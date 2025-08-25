„Óriási hiba volt” – Bognár György nem örült, hogy a fia szabadon mozoghatott a pályán

Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Újabb hazai vereség…

– Azért ez teljesen más volt, mint egy hete az ETO FC ellen. Az volt a célunk, hogy megfelelően reagáljunk a győriek elleni súlyos vereségre. Minden más értékelés csak ezután következik. Amit e tekintetben vártam a csapatomtól, megkaptam, függetlenül a végeredménytől. Az első tizenöt percben határozottan, keményen futballoztunk, és nem éreztem, hogy az első félidőben kétgólos hátrányba kellett volna kerülnünk.

– Mit mondott a csapatának a szünetben? Mi változott a második félidőre?

– Az volt a lényeg, hogy a hitünk maradjon meg, a hozzáállás rendben volt. Azt mondtam a játékosoknak, ha így tudjuk folytatni, lesznek lehetőségeink, nincs még vége a mérkőzésnek. Így is történt, és úgy kezdődött a hajrá, hogy kiegyenlítettünk, a meccs befejező szakaszában bármi történhetett volna: mi nyerünk, marad a döntetlen – sajnos elkövettünk egy hibát, így végül kikaptunk.

– Feltűnő volt, hogy Molnár Rajmundnak semmi sem sikerült, közvetlen közelről sem tudott a kapuba találni.

– Az előző mérkőzéseken ragyogóan teljesített, öt gólt szerzett, de tény, ezúttal semmi sem sikerült neki. Ugyanakkor rengeteget dolgozott, többször is helyzetbe került, a mentalitásával nem volt probléma, legközelebb szerencsésebb lesz a befejezéseknél.

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Furcsa, hullámzó mérkőzés volt.

– Az első félidőben szerintem jobbak voltunk, megszereztük a vezetést, aztán növelni tudtuk az előnyt, de el kell ismerni, a szünetet követő tíz-tizenkét percben az MTK meg is fordíthatta volna az állást. Éppen ezért bele kellett nyúlni a mérkőzésbe, későbbre tervezett cseréket hamarabb kellett végrehajtani. Ebben az időszakban ész nélkül futballoztunk, lekontrázott minket az ellenfél, pedig mi vezettünk – ez hiba volt.

– Mi volt ennek az oka?

– Leült a társaság, bent maradtunk az öltözőben, pedig ez nem jellemző ránk, de időnként előfordulhat. Windecker Józsefet és Tóth Barnát is azért kellett beküldeni, hogy változzon a helyzet. Kettő-kettőnél is bíztam a győzelemben, reméltem, hogy Böde Dániel és Tóth Barna előtt adódik lehetőség. És ez végül így történt.

– Hogyan értékeli fia, Bognár István játékát?

– Sok paksival futballozott együtt, nem kellett rá külön felhívni a figyelmet, a szünet után mégis nagyon szabadon mozgott. Egy érintésből indította a szélsőket, hagytuk futballozni, ez óriási hiba volt részünkről, hiszen ez is kellett ahhoz, hogy jelentősen feljavuljon az MTK játéka.

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

MTK Budapest–Paksi FC 2–3 (0–2)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2376 néző. Vezette: Zimmermann

Gólszerző: Átrok (58.), Horváth Artúr (66.), ill. Vécsei (17.), Hahn (28. – 11-esből), Windecker (81. – 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!