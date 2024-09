A Monza ellen hozta a papírformát, élre állt a Napoli

Némi meglepetésre a találkozó első negyedórájában valamivel többet volt a labda a bajnokságban még nyeretlen Monzánál, ám ez nem párosult helyzetekkel, aztán a 22. percben az addig is gólra törőbben futballozó hazaiak megszerezték a vezetést: jó kényszerítő után Matteo Politano hozta be jobbról a labdát a tizenhatoson belülre, s míg a védők beadásra vártak, ő az ötös sarkáig jutott, majd precízen kilőtte a hosszú alsót (VIDEÓ ITT!). A vezetés megszerzése után annyiban változott a játék képe, hogy a Napoli a labdabirtoklási fölényt is magához ragadta, aztán bő tíz perccel később gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés: Stefano Turati kapus rosszul passzolta ki a labdát az ötösén belülről, az villámgyorsan a kapuja előtt ólálkodó Hvicsa Kvaracheliához jutott, aki meg nem hibázott közelről (VIDEÓ ITT!).

A második félidőben a Napoli már nem erőltette a futballt, csupán arra figyelt, hogy a Monza játékosai ne kapjanak vérszemet, s ugyan a vendégek ekkor már eljutottak kaput eltaláló lövésig, sokat elárul a szünet utáni játék képéről, hogy a Juve ellen az előző fordulóban megsérülő Alex Meret helyére csereként beugró, a helyét ezúttal is megőrző Elia Caprile kapusnak nem volt szüksége igazi védésre, hogy kapott gól nélkül lehozza a 90 percet.

Győzelmével a Napoli a tabella élére ugrott, ráadásul az első fordulóban, a Veronától elszenvedett 3–0-s vereség, vagyis öt bajnoki óta őrzi a veretlenségét. 2–0

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

Napoli–Monza 2–0 (Politano 22., Kvarachelia 33.)

Roma–Venezia 2–1 (Cristante 74., Pisilli 83., ill. Pohjanpalo 44.)

Como–Verona 3–2 (Cutrone 43., 72., Belotti 89., ill. Lazovics 53. – 11-esből, Lambourde 90+4.)

Empoli–Fiorentina 0–0

Torino–Lazio 2–3 (Ch. Adams 67., Coco 90+2., ill. Guendouzi 8., Dia 60., Noslin 90.)

HÉTFŐ

20.45: Parma–Cagliari (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Genoa–Juventus 0–3 (Vlahovics 48., 55. – az elsőt 11-esből, Conceicao 89.)

Udinese–Internazionale 2–3 (Kabasele 35., Lucca 83., ill. Frattesi 1., Lautaro Martínez 45+3., 47.)

Bologna–Atalanta 1–1 (Castro 46., ill. Szamardzsics 90.)

PÉNTEK

Milan–Lecce 3–0 (Morata 38., T. Hernandez 41., Pulisic 43.)