„StradiVardy” – Jamie Vardy a Cremonesében folytatja

„Stradivardy itt van” – ezekkel a szavakkal jelentette be a Cremonese, hogy szerződtette Jamie Vardyt. Mint ismert, Antonio Stradivari Cremonában született 1644-ben, emiatt az észak-olasz kisvárost a hegedűkészítők fővárosának is nevezik. A 38 éves csatárt új csapata mezében egy hegedű mellett fotózták.

Jamie Vardy áprilisban jelentette be, hogy 13 év után távozik a Leicester Citytől, amelyben ötszáz mérkőzésen kétszáz gólt szerzett és 2016-ban megnyerte az angol bajnokságot. Az angol támadó szerződése egy idényre szól hosszabbítási opcióval.

Az újonc Cremonese remekül kezdte az olasz bajnokságot, előbb idegenben nyertek a Milan ellen, majd hazai pályán múlták felül a Sassuolót.