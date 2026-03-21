Nemzeti Sportrádió

Dénes Eszter és Péni István győzött a BHSE-kupa első napján az összetett puskaszámban

R. P.R. P.
2026.03.21. 17:47
Dénes Eszter és Péni István (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Péni István Dénes Eszter sportlövészet
Dénes Eszter és Péni István nyerte a puskások összetett számát szombaton a budapesti sportlövő BHSE-kupán.

 

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a Fehér úti Nemzeti Lőtéren zajló viadalon a nőknél Dénes Eszter (Újpesti TE) 590 körrel győzött szombaton a három testhelyzetű számban, melyben 50 méterre lőnek. A második helyen Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) végzett 589, míg a harmadikon Mészáros Eszter (MATE-Gödöllői EAC) 587 körrel. 

A férfiaknál Péni István (Újpesti TE) 589 körrel végzett az élen magabiztosan, Wittmann Péter Antal (BHSE) és Hári Péter (BHSE) előtt, akik 584, illetve 583 kört értek el. Pekler Zalán (Erődök Városa SE) ugyancsak 583 kört teljesített, de hárommal kevesebb belső tízessel, így negyedik lett.

Férfi gyorstüzelő pisztolyban Rédecsi Máté (BHSE) lett az első 558 körrel. A második Nagy Máté László (Tisza Volán SC) 553, a harmadik Jambrik István (BHSE) pedig 547 körrel zárt. 

A tavaly Franciaországban standard pisztolyban Európa-bajnoki címet szerző Fábián Sára Ráhel (Csepel TC) ezúttal egyéni csúccsal, 570 körrel nyerte ezt a számot.

A vasárnap folytatódó BHSE-kupa – melyen nem rendeznek döntőket – válogató az Eszéken sorra kerülő májusi 25, 50 méteres Európa-bajnokságra.

(MTI)

 

