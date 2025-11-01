Nemzeti Sportrádió

Már nem Patrick Vieira a Serie A-ban sereghajtó Genoa vezetőedzője

2025.11.01. 11:35
Patrick Vieira (Fotó: AFP)
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.

Miközben a klub szűkszavúan annyit közölt csak szombaton, hogy már nem Vieira az első csapat trénere, a milánói La Gazzetta dello Sport azt írta, hogy a francia szakember lemondott posztjáról.

Ideiglenesen Roberto Murgita és Domenico Criscito vezeti az együttest, amely a tizedik fordulóban, hétfőn a Sassuolo vendége lesz.

A játékosként világbajnok Vieirát egy éve nevezték ki vezetőedzőnek Genovában, akkor a csapat egy hellyel a kiesőzóna előtt állt, majd a 13. helyen végzett. Ezután két évvel meghosszabbították a 49 éves tréner szerződését, az új évad azonban nem indult jól a gárda számára, az eddigi kilenc fordulóban ugyanis mindössze három pontot szerzett és nyeretlenül áll a tabella utolsó helyén.

Ez a második edzőváltás a Serie A mostani idényében, korábban a Juventusnál Luciano Spalletti követte a menesztett Igor Tudort.

 

