Höjlund a Napoliban folytatja pályafutását – hivatalos

A Napoli hétfőn a hivatalos oldalán közölte, hogy kölcsönvette Rasmus Höjlundot kötelező vásárlási joggal – Fabrizio Romano hozzátette, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén válik a vásárlási opció kötelezővé az ügyletben.

A 22 éves dán labdarúgó két éve az Atalantától került a Manchester Unitedhez nagyjából 78 millió euróért. A „vörös ördögöknél” 95 tétmérkőzésen lépett pályára, 26 alkalommal talált az ellenfelek kapujába, valamint kiosztott hat gólpasszt is. Az FA-kupa-győztes és Európa-liga-döntős támadó ebben az idényben még nem játszott meccset.

A nápolyi klubnak 50 millió euróba kerül majd a játékjog végleges megszerzése, ebből 6 millió euró a kölcsön díja, a további 44 millió eurót pedig akkor fizeti ki, ha a csatár marad majd az egyletnél.