A Sassuolo elleni blama volt az utolsó csepp a pohárban, elbocsátotta edzőjét az Atalanta

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) érdekelt Atalanta a hivatalos honlapján közölte, hogy menesztette Ivan Juric vezetőedzőt.
A nyáron a Rómába távozó Gian Piero Gasperini utódjaként érkező horvát tréner – dacára annak, hogy a hétközi BL-meccsen nyerni tudott a Marseille ellen – a Sassuolo ellen sorozatban a második bajnoki vereségét könyvelte el, azt megelőzően viszont zsinórban hat döntetlent jegyzett a csapat élén, így mindent összevetve nyolcmeccses nyeretlenségi szériába került irányításával a nemrégiben még El-t nyerő alakulat.
A kék-fekete klub szűkszavú közleménye megjegyzi, hogy Juric mellett a vele együtt érkező segítők is távoznak Bergamóból. Az 50 éves tréner összesen 15 tétmérkőzésen irányította az Atalantát: négy győzelem és nyolc döntetlen mellett három vereség volt a mérlege.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|11
|8
|–
|3
|26–12
|+14
|24
|2. Roma
|11
|8
|–
|3
|12–5
|+7
|24
|3. Milan
|11
|6
|4
|1
|17–9
|+8
|22
|4. Napoli
|11
|7
|1
|3
|16–10
|+6
|22
|5. Bologna
|11
|6
|3
|2
|18–8
|+10
|21
|6. Juventus
|11
|5
|4
|2
|14–10
|+4
|19
|7. Como
|11
|4
|6
|1
|12–6
|+6
|18
|8. Sassuolo
|11
|5
|1
|5
|14–12
|+2
|16
|9. Lazio
|11
|4
|3
|4
|13–9
|+4
|15
|10. Udinese
|11
|4
|3
|4
|12–17
|–5
|15
|11. Cremonese
|11
|3
|5
|3
|12–13
|–1
|14
|12. Torino
|11
|3
|5
|3
|10–16
|–6
|14
|13. Atalanta
|11
|2
|7
|2
|13–11
|+2
|13
|14. Cagliari
|11
|2
|4
|5
|9–14
|–5
|10
|15. Lecce
|11
|2
|4
|5
|8–14
|–6
|10
|16. Pisa
|11
|1
|6
|4
|8–14
|–6
|9
|17. Parma
|11
|1
|5
|5
|7–14
|–7
|8
|18. Genoa
|11
|1
|4
|6
|8–16
|–8
|7
|19. Verona
|11
|–
|6
|5
|6–16
|–10
|6
|20. Fiorentina
|11
|–
|5
|6
|9–18
|–9
|5
Az újoncrangadón szerezte meg első győzelmét a Pisa
Olasz labdarúgás
2025.11.07. 22:45
