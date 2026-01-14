Nemzeti Sportrádió

Több mint két évtized után újra van Ibrahimovic az Ajaxnál – hivatalos

2026.01.14. 10:02
Maximilian Ibrahimovic édesapja útjára lépett (Fotó: Getty Images)
Az Ajax megegyezett az AC Milannal Maximilian Ibrahimovic kölcsönvételéről. A 19 éves svéd támadó az idény végéig, tehát fél évre érkezik Amszterdamba, a megállapodás pedig vételi opciót is tartalmaz a holland klub számára.

Maximilian Ibrahimovic 2006-ban született a svédországi Lundban, és 2022-ben a Hammarby utánpótlásából került az AC Milan akadémiájára. Az elmúlt fél évben a Milan Futurót erősítette, amely az olasz Serie D-ben, vagyis a negyedosztályban versenyez.

Az Ajax sportigazgatója, Marijn Beuker szerint a klub komoly lehetőséget lát a fiatal csatárban. „Nagyon örülünk Maximilian érkezésének. Tehetséges támadó, aki jól érzi a helyezkedést a tizenhatoson belül és környékén, valamint határozott a befejezéseknél. Jól cselez, és ami a legfontosabb, kiváló győztes mentalitással és edzésmunkával rendelkezik” – fogalmazott.


A tervek szerint Ibrahimovic elsősorban a Jong Ajaxban kap majd játékperceket, ugyanakkor az idény során rendszeresen ingázhat a tartalékok és az első csapat között, hogy fokozatosan hozzászokjon a felnőttek szintjéhez és intenzitásához, mielőtt állandó tagja lenne a támadósornak.

Maximilian apja, a legendás Zlatan Ibrahimovic 2001 és 2004 között erősítette az amszterdamiakat, akiknek színeiben 110 mérkőzésen 48 gólt és 17 előkészítést jegyzett, mielőtt 16 millió euróért a Juventushoz igazolt.

