„Óriási hiba volt” – Bognár György nem örült, hogy a fia szabadon mozoghatott a pályán

Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője
– Újabb hazai vereség…
– Azért ez teljesen más volt, mint egy hete az ETO FC ellen. Az volt a célunk, hogy megfelelően reagáljunk a győriek elleni súlyos vereségre. Minden más értékelés csak ezután következik. Amit e tekintetben vártam a csapatomtól, megkaptam, függetlenül a végeredménytől. Az első tizenöt percben határozottan, keményen futballoztunk, és nem éreztem, hogy az első félidőben kétgólos hátrányba kellett volna kerülnünk.
– Mit mondott a csapatának a szünetben? Mi változott a második félidőre?
– Az volt a lényeg, hogy a hitünk maradjon meg, a hozzáállás rendben volt. Azt mondtam a játékosoknak, ha így tudjuk folytatni, lesznek lehetőségeink, nincs még vége a mérkőzésnek. Így is történt, és úgy kezdődött a hajrá, hogy kiegyenlítettünk, a meccs befejező szakaszában bármi történhetett volna: mi nyerünk, marad a döntetlen – sajnos elkövettünk egy hibát, így végül kikaptunk.
– Feltűnő volt, hogy Molnár Rajmundnak semmi sem sikerült, közvetlen közelről sem tudott a kapuba találni.
– Az előző mérkőzéseken ragyogóan teljesített, öt gólt szerzett, de tény, ezúttal semmi sem sikerült neki. Ugyanakkor rengeteget dolgozott, többször is helyzetbe került, a mentalitásával nem volt probléma, legközelebb szerencsésebb lesz a befejezéseknél.
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Furcsa, hullámzó mérkőzés volt.
– Az első félidőben szerintem jobbak voltunk, megszereztük a vezetést, aztán növelni tudtuk az előnyt, de el kell ismerni, a szünetet követő tíz-tizenkét percben az MTK meg is fordíthatta volna az állást. Éppen ezért bele kellett nyúlni a mérkőzésbe, későbbre tervezett cseréket hamarabb kellett végrehajtani. Ebben az időszakban ész nélkül futballoztunk, lekontrázott minket az ellenfél, pedig mi vezettünk – ez hiba volt.
– Mi volt ennek az oka?
– Leült a társaság, bent maradtunk az öltözőben, pedig ez nem jellemző ránk, de időnként előfordulhat. Windecker Józsefet és Tóth Barnát is azért kellett beküldeni, hogy változzon a helyzet. Kettő-kettőnél is bíztam a győzelemben, reméltem, hogy Böde Dániel és Tóth Barna előtt adódik lehetőség. És ez végül így történt.
– Hogyan értékeli fia, Bognár István játékát?
– Sok paksival futballozott együtt, nem kellett rá külön felhívni a figyelmet, a szünet után mégis nagyon szabadon mozgott. Egy érintésből indította a szélsőket, hagytuk futballozni, ez óriási hiba volt részünkről, hiszen ez is kellett ahhoz, hogy jelentősen feljavuljon az MTK játéka.
LABDARÚGÓ NB I
5. FORDULÓ
MTK Budapest–Paksi FC 2–3 (0–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2376 néző. Vezette: Zimmermann
Gólszerző: Átrok (58.), Horváth Artúr (66.), ill. Vécsei (17.), Hahn (28. – 11-esből), Windecker (81. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
5
3
2
–
15– 9
+6
11
|2. Debreceni VSC
5
3
1
1
10– 7
+3
10
|3. Puskás Akadémia
5
3
–
2
9– 9
0
9
|4. Ferencváros
4
2
1
1
9– 4
+5
7
|5. Újpest FC
5
2
1
2
9– 6
+3
7
|6. Kisvárda
4
2
1
1
5– 7
–2
7
|7. ETO FC Győr
4
1
3
–
12– 7
+5
6
|8. Diósgyőri VTK
5
1
2
2
9–13
–4
5
|9. MTK Budapest
5
1
1
3
10–12
–2
4
|10. Nyíregyháza
5
1
1
3
7–13
–6
4
|11. Zalaegerszeg
5
–
4
1
9–12
–3
4
|12. Kazincbarcika
4
–
1
3
4– 9
–5
1