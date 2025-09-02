Nemzeti Sportrádió

„StradiVardy” – Jamie Vardy a Cremonesében folytatja

B. A. P.B. A. P.
2025.09.02. 10:45
Jamie Vardy olasz labdarúgás Serie A nemzetkozi átigazolás Cremonese
Jamie Vardy 26-szoros angol válogatott labdarúgó az olasz élvonalban szereplő Cremonese csapatához igazolt.

„Stradivardy itt van” ezekkel a szavakkal jelentette be a Cremonese, hogy szerződtette Jamie Vardyt. Mint ismert, Antonio Stradivari Cremonában született 1644-ben, emiatt az észak-olasz kisvárost a hegedűkészítők fővárosának is nevezik. A 38 éves csatárt új csapata mezében egy hegedű mellett fotózták.

Jamie Vardy áprilisban jelentette be, hogy 13 év után távozik a Leicester Citytől, amelyben ötszáz mérkőzésen kétszáz gólt szerzett és 2016-ban megnyerte az angol bajnokságot. Az angol támadó szerződése egy idényre szól hosszabbítási opcióval. 

Az újonc Cremonese remekül kezdte az olasz bajnokságot, előbb idegenben nyertek a Milan ellen, majd hazai pályán múlták felül a Sassuolót.

 

