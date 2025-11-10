Nemzeti Sportrádió

A Sassuolo elleni blama volt az utolsó csepp a pohárban, elbocsátotta edzőjét az Atalanta

2025.11.10. 18:23
Ivan Juric (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) érdekelt Atalanta a hivatalos honlapján közölte, hogy menesztette Ivan Juric vezetőedzőt.

A nyáron a Rómába távozó Gian Piero Gasperini utódjaként érkező horvát tréner – dacára annak, hogy a hétközi BL-meccsen nyerni tudott a Marseille ellen – a Sassuolo ellen sorozatban a második bajnoki vereségét könyvelte el, azt megelőzően viszont zsinórban hat döntetlent jegyzett a csapat élén, így mindent összevetve nyolcmeccses nyeretlenségi szériába került irányításával a nemrégiben még El-t nyerő alakulat.

A kék-fekete klub szűkszavú közleménye megjegyzi, hogy Juric mellett a vele együtt érkező segítők is távoznak Bergamóból. Az 50 éves tréner összesen 15 tétmérkőzésen irányította az Atalantát: négy győzelem és nyolc döntetlen mellett három vereség volt a mérlege.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale118326–12+1424
  2. Roma118312–5+724
  3. Milan1164117–9+822
  4. Napoli1171316–10+622
  5. Bologna1163218–8+1021
  6. Juventus1154214–10+419
  7. Como1146112–6+618
  8. Sassuolo1151514–12+216
  9. Lazio1143413–9+415
10. Udinese1143412–17–515
11. Cremonese1135312–13–114
12. Torino1135310–16–614
13. Atalanta1127213–11+213
14. Cagliari112459–14–510
15. Lecce112458–14–610
16. Pisa111648–14–69
17. Parma111557–14–78
18. Genoa111468–16–87
19. Verona11656–16–106
20. Fiorentina11569–18–95

 

 

