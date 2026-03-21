Nemzeti Sportrádió

Bartucz László mindenképpen külföldön folytatná pályafutását

R. P.R. P.
2026.03.21. 17:41
null
Fotó: MT Melsungen
Címkék
Mindenképpen külföldön folytatná pályafutását Bartucz László válogatott kézilabdakapus, aki nyáron távozik a német élvonalbeli MT Melsungentől.

 

A januári Európa-bajnokság után a klub montenegrói játékosa, Nebojsa Szimics felépült súlyos térdsérüléséből és visszafoglalta helyét a Melsungen kapujában, ezért a tavaly nyáron igazolt Bartucz eggyel hátrébb került a rangsorban, és csak az Európa-ligában kap szerepet.

„Mint minden sportoló, én is azért dolgozom minden nap, hogy játsszak. Szimicsnek óriási tapasztalata van, és klublegendának számít. Tudtam, hogy valószínűleg ez lesz a helyzet, nem számít, hogy hogyan edz az ember, Németországban máshogy mennek a dolgok…” – nyilatkozta szombaton az MTI-nek.

Hozzátette, továbbra is mindennap két edzésen vesz részt, folyamatosan dolgozik a válogatott erőnléti edzőjével, és próbálja formában tartani magát.

A klub szerdán hozta nyilvánosságra a következő szezonra kialakított keretét, abban Sipos Adrián és Palasics Kristóf szerepel, Bartucz – akinek nyáron lejár a szerződése – viszont nem. Mint mondta, a családjával együtt szeretne külföldön maradni legalább az olimpiáig, hogy magas szinten tudja megméretni magát hétről hétre.

„Van bennem hiányérzet és dac, hogy amikor már kezdett volna jól menni a védés a Bundesligában, nem nagyon kaptam lehetőséget. Szeretném megmutatni, hogy képes vagyok ezen a szinten teljesíteni” – szögezte le.

Bartucz – aki eddig 21 találkozón 69 védéssel segítette csapatát a bajnokságban – elárulta, hogy a fő célpontja továbbra is Németország, de más külföldi bajnokságok is szóba jöhetnek.

A 34 éves, 52-szeres válogatott kapust választották a magyar csapat legjobbjának szombaton, az Olaszország ellen 30–19-re megnyert felkészülési mérkőzésen, Tatabányán, mivel a második félidőben 15 lövésből hetet kivédett.

Mint kifejtette, alapvetően azért volt hasznos a találkozó, mert a saját játékukat játszhatták, a saját dolgaikkal foglalkozhattak, építhették magukat, frissíthettek a repertoárjukon, és még szorosabbra fűzhették a csapaton belüli játékkapcsolatokat.

„Igyekeztem, de azért nem kell messzemenő következtetéseket levonni ebből a mérkőzésből. Én a helyén tudom kezelni. Az a dolgom, hogy minél több labdát hárítsak, azt hiszem, hogy összességében sikerült is, és örülök neki” – utalt a 11 góllal megnyert edzőmeccsre.

Elárulta, nemcsak a tétmérkőzések előtt, hanem az ilyen találkozókat megelőzően is készülnek az ellenfél játékosaiból. A nehézséget ezúttal az jelentette, hogy „teljesen más játékosokra készültünk, mint akiket kaptunk”, mivel az olaszok kerete sérülések miatt hét helyen változott a januári kontinenstornához képest.

„Ilyenkor nem tudsz arra hagyatkozni, hogy mi van a repertoárodban, és hogy mit szeret lőni, hanem arra kell koncentrálni, hogy az alapvető dolgokból tudjunk védést produkálni” – magyarázta.

(MTI)

 

