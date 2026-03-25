Profi mérkőzésekkel és egész napos programmal emlékeztek a 100 éve született Papp Lászlóra

Hét profi mérkőzést is rendeztek szerda este, mégiscsak ökölvívógáláról lett volna szó, köztük a legjobb magyar amatőr ökölvívók hivatásos bemutatkozását és az est csúcspontjaként a WBO nehézsúlyú Európa-bajnoki címmérkőzését.

Az emlékérem

De a konkrét sporteseményen messze túlmutatott, ami a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában történt, hiszen a csarnokot zsúfolásig megtöltő nézőkön és az igazán illusztris vacsoravendégeken kívül Papp Lászlót ünnepelte a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Posta és a DRK is.

Az MNB elnöke, Varga Mihály itt mutatta be az 5000 és 25 000 Ft névértéken kibocsátott csodaszép Papp László-emlékérmet, Springer Miklós, a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese a bokszlegenda 100. születésnapjára kiadott emlékbélyeget, a szövetség sportszergyártó partnere, a DRK pedig két másik hungarikum, Kincsem és Puskás Öcsi után Papp Lacinak is saját kollekciót szentelt, amelyet a kifutón olyanok mutattak be, mint például Eb-ezüstérmes pólósaink, Hajdu Kata és Faragó Kamilla, az olimpiai bajnok párbajtőröző, Szász Emese, a gerelyhajító Kövér Fanni, a bunyósok közül pedig például Énekes Dominik vagy Szeleczki Lilla – és mindenekelőtt Erdei „Madár” Zsolt.

Balról jobbra: Kovács István, Varga Mihály és ifjabb Papp László mutatták be az emlékérmet (Fotó: Árvai Károly)

De itt és most ismerték el a 2025-ös esztendő legjobbjait is: a férfiaknál a vb-bronzérmes Akilov Pilip, a nőknél az U23-as Eb-ezüstérmes Szeleczki Lilla, az utánpótláskorúaknál Czifra István és Kiss Zsófia, az edzőknél az elit képviseletében Akilov mestere, Tóth Zsolt, az utánpótlásban pedig Konkoli József lett a legjobb, míg a bírók között Babai Sándor vitte el a pálmát.

És hogy mi történt még a ringben?

Szaka István alaposan elverte thaiföldi ellenfelét (Fotó: Árvai Károly)

A szeptemberi liverpooli vb-n kubai bunyóst legyőző vasasos Kovács Kruzító pontozással nyert a szerb Arnold Tot, a középsúlyú Szabó Szabolcs pedig a szerb Szladan Dragusics ellen, a nagyközépsúlyú Váradi Sándor gyorsan kivégezte a szlovák Michal Dient, majd a légsúlyú Szaka István rettenetesen megverte a thaiföldi Marudet Chinsukeepornt, csoda volt, hogy a meccs elment a második menetig. Akilov Pilip félnehézsúlyban az első menetben TKO-val győzött a bosnyák Kenan Catic ellen.

Az utolsó előtti mérkőzésen csapott össze váltósúlyban Hámori Luca a bosnyák Dajana Rakoviccsal, és a magyar bunyós pontozásos győzelmet aratott.