Véget ért az évtizedes bürokratikus rémálom, megépülhet a Cagliari új stadionja

2025.11.13. 08:54
Az új stadion látványterve (Fotó: Football Italia)
Tízévnyi várakozás és bürokratikus huzavona után minden engedélyt megkapott új stadionja megépítésére az olasz élvonalbeli (Serie A) Cagliari – írja a Football Italia.

A Cagliari és az olasz válogatott legendájáról, Gigi Riváról elnevezett új stadion az 1970-ben megnyitott, de mára már romos állapotban lévő Stadio Sant'Elia helyén épül fel, s 25 ezer néző befogadására lesz alkalmas – igaz, adott esetben ezt a számot tovább lehet növelni 30 ezerre. A klubnál és a városvezetésben is remélik, hogy az új stadion időben elkészül ahhoz, hogy Cagliari meccseket rendezhessen a 2032-es, olaszországi Európa-bajnokságon – írja az olasz labdarúgással foglalkozó portál.

Az utolsó években külön lelátókat húztak fel az ódon stadionon belül (Fotó: Imago Images)

Mint ismeretes, az eredetileg 60 ezer férőhelyes Stadio Sant'Elia a múlt században élte a fénykorát (az 1990-es világbajnokságon három csoportmeccset rendeztek itt), de az ezredforduló után erősen leromlott az állapota, így a Cagliari 2012-ben csak ideiglenesen, majd 2017-ben végleg elhagyta az ódon építményt, s a közeli parkolóban felhúzott ideiglenes stadionban (Unipol Domus, 16 412-es befogadóképesség) játssza hazai meccseit.

 

