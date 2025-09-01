Nemzeti Sportrádió

Höjlund a Napoliban folytatja pályafutását – hivatalos

2025.09.01. 20:08
Rasmus Höjlund Nápolyba egyelőre kölcsönbe került (Fotó: SSC Napoli/Facebook)
Rasmus Höjlund kölcsönben a Napoliban folytatja pályafutását, amely a támadó játékjogát végleg megszerezheti majd a Manchester Unitedtől.

A Napoli hétfőn a hivatalos oldalán közölte, hogy kölcsönvette Rasmus Höjlundot kötelező vásárlási joggal – Fabrizio Romano hozzátette, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén válik a vásárlási opció kötelezővé az ügyletben.

A 22 éves dán labdarúgó két éve az Atalantától került a Manchester Unitedhez nagyjából 78 millió euróért. A „vörös ördögöknél” 95 tétmérkőzésen lépett pályára, 26 alkalommal talált az ellenfelek kapujába, valamint kiosztott hat gólpasszt is. Az FA-kupa-győztes és Európa-liga-döntős támadó ebben az idényben még nem játszott meccset.

A nápolyi klubnak 50 millió euróba kerül majd a játékjog végleges megszerzése, ebből 6 millió euró a kölcsön díja, a további 44 millió eurót pedig akkor fizeti ki, ha a csatár marad majd az egyletnél.

 

