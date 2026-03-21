A NEKA 21 góllal verte a Dunaújvárost
A női kézilabda NB I 18. fordulójában a NEKA házigazdaként 39–18-ra verte a sereghajtó Dunaújvárost.
A Nemzeti Kézilabda Akadémia mezőnyjátékosai közül csak Mihály Hanna nem szerzett gólt. A góllövőlista harmadik helyén álló Szabó Aida tízszer talált be, Csapó Kincső és Németh Zsuzsanna is nyolc lövést védett, előbbinél ez 53 százalékos teljesítményt jelent. A vendégek csak kilenc mezőnyjátékost neveztek a találkozóra.
KÉZILABDA
NŐI NB I
18. FORDULÓ
NEKA–Dunaújvárosi Kohász KA 39–18 (18–10)
Később
18.00: Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC
18.00: Váci NKSE–Kozármisleny KA
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|19
|18
|1
|–
|705–433
|+272
|37
|2. FTC
|18
|16
|1
|1
|616–438
|+178
|33
|3. Debrecen
|18
|16
|–
|2
|597–426
|+171
|32
|4. Esztergom
|18
|12
|2
|4
|586–469
|+117
|26
|5. Székesfehérvár
|17
|10
|1
|6
|462–430
|+32
|21
|6. Vác
|17
|10
|1
|6
|497–470
|+27
|21
|7. Vasas
|19
|6
|3
|10
|519–553
|–34
|15
|8. Mosonmagyaróvár
|18
|6
|2
|10
|464–494
|–30
|14
|9. Szombathely
|18
|6
|2
|10
|499–586
|–87
|14
|10. Kisvárda
|17
|6
|–
|11
|436–497
|–61
|12
|11. Budaörs
|18
|4
|3
|11
|471–536
|–65
|11
|12. NEKA
|18
|5
|–
|13
|466–551
|–85
|10
|13. Kozármisleny
|17
|1
|–
|16
|383–565
|–182
|2
|14. Dunaújváros
|18
|–
|2
|16
|396–649
|–253
|2
