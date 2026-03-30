A World Boxing útmutatást kér az oroszok és a fehéroroszok indulásáról

A WB végrehajtó bizottsága március 21-én hagyta jóvá az orosz és fehérorosz szövetség csatlakozási kérelmét. Ezek után merült fel a kérdés, hogy a két ország bokszolói miként szerepelhetnek a World Boxing égisze alá tartozó viadalokon, és ehhez kérik most a NOB állásfoglalását – olvasható az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldalon.

Más egyéni sportágakban, ahol engedélyezett orosz és fehérorosz sportolók indulása, ezt döntő részben semleges státuszban tehetik meg, zászlajuk, himnuszuk és más nemzeti szimbólumok használata nélkül. Ezeken túl kivizsgálják, hogy az adott sportoló semmilyen formában ne támogassa az Ukrajna elleni háborút, ne álljon kapcsolatba fegyveres erőkkel, biztonsági szolgálatokkal, katonasághoz vagy rendőrséghez kapcsolódó klubokkal.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a múlt év elején ismerte el a World Boxingot a globális szintű ökölvívás nemzetközi irányító testületeként. Később a NOB ülése jóváhagyta a sportág felvételét a 2028-as olimpia műsorába a WB égisze alatt, kizárva az amatőr ökölvívást addig irányító csúcsszervezetet, az orosz Umar Kremljov vezette Nemzetközi Bokszszövetséget (IBA) az ötkarikás mozgalomból, mivel az IBA, amelyet 2019-ben megfosztottak az olimpiai versenyek lebonyolításának jogától, nem oldotta meg a pénzügyi, sportszakmai és vezetési problémákat.