Nemzeti Sportrádió

A NEKA 21 góllal verte a Dunaújvárost

R. P.R. P.
2026.03.21. 18:43
Utsai Linda (Fotó: Nemzeti Kézilabda Akadémia)
Címkék
Fehérvár Kozármisleny Kisvárda Vác Dunaújváros női kézilabda NB I NEKA
A női kézilabda NB I 18. fordulójában a NEKA házigazdaként 39–18-ra verte a sereghajtó Dunaújvárost.

 

A Nemzeti Kézilabda Akadémia mezőnyjátékosai közül csak Mihály Hanna nem szerzett gólt. A góllövőlista harmadik helyén álló Szabó Aida tízszer talált be, Csapó Kincső és Németh Zsuzsanna is nyolc lövést védett, előbbinél ez 53 százalékos teljesítményt jelent. A vendégek csak kilenc mezőnyjátékost neveztek a találkozóra.

KÉZILABDA
NŐI NB I
18. FORDULÓ
NEKA–Dunaújvárosi Kohász KA 39–18 (18–10)

Később
18.00: Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC 
18.00: Váci NKSE–Kozármisleny KA 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Győr19181705–433+272 37 
2. FTC181611616–438+178 33 
3. Debrecen18162597–426+171 32 
4. Esztergom181224586–469+117 26 
5. Székesfehérvár171016462–430+32 21 
6. Vác171016497–470+27 21 
7. Vasas196310519–553–34 15 
8. Mosonmagyaróvár186210464–494–30 14 
9. Szombathely186210499–586–87 14 
10. Kisvárda17611436–497–61 12 
11. Budaörs184311471–536–65 11 
12. NEKA18513466–551–85 10 
13. Kozármisleny17116383–565–182 
14. Dunaújváros18216396–649–253 

 

 

