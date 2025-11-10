A Sassuolo elleni blama volt az utolsó csepp a pohárban, elbocsátotta edzőjét az Atalanta

A nyáron a Rómába távozó Gian Piero Gasperini utódjaként érkező horvát tréner – dacára annak, hogy a hétközi BL-meccsen nyerni tudott a Marseille ellen – a Sassuolo ellen sorozatban a második bajnoki vereségét könyvelte el, azt megelőzően viszont zsinórban hat döntetlent jegyzett a csapat élén, így mindent összevetve nyolcmeccses nyeretlenségi szériába került irányításával a nemrégiben még El-t nyerő alakulat.

A kék-fekete klub szűkszavú közleménye megjegyzi, hogy Juric mellett a vele együtt érkező segítők is távoznak Bergamóból. Az 50 éves tréner összesen 15 tétmérkőzésen irányította az Atalantát: négy győzelem és nyolc döntetlen mellett három vereség volt a mérlege.