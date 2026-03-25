Profi mérkőzésekkel és egész napos programmal emlékeztek a 100 éve született Papp Lászlóra
Hét profi mérkőzést is rendeztek szerda este, mégiscsak ökölvívógáláról lett volna szó, köztük a legjobb magyar amatőr ökölvívók hivatásos bemutatkozását és az est csúcspontjaként a WBO nehézsúlyú Európa-bajnoki címmérkőzését.
De a konkrét sporteseményen messze túlmutatott, ami a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában történt, hiszen a csarnokot zsúfolásig megtöltő nézőkön és az igazán illusztris vacsoravendégeken kívül Papp Lászlót ünnepelte a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Posta és a DRK is.
Az MNB elnöke, Varga Mihály itt mutatta be az 5000 és 25 000 Ft névértéken kibocsátott csodaszép Papp László-emlékérmet, Springer Miklós, a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese a bokszlegenda 100. születésnapjára kiadott emlékbélyeget, a szövetség sportszergyártó partnere, a DRK pedig két másik hungarikum, Kincsem és Puskás Öcsi után Papp Lacinak is saját kollekciót szentelt, amelyet a kifutón olyanok mutattak be, mint például Eb-ezüstérmes pólósaink, Hajdu Kata és Faragó Kamilla, az olimpiai bajnok párbajtőröző, Szász Emese, a gerelyhajító Kövér Fanni, a bunyósok közül pedig például Énekes Dominik vagy Szeleczki Lilla – és mindenekelőtt Erdei „Madár” Zsolt.
De itt és most ismerték el a 2025-ös esztendő legjobbjait is: a férfiaknál a vb-bronzérmes Akilov Pilip, a nőknél az U23-as Eb-ezüstérmes Szeleczki Lilla, az utánpótláskorúaknál Czifra István és Kiss Zsófia, az edzőknél az elit képviseletében Akilov mestere, Tóth Zsolt, az utánpótlásban pedig Konkoli József lett a legjobb, míg a bírók között Babai Sándor vitte el a pálmát.
És hogy mi történt még a ringben?
A szeptemberi liverpooli vb-n kubai bunyóst legyőző vasasos Kovács Kruzító pontozással nyert a szerb Arnold Tot, a középsúlyú Szabó Szabolcs pedig a szerb Szladan Dragusics ellen, a nagyközépsúlyú Váradi Sándor gyorsan kivégezte a szlovák Michal Dient, majd a légsúlyú Szaka István rettenetesen megverte a thaiföldi Marudet Chinsukeepornt, csoda volt, hogy a meccs elment a második menetig. Akilov Pilip félnehézsúlyban az első menetben TKO-val győzött a bosnyák Kenan Catic ellen.
Az utolsó előtti mérkőzésen csapott össze váltósúlyban Hámori Luca a bosnyák Dajana Rakoviccsal, és a magyar bunyós pontozásos győzelmet aratott.
Emlékezetes este volt, amelyen videoüzenetet küldött a jelen vitathatatlanul legjobb bunyósa, az ukrán Olekszandr Uszik, aki az ősszel minden bizonnyal Budapest vendége lesz, archív felvételen Jean-Paul Belmondo méltatta egykori kedvencét, Papp Lacit, és a helyszínen vastapssal köszönthettük Kovács István idős mesterét, a betegeskedő Szántó Öcsi bácsit is.
A Magyar Ökölvívók Szövetségében tudják, hogy Papp László csak egyszer százéves, de alig kell fél évnél többet várni a következő nagy durranásra. Hiszen a tervek szerint novemberben a Papp László Budapest Sportarénában rendezik meg az első Papp-kupát (angolul még jobban hangzik: Papp Cup), a golf és a tenisz mintájára kitalált Európa–Amerika válogatott csapattalálkozót, amelyen a szeptemberi Európa- és Pánamerikai Bajnokság legjobbjai húznak kesztyűt – és lesznek köztük magyarok is!
|PAPP 100-GÁLA
Könnyűsúly (4x3): Kovács Kruzító–Tot (szerb) p. gy.
Középsúly (6x3): Szabó Szabolcs–Dragisics (szerb) p. gy.
Nagyközépsúly (4x3): Váradi Sándor–Dien (szlovák) TKO gy. a 2. m-ben
Légsúly (4x3): Szaka István–Chinsukeeporn (thaiföldi) TKO gy. a 2. m-ben
Félnehézsúly (4x3): Akilov Pilip–Catic (bosnyák) TKO gy. az 1. m-ben
Női váltósúly (4x2): Hámori Luca–Rakovic (bosnyák) p. gy.
WBO-nehézsúlyú Európa-bajnoki címmérkőzés (10x3): Wach (lengyel)–Vihriszt (ukrán)
|Tizenhárom taggal megalakult a Magyar Ökölvívó Hírességek Csarnoka
Amerikai hagyomány, hogy a legnagyobb sportágaknak mind-mind megvan a maguk Hall of Fame-je (az ökölvívóknak is a New York állambeli Canastotában, Papp László például 2001 óta tagja!), hazánkban az úszók léptek először, most pedig a bunyósok is követik őket.
Mert azon nincs vita, hogy a magyar ökölvívás jelene és jövője legfeljebb reményt keltő, a múltja viszont egészen fantasztikus. Így aztán elnökségi döntés született arról, hogy már mostantól március 26. a Magyar ökölvívás napja, 2026-tól mindig ekkor iktatnak be évente öt új tagot (és ekkor díjazzák az előző esztendő sportági legjobbjait is).
Kovács István személye megkerülhetetlen, hiszen kissé visszás lenne, ha az amatőrként és profiként minden létező címet megnyerő mai szövetségi elnök tagságáról szavazna a saját elnöksége, így az a döntés született, hogy a sportág nyolc magyar olimpiai bajnoka alapító tagként kerül be a Hírességek Csarnokába. Kocsis Antal, Énekes István, Harangi Imre, Csík Tibor, Papp László (ki ne tudná, ő háromszor is nyert), Török Gyula, Gedó György és Kovács István tehát hivatalosan is ott van a legendák között.
Melléjük Adler Zsigmond (Papp László felejthetetlen edzője, majd edzőtársa), Sermer György (bírólegenda, majd sportdiplomata és szövetségi elnök), Erdei Zsolt (ragyogó amatőr karrierje után a legeredményesebb magyar hivatásos ökölvívó), Kovács Mária (két vb- és négy Eb-aranyával a legjobb magyar női bunyós) és Kajdi János (München olimpiai ezüstérmese, kétszeres Európa-bajnok, majd Papp László mellett a válogatott edzője) került be elsőként a magyar Hall of Fame-be.
Sajnálatos módon a 13 díjazottból már csak négyen élnek, de a beteg Gedót is a fia képviselte, Kokó, Madár és Kovács Mária viszont személyesen vette át a tagságot igazoló plakettet, a többiek posztumusz elismerését pedig leszármazottaik vagy klubjaik kapták meg.
Folytatás 2027-ben, további öt hírességgel.
Megemlékezések Papp László sírjánál és köztéri szobrainál