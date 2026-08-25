Ökölvívás: megvan a végleges Eb-csapat!

A European Boxing első Európa-bajnokságán a bolgár fővárosban a 10+10 súlycsoport háromnegyedében, tizenötben lesz magyar induló. Nyolc férfi és hét női bunyósunk dolgozhat úgy a következő három hétben, hogy mérlegelni fog Szófiában.

Az már napok óta nyílt titok, hogy például Szeleczki Lilla, Hámori Luca, Szaka István vagy Akilov Pilip ott lesz a szófiai ringben, és további nyolc társuknak sem kellett azon izgulnia, hogy lehetőséget kap-e. Emanuele Renzini szövetségi kapitány a júliusi nyíregyházi országos bajnokság döntői után „került bajba”, több kategóriában ugyanis felborult a papírforma, ami nehezítette a döntést, igaz, az ob hivatalosan nem számított Eb-válogatónak.

Végül női 54 kg-ban marad a korábbi években kirobbanthatatlan, rutinos Lakotár Hanna (ő kikapott a bajnokságon az ifjú Horváth Kármentől), a férfiaknál viszont a 65 kg-ba felerősödő Kovács Kruzitónak az ob-arany Eb-csapattagságot is ért Petrimán Milánnal szemben, és az eredendően lyukas 70 kg-os kategóriában is lesz magyar induló: Kovács vasasos klubtársa, a bajnok Hankó Kálmán.

A többi a szófiai szorítóban dől el, megalapozott éremreményekkel utazik az Eb-re válogatott, amely a torna előtt Dublinban fejezi be a felkészülést.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA (SZEPTEMBER 15–26.)

A MAGYAR CSAPAT

FÉRFIAK

50 kg: Szaka István (Halker-Király Team). 55 kg: Virbán Gábor (BHSE). 65 kg: Kovács Kruzitó (Vasas-Süllős). 70 kg: Hankóü Kálmán (Vasas-Süllős). 75 kg: Akilov Pilip (BHSE). 80 kg: Bátori Mihály (PVSK). 85 kg: Kovács Pál (BVSC-Zugló). 90 kg: Kiss Levente (UTE-Madárfészek-Akadémia)

NŐK

48 kg: Szeleczki Lilla (MTK). 51 kg: Horváth Laura (MTK). 54 kg: Lakotár Hanna (Haladás VSE). 57 kg: Kuhta Vladiszlava (Halker-Király Team). 65 kg: Hámori Luca (BVSC-Zugló). 75 kg: Hoffmann Réka (PVSK). +80 kg: Szira Zsófia (Kanizsa BK)