánoskúti 1, Rodríguez P. 4, Pergel 1, Lukács P., Szűcs B. 2, Bóka 1, MÁTHÉ 3 (1), HANUSZ 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

OLASZORSZÁG: Panitti 1 – Prantner 1 (1), Pugliese 1, SAVANI 3, Parisini 2, Angiolini 1, Dapiran 1. Csere: Riahi (kapus), Bulzamini, Fadanelli 2, M. Mengon, BELARDINELLI 3, Romei, D’Antino 3 (3), Sirot 1, Dello Vicario, Somma. Szövetségi kapitány: Bob Hanning

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–1. 10. p.: 7–3. 15. p.: 9–6. 18. p.: 13–6. 22. p.: 14–8. 28. p.: 16–10. 36. p.: 21–11. 41. p.: 24–12. 48. p.: 25–15. 55. p.: 28–16

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 7/4