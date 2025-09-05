Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Szaka István a 16 között a liverpooli vb-n

2025.09.05. 20:38
Szaka István ökölvívás ökölvívó-vb
A liverpooli vb-n nagyon nem jól nézett ki a Szeleczki remek nyitó győzelme utáni, ekkor már sorozatban hét vereség – Szűcs Szabinában (57 kg) és Szaka Istvánban (50 kg) maradt a remény, hogy enyhítenek valamicskét a magyar csapat bajain.

Szűcs a spanyol Jenifer Fernández Romero ellen helytállt, de nem ütött elég keményen és pontosan, és a spanyol az első két menetben begyűjtött előnyéből megőrzött annyit, hogy az elég volt a győzelméhez, viszont legalább nem 5:0 lett a pontozás…

Szakával zárult a nap, az ukrán Szijovus Muhammadijev ellen rajta múlt, hogy legalább valami fény is jusson nekünk ezen a borús pénteken. Szerencsére bebizonyosodott, hogy a bunyó egyéni sport – a magyar légsúlyút nem nyomasztotta a többiek veresége, kezdettől pattogott a ringben, kemény volt, pontos és kiismerhetetlen, kétség sem férhetett a győzelméhez. Ha nem is minden, de legalább a nap vége jó lett, úgy kellett, mint egy falat kenyér… Következhet kedden a vb-bronzérmes kubai Alejandro Claro!

Szombaton az 51 kilós Pap Kata a tajvani Kuo Ji-hszüan, majd két 60 kilósunk közül előbb a nőknél Kuhta Vladiszlava a horvát Sara Beram, a férfiaknál pedig Kovács Kruzitó a spanyol Luis Enrique Vinet ellen bokszol Liverpoolban a 16 közé jutásért.

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL
Férfiak
A 16 közé jutásért
50 kg: Szaka István–Muhammadijev (ukrán) p. gy. (5:0)
Nők
A 16 közé jutásért
57 kg: Fernández Romero (spanyol)–Szűcs Szabina p. gy. (4:1)

 

Ezek is érdekelhetik