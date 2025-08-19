Kihagyja a bajnoki rajtot a Milan sztárja

Rafael Leao nélkül lesz kénytelen kiállni az olasz bajnoki rajton az AC Milan. A lombard csapat portugál szélsője a Bari ellen 2–0-ra megnyert Olasz Kupa-mérkőzés 14. percében gyönyörű fejes gólt szerzett, ám három perccel később sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát.

A 26 éves támadóról azóta kiderítették, hogy vádlisérülést szenvedett, ami miatt minden bizonnyal kihagyja az újonc Cremonese elleni, szombat esti bajnoki rajtot – írja Gianluca Di Marzio. Leao állapotát napi szinten ellenőrzi a piros-feketék orvosi stábja, és a klubnál remélik, hogy egyik legfontosabb játékosuk a Lecce elleni, augusztus 29-i találkozón már bevethető lesz.

Massimiliano Allegri vezetőedzőnek a portugált a Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers, Yunus Musah trió tagjainak valamelyikével pótolhatja az idénynyitón.

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

AUGUSZTUS 23., SZOMBAT

18.30: Genoa–Lecce

18.30: Sassuolo–Napoli (Tv: Arena4)

20.45: Milan–Cremonese (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Bologna

AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP

18.30: Cagliari–Fiorentina

18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Atalanta–Pisa

20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ

18.30: Udinese–Verona (Tv: Arena4)

20:45: Inter–Torino (Tv: Arena4)

