A NEKA 21 góllal verte a Dunaújvárost

A Nemzeti Kézilabda Akadémia mezőnyjátékosai közül csak Mihály Hanna nem szerzett gólt. A góllövőlista harmadik helyén álló Szabó Aida tízszer talált be, Csapó Kincső és Németh Zsuzsanna is nyolc lövést védett, előbbinél ez 53 százalékos teljesítményt jelent. A vendégek csak kilenc mezőnyjátékost neveztek a találkozóra.

KÉZILABDA

NŐI NB I

18. FORDULÓ

NEKA–Dunaújvárosi Kohász KA 39–18 (18–10)

Később

18.00: Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC

18.00: Váci NKSE–Kozármisleny KA