A hajrában fordított a Roma a Venezia ellen

Egyelőre a várakozások alatt teljesít az új idényben a közelmúltban Daniele De Rossit menesztő, a korábbi Torino-edzőt, Ivan Juricot kinevező AS Roma, amely a horvát szakemberrel ugyan múlt héten simán nyert az Udinese ellen, hét közben pedig döntetlent játszott a spanyol Athletic Bilbaóval az Európa-ligában, ám a Venezia elleni bajnoki első félidejében szinte semmi nem akart összejönni a hazaiaknak. Ráadásul a vendégek kifejezetten aktívak voltak és rengeteg helyzetig is eljutottak, ezt pedig siker is koronázta, ugyanis Gianluca Busio kapufája után a rómaiak nem tudtak felszabadítani, s ezt Joel Pohjanpalo használta ki. 0–1

A második félidőben már egyértelműen a hazaiak akarata érvényesült, Artem Dovbikék pedig számos helyzetet ki is dolgoztak, de az egyenlítés csak a 74. percben jött össze Bryan Cristante révén, aki óriási gólt ragasztott szűk 30 méterről. (VIDEÓ ITT)

Az egyenlítés után megőrizte lendületét a fővárosi csapat, amely szűk tíz perccel később meg is fordította az állást a csereként beállt Niccoló Pisilli szöglet utáni fejesgóljával, ez pedig elégnek bizonyult ahhoz, hogy az AS Roma megnyerje a mérkőzést. 2–1

Az újonc Como óriási mezőnyfölényben játszott a Verona elleni mérkőzés első félidejében, ezt pedig ki is használták a lényegében egykapuzó hazaiak, akik Patrick Cutrone védőn megpattant lövésével szereztek vezetést az első félidő hajrájában.

A Verona viszont a második játékrész elején a semmiből egyenlített, hiszen az 53. percben büntetőhöz jutott, amit Darko Lazovics magabiztosan értékesített. Ez pedig fellelkesítette a vendégeket, akik ugyan nem birtokolták sokat a labdát, de így sem álltak távol a fordítástól, de helyzetüket nem segítette, hogy Tomás Suslovot a 64. percben második sárga lappal kiállították. Ezt pedig a 72. percben ki is használta a házigazda, hiszen Cutrone egy remek kiugratás után a 16-os vonaláról lőtt a Verona kapujába.

Egy kis stat: Cutrone az élvonalba hosszú idő után visszajutó Como mindössze második olyan labdarúgója a Serie A-ban, aki egynél többször volt eredményes egy bajnokin – korábban ez csak Nicola Amourosónak sikerült még 2003-ban a Bologna ellen.

A vendégek sorsa a rendes játékidő utolsó percében pecsételődött meg, amikor a Cutronét váltó Andrea Belotti növelte a különbséget. A ráadásban ugyan az emberhátrányban játszó Verona Mathis Lambourde révén még visszajött, de így is 3–2-es vereséget szenvedett Césc Fabregas csapatától.

OLASZ SERIE A

6. forduló, vasárnapi mérkőzések

Roma–Venezia 2–1 (Cristante 74., Pisilli 83., ill. Pohjanpalo 44.)

Como–Verona 3–2 (Cutrone 43., 72., Belotti 89., ill. Lazovics 53. – 11-esből, Lambourde 90+4.)

Kiállítva: Suslov (64., Verona)

Torino–Lazio 2–3 (Ch. Adams 67., Coco 90+2., ill. Guendouzi 8., Dia 60., Noslin 90.)

KÉSŐBB

18.00: Empoli–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Napoli–Monza

HÉTFŐN

20.45: Parma–Cagliari (Tv: Arena4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Genoa–Juventus 0–3 (Vlahovics 48., 55. – az elsőt 11-esből, Conceicao 89.)

Udinese–Internazionale 2–3 (Kabasele 35., Lucca 83., ill. Frattesi 1., Lautaro Martínez 45+3., 47.)

Bologna–Atalanta 1–1 (Castro 46., ill. Szamardzsics 90.)

Kiállítva: Lucumí (50., Bologna)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Milan–Lecce 3–0 (Morata 38., T. Hernandez 41., Pulisic 43.)

Kiállítva: Bartesaghi (80., Milan)