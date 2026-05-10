Dubois kétszer is felállt Wardley ellen, véres küzdelemben lett nehézsúlyú világbajnok – videó

2026.05.10. 11:40
Innen már nem volt visszaút Fabio Wardley (balra) számára (Fotó: Getty Images)
Daniel Dubois két alkalommal is földre került, de hatalmas visszatéréssel legyőzte Fabio Wardley-t, aki profi pályafutása során először szenvedett vereséget. Dubois ezzel megszerezte a WBO nehézsúlyú világbajnoki övét.

A mérkőzés 11. menetében a bíró, Howard Foster lépett közbe, amikor Fabio Wardley orrnyergén súlyos vérzés jelentkezett, és a jobb szeme szinte teljesen bezáródott.

Daniel Dubois kétszer is felállt a mérkőzés során – már 10 másodperc elteltével földre került. A harmadik menetben Dubois ismét térdre kényszerült, de a hatodikban már közel állt a győzelemhez, amikor sorozatos ütések után Wardley erősen vérzett és a kötelek között rekedt. A nyolcadik menet után már alaposan vizsgálták Wardley sérüléseit, de a küzdelem folytatódott. Wardley egyre nehezebben állt a lábán, de ösztönből küzdött tovább.

„Ez igazi háború volt. Átvészeltük a nehéz pillanatokat. Köszönöm Fabiónak ezt a fantasztikus küzdelmet!” – fogalmazott Dubois.

Dubois profi pályafutása 23. győzelmét aratta 26 mérkőzésből, míg Wardley rekordja most 20 győzelem, 1 vereség és 1 döntetlen.

A veterán promóter, Frank Warren, aki mindkét bunyóst menedzseli, azt mondta, hogy ez volt a legjobb nehézsúlyú mérkőzés, amit valaha szervezett, és megerősítette, hogy a szerződésben szerepel a visszavágó lehetősége.

„Valami különlegeset láthattunk ma estemondta Warren a BBC-nek.Két ember teljes szívvel és lélekkel állt a ringben, mindent beleadva. Olyan ütéseket kaptak, amik másokat kiütnének, de ők állták ezeket.”

 

