Nemzeti Sportrádió

Kihagyja a bajnoki rajtot a Milan sztárja

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.08.19. 15:24
null
Rafael Leao kihagyja az idénynyitót (fotó: Getty Images)
Címkék
AC Milan sérülés Serie A Rafael Leao
Lemarad az újonc Cremonese elleni bajnoki idénynyitóról a Milan portugál válogatott szélsője, Rafael Leao, akinek a Bari elleni Olasz Kupa-mérkőzésen a vezető gól megszerzése után húzódott meg a vádlija.

Rafael Leao nélkül lesz kénytelen kiállni az olasz bajnoki rajton az AC Milan. A lombard csapat portugál szélsője a Bari ellen 2–0-ra megnyert Olasz Kupa-mérkőzés 14. percében gyönyörű fejes gólt szerzett, ám három perccel később sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a pályát.

A 26 éves támadóról azóta kiderítették, hogy vádlisérülést szenvedett, ami miatt minden bizonnyal kihagyja az újonc Cremonese elleni, szombat esti bajnoki rajtot – írja Gianluca Di Marzio. Leao állapotát napi szinten ellenőrzi a piros-feketék orvosi stábja, és a klubnál remélik, hogy egyik legfontosabb játékosuk a Lecce elleni, augusztus 29-i találkozón már bevethető lesz.

Massimiliano Allegri vezetőedzőnek a portugált a Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers, Yunus Musah trió tagjainak valamelyikével pótolhatja az idénynyitón.

OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
18.30: Genoa–Lecce
18.30: Sassuolo–Napoli (Tv: Arena4)
20.45: Milan–Cremonese (Tv: Arena4)
20.45: Roma–Bologna
AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP
18.30: Cagliari–Fiorentina
18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Atalanta–Pisa
20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ
18.30: Udinese–Verona (Tv: Arena4)
20:45: Inter–Torino (Tv: Arena4)
 

 

 

AC Milan sérülés Serie A Rafael Leao
Legfrissebb hírek

Weisz Árpád a legsikeresebb edzők között a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
4 órája

Lukaku hosszú időre kidőlt, csatárt keres a Napoli

Olasz labdarúgás
Tegnap, 14:45

Megvolt a szokásos drukkerroham, alig 50 percig tartott a Juventus ünnepi meccse

Olasz labdarúgás
2025.08.13. 21:40

Julien Alfred megsérült, nem tudni, ott lesz-e a vb-n

Atlétika
2025.08.13. 13:01

Az AC Milantól szerződtetett védőt a Newcastle

Angol labdarúgás
2025.08.12. 23:35

A Como bejelentette az Európa-bajnok csatár érkezését

Olasz labdarúgás
2025.08.12. 20:09

Európa-bajnok támadóval erősített az Atlético Madrid – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.08.11. 16:59

La Liga: nagy csapás a Betisnek, hosszú időre kidőlt a játékmester

Spanyol labdarúgás
2025.08.10. 19:17
Ezek is érdekelhetik