„Óriási hiba volt” – Bognár György nem örült, hogy a fia szabadon mozoghatott a pályán

2025.08.25. 07:35
null
Bognár György szerint a Paks az öltözőben maradt a félidőben (Fotó: Czinege Melinda)
Bár az MTK Budapest kétgólos hátrányból felállt, végül 3–2-es vereséget szenvedett a Pakstól a labdarúgó NB I 5. fordulójában. A mérkőzés után a két vezetőedző értékelt.

Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője 

– Újabb hazai vereség…   
– Azért ez teljesen más volt, mint egy hete az ETO FC ellen. Az volt a célunk, hogy megfelelően reagáljunk a győriek elleni súlyos vereségre. Minden más értékelés csak ezután következik. Amit e tekintetben vártam a csapatomtól, megkaptam, függetlenül a végeredménytől. Az első tizenöt percben határozottan, keményen futballoztunk, és nem éreztem, hogy az első félidőben kétgólos hátrányba kellett volna kerülnünk. 
– Mit mondott a csapatának a szünetben? Mi változott a második félidőre?     
– Az volt a lényeg, hogy a hitünk maradjon meg, a hozzáállás rendben volt. Azt mondtam a játékosoknak, ha így tudjuk folytatni, lesznek lehetőségeink, nincs még vége a mérkőzésnek. Így is történt, és úgy kezdődött a hajrá, hogy kiegyenlítettünk, a meccs befejező szakaszában bármi történhetett volna: mi nyerünk, marad a döntetlen – sajnos elkövettünk egy hibát, így végül kikaptunk.
– Feltűnő volt, hogy Molnár Rajmundnak semmi sem sikerült, közvetlen közelről sem tudott a kapuba találni.     
Az előző mérkőzéseken ragyogóan teljesített, öt gólt szerzett, de tény, ezúttal semmi sem sikerült neki. Ugyanakkor rengeteget dolgozott, többször is helyzetbe került, a mentalitásával nem volt probléma, legközelebb szerencsésebb lesz a befejezéseknél.

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Furcsa, hullámzó mérkőzés volt.      
– Az első félidőben szerintem jobbak voltunk, megszereztük a vezetést, aztán növelni tudtuk az előnyt, de el kell ismerni, a szünetet követő tíz-tizenkét percben az MTK meg is fordíthatta volna az állást. Éppen ezért bele kellett nyúlni a mérkőzésbe, későbbre tervezett cseréket hamarabb kellett végrehajtani. Ebben az időszakban ész nélkül futballoztunk, lekontrázott minket az ellenfél, pedig mi vezettünk – ez hiba volt.
– Mi volt ennek az oka?     
– Leült a társaság, bent maradtunk az öltözőben, pedig ez nem jellemző ránk, de időnként előfordulhat. Windecker Józsefet és Tóth Barnát is azért kellett beküldeni, hogy változzon a helyzet. Kettő-kettőnél is bíztam a győzelemben, reméltem, hogy Böde Dániel és Tóth Barna előtt adódik lehetőség. És ez végül így történt. 
–  Hogyan értékeli fia, Bognár István játékát?     
– Sok paksival futballozott együtt, nem kellett rá külön felhívni a figyelmet, a szünet után mégis nagyon szabadon mozgott. Egy érintésből indította a szélsőket, hagytuk futballozni, ez óriási hiba volt részünkről, hiszen ez is kellett ahhoz, hogy jelentősen feljavuljon az MTK játéka.

LABDARÚGÓ NB I
5. FORDULÓ
MTK Budapest–Paksi FC 2–3 (0–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2376 néző. Vezette: Zimmermann
Gólszerző: Átrok (58.), Horváth Artúr (66.), ill. Vécsei (17.), Hahn (28. – 11-esből), Windecker (81. – 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Labdarúgó NB I
12 órája

A Paks győzni tudott az MTK otthonában is, és a tabella élére ugrott

A Paks továbbra is százszázalékos idegenben – a kék-fehérek csakis saját magukat okolhatják a vereség miatt.

 

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

5

3

2

15–  9

+6

11

  2. Debreceni VSC

5

3

1

1

10–  7

+3

10

  3. Puskás Akadémia

5

3

2

  9–  9

  0

  9

  4. Ferencváros

4

2

1

1

  9–  4

+5

  7

  5. Újpest FC

5

2

1

2

  9–  6

+3

  7

  6. Kisvárda

4

2

1

1

  5–  7

–2

  7

  7. ETO FC Győr

4

1

3

12–  7

+5

  6

  8. Diósgyőri VTK

5

1

2

2

  9–13

–4

  5

  9. MTK Budapest

5

1

1

3

10–12

–2

  4

10. Nyíregyháza 

5

1

1

3

  7–13

–6

  4

11. Zalaegerszeg

5

4

1

  9–12

–3

  4

12. Kazincbarcika

4

1

3

  4–  9

–5

  1

 

 

