Ökölvívás: Szaka István a 16 között a liverpooli vb-n

Szűcs a spanyol Jenifer Fernández Romero ellen helytállt, de nem ütött elég keményen és pontosan, és a spanyol az első két menetben begyűjtött előnyéből megőrzött annyit, hogy az elég volt a győzelméhez, viszont legalább nem 5:0 lett a pontozás…

Szakával zárult a nap, az ukrán Szijovus Muhammadijev ellen rajta múlt, hogy legalább valami fény is jusson nekünk ezen a borús pénteken. Szerencsére bebizonyosodott, hogy a bunyó egyéni sport – a magyar légsúlyút nem nyomasztotta a többiek veresége, kezdettől pattogott a ringben, kemény volt, pontos és kiismerhetetlen, kétség sem férhetett a győzelméhez. Ha nem is minden, de legalább a nap vége jó lett, úgy kellett, mint egy falat kenyér… Következhet kedden a vb-bronzérmes kubai Alejandro Claro!

Szombaton az 51 kilós Pap Kata a tajvani Kuo Ji-hszüan, majd két 60 kilósunk közül előbb a nőknél Kuhta Vladiszlava a horvát Sara Beram, a férfiaknál pedig Kovács Kruzitó a spanyol Luis Enrique Vinet ellen bokszol Liverpoolban a 16 közé jutásért.

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

Férfiak

A 16 közé jutásért

50 kg: Szaka István–Muhammadijev (ukrán) p. gy. (5:0)

Nők

A 16 közé jutásért

57 kg: Fernández Romero (spanyol)–Szűcs Szabina p. gy. (4:1)