Megtört Lautaro Martínez gólcsendje, az Inter először nyert idegenben

Bekezdett az Inter, amely 43 másodperc elteltével már vezetett: Matteo Darmian pompás kiugratása után Davide Frattesi gurított el a kapus mellett. Több helyzetet is kihagyott a címvédő a folytatásban, ami megbosszulta magát, a 35. percben egyenlített az Udinese: Jordan Zemura jobb oldali beadásából csúsztatott Christian Kabasele a kapu jobb oldalába. A félidő hajrájában viszont góllá érett a milanói nyomás, Federico Dimarco adott be balról, középen Lautaro Martínez belebotlott a labdába, amely a balra elvetődő Maduka Okoye mellett begurult a kapuba – az előző Serie A-évad gólkirálya először talált be a szezonban.

A szünet után két percen belül újabb gólt szerzett az Inter, Marcus Thuram lekészített, Lautaro Martínez pedig 15 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. Kézben tartották a vendégek a meccset, és növelhették volna előnyüket, ám ehelyett a hazaiak csökkentették hátrányukat, Lorenzo Lucca talált be egy kontra végén. A kitámadó udineiek újabb gólt kaphattak volna a hajrában, de maradt a 2–3, ami azt jelenti, elveszítették hazai veretlenségüket, az Inter pedig az idényben először nyert idegenben.

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

Udinese–Internazionale 2–3 (Kabasele 35., Lucca 83., ill. Frattesi 1., L. Martínez 45+3., 47.)

Később

18.00: Genoa–Juventus (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Atalanta (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

12.30: Torino–Lazio (Tv: Match4)

15.00: Roma–Venezia

15.00: Como–Verona

18.00: Empoli–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Monza

HÉTFŐ

20.45: Parma–Cagliari (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Milan–Lecce 3–0 (Morata 38., T. Hernandez 41., Pulisic 43.)

Kiállítva: Bartesaghi (80., Milan)