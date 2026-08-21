Ökölvívás: tizenöten lépnek a szófiai Eb-ringbe

A World Boxing európai szekciója, az őszi kongresszusát Budapesten tartó European Boxing első Európa-bajnokságát rendezi meg szeptember 15. és 26. között a bolgár fővárosban, természetesen a WB 10+10 súlycsoportjában, amelyek közül 7+7 szerepel majd a Los Angeles-i olimpiai programban is.

Magyarország jelen állás szerint nyolc férfi és hét női bunyóssal képviselteti magát (a „jelen állást” azért érdemes hangsúlyozni, mert például férfi 70 kg-ban nem volt egyértelmű, hogy lesz indulónk – de lesz), és közülük többnek is bevallott célja, hogy eljusson a dobogóig. Miután az oroszok (és a fehéroroszok) ismét ott lesznek a riválisok között, némileg keményedik a környezet, de a boksz amúgy sem kisasszonysport, erre fel kell készülnie annak, aki kesztyűt húz.

Ha már „kisasszonyok”: a nők között ott lesz az áprilisi brazíliai világkupaversenyen döntős Kuhta Vladiszlava, akitől 57 kg-ban bármi kitelik, Hámori Luca (65 kg), akitől egy Európa-bajnokságon igenis elvárás az érem, és a tavalyi U23-as Eb arany-, illetve ezüstérmese, a legfelső kategóriában (+80 kg) Szira Zsófia és a legalsóban (48 kg) Szeleczki Lilla.

Az urak között egyértelműen Akilov Pilip a vezér, aki tavaly 16 év után szerzett világbajnoki férfiérmet Magyarországnak – igaz, ő 75 kg-ban, azaz nem olimpiai súlycsoportban indul, Los Angelesnek viszont majd 80-ban fut neki. Szaka Istvántól is sokat vár Emanuele Renzini szövetségi kapitány, ő 50 kg-ban ott van a kontinens elitjében, igaz, neki meg az olimpiához – ha részt kíván venni – fel kell erősödnie 55-be, kérdés, megvan-e hozzá a magassága.

A 15-ből 12 magyar résztvevő kőbe van vésve, a maradék háromban azonban még gondolkozik az olasz Maestro. Például a női 54 kg-ban, amelyben az MTK-s Horváth Kármen ikerhúgával, a rá megszólalásig hasonlító Laurával súlycsoportot cserélve gondolt egy merészet, és a bajnoki döntőben simán megverte az Eb-bronzérmes Lakotár Hannát. Renzini nem véletlenül hangsúlyozza, hogy az ob csak tesztverseny volt, de nem válogató, és Szófiában alighanem a nagyobb nemzetközi rutinnal felvértezett Lakotár kap majd lehetőséget.

A férfiaknál a 60 kg lyukas (Veres Roland éppen profi karrierjével van elfoglalva, Gálos Roland már a múlt, Kovács Kruzító pedig eggyel feljebb lett magyar bajnok), 65-ben viszont az eddigi válogatott Petrimán Milán és az őt a hazai, nyíregyházi ringben legyőző vasasos Kovács között hezitál Renzini – valószínűleg a tavalyi vb-n kubait verő, azóta stagnáló Kruzító lesz a megoldás. Mint ahogyan 70 kg-ban is az országos bajnokság győzhette meg az olasz mestert arról, hogy a Vasas-Süllős szakállas harcosa, Hankó Kálmán a mi emberünk Szófiában, főleg mert ellenlábasa, Buza Rafael nem is vállalta az edzőtábort.

Biztonsággal kijelenthető, hogy lesz érmünk Szófiában, egyrészt mert az Eb-ken ez mindig így szokott lenni, másrészt pedig legalább öt bunyósunk (Szaka, Akilov, Szeleczki, Kuhta, Hámori) képvisel olyan minőséget, amely elég a dobogóhoz. De mások is odaérhetnek, a fiúk és a lányok, ha korábban esetleg nem is, a hét eleji tatai csapatgyűlés óta Kovács István elnöktől tudják, hogy mi kell a kiemelkedő eredményekhez. És neki elhihetik.