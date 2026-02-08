Gól nélküli döntetlen a Baranya vármegyei rangadón

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZENTLŐRINC 0–0 (0–0)

Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Jakab Árpád (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Gajág, Horváth D., Turi – Bíró M., Kocsis D. (Gellér, 90+1.), Kozics, Herczeg B. (Bakó, 65.) – Zamostny (Jelena, 78.), Babinszky (Vogyicska B., 65.), László K. (Csucsánszky, 78.) Vezetőedző: Czuczi Mátyás

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés O., Poór P., Kis-Szemán – Rac (Czérna, 85.), Nyári – Tollár (Herczeg M., 78.), Kocsis B. (Milovanovic, 85.), Mascoe (Harsányi, 74.) – Adamcsek. Vezetőedző: Visinka Ede



ÖSSZEFOGLALÓ

A mély talaj miatt nem nagyon alakult ki folyamatos játék. Inkább a hazai csapat birtokolta többet a labdát és próbált támadni, de nagyobb helyzetet nem tudott kialakítani, a hazai kapu pedig egyáltalán nem volt veszélyben az első félidőben. A második játékrészre is rányomta bélyegét a rossz talaj, mind a két csapat a biztosra ment és jobbára mezőnyben folyt a játék. Már nem volt akkora labdabirtoklási fölényben a hazai csapat, mint az első félidőben. Aztán az utolsó perc több helyzetet hozott mint a teljes találkozó. Egy szöglet után fejes ment a hazai kapu mellé, majd az ezt követő támadás végén, nagy mentésre volt szükség a vendég kapu előtt, de egyik helyzetből sem esett gól, így gól nélküli döntetlennel ért véget a Baranya vármegyei rangadó.





PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy egymással a két baranyai együttes, a múlt héten Tiszakécskén 2–0-ra nyerő Kozármisleny és a Visinka Ede vezetőedző bemutatkozó bajnokiján a Budafokot 5–3-ra legyőző Szentlőrinc.



1. perc: Elkezdődött a találkozó, a hazai csapat kék-fehér mezben lépett pályára, a Szentlőrinc fekete szerelésben indította útjára a labdát.

10. perc: A mély talaj miatt nem nagyon alakul ki folyamatos játék. Próbálkozik mindkét csapat, inkább a hazai csapat birtokolja és próbál támadni, a Szentlőrinc kontrákat vezet, de nem nagy veszélyt rejt ez magába eddig.

42. perc: Nyári kapott sárga lapot az első félidő végén.

45. perc: Gól nélküli döntetlennel ért véget az első félidő.

46. perc: Folytatódik a találkozó, egyik csapat sem cserélt a szünetben.

46. perc: Egy jobb oldali beadást a hosszúról fejelte vissza Herczeg, amit Babinszky fejelt kapura, de a gólvonalon álló védő kifejelte a labdát.

52. perc: Kocsis B. fejelt egy oldalról érkező beadás után kapu mellé.

58. perc: Gajág kapott sárga lapos figyelmeztetést.

61. perc: Horváth D. kapott a hazai csapatból sárga lapot.

70. perc: Szivacski kapott sárga lapot.

81. perc: Adamcsek kapott sárga lapot.

90+1. perc: Vendég oldalon szöglet után közelről ment egy fejes kapu mellé, a kontra végén utolsó pillanatban mentett egy becsúszó láb.

90+3. perc: Vége a találkozónak.

