Serie A: a Milannak egy félidő elég volt a Lecce ellen

A milánóiak nem kezdték jól az idényt, a Liverpool elleni BL-vereség után még az új edző, Paulo Fonseca állása is veszélybe került, ám az Intert sikerült legyőzni a milánói derbin múlt héten, ami visszaadta a reményt – így készült a csapat a Lecce elleni pénteki bajnokira, ahol egy félidőnyi jó futball is elégnek bizonyult a három pont megszerzéséhez. A 38. percben Álvaro Morata szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, majd még ebben a játékrészben előbb Théo Hernandez, aztán Christian Pulisic is betalált – ennek köszönhetően pedig a Milan már a szünetben háromgólos előnyben volt.

Amilyen lendületesen és ötletesen futballozott viszont az első félidőben, annyira takarékos üzemmódba kapcsolt a második negyvenöt percben a hazai csapat. Helyzetet alig láthatott a San Siro közönsége, egy teljesen felesleges kiállítás miatt viszont komolyan bánkódhattak a milánói szurkolók: a 80. percben Davide Bartesaghi látszólag a labdát rúgta el, a játékvezető azonban ellenére piros lapot adott a Milan játékosának.

Ez persze már nem befolyásolta a végeredményt, a Milan nagyon simán nyert 3–0-ra és jól hangolt a Bayer Leverkusen elleni jövő heti Bajnokok Ligája-összecsapásra, ráadásul ennek a győzelemnek köszönhetően pontszámban utolérte a tabellán az első helyezett Torinót.

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

AC Milan–Lecce 3–0 (Morata 38., T. Hernandez 41., Pulisic 43.)

Kiállítva: Bartesaghi (80., Milan)

SZOMBATON

15.00: Udinese–Internazionale

18.00: Genoa–Juventus (Tv: Match4)

20.45: Bologna–Atalanta (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

12.30: Torino–Lazio (Tv: Match4)

15.00: Roma–Venezia

15.00: Como–Verona

18.00: Empoli–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Monza