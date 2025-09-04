Mostantól a ringben is kellenek az eredmények

Csak emlékeztetőül: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Rio de Janeiro után saját kézbe vette az ötkarikás ökölvívás ügyét, két éve pedig a régi nemzetközi szövetségtől, az orosz vezetésű IBA-tól meg is vonta a NOB-elismertséget, és nyomatékosította, hogy a sportág csak akkor lehet ott a Los Angeles-i programban, ha új, makulátlan szervezetet hoz létre, amely a tagállamok közül legalább 75-öt a soraiban tud.

A tavaszi NOB-kongresszusra minden feltétel teljesült (csak érdekesség: épp a magyar lett a csatlakozók sorában a 75. tagszövetség), az ökölvívást visszahelyezték „ősi jogaiba” – így rendkívül optimista nemzetközi környezetben kerül sor a World Boxing első világbajnokságára.

A húsz súlycsoportból 16-ban magyar öklöző is ott lesz a csütörtöki mérlegelésnél. A MÖSZ feltett szándéka az volt, hogy csak azokban a súlycsoportokban indulunk, amelyekben minőséget tudunk a ringbe vinni, így például a három legmagasabb női kategóriában és férfi szupernehézsúlyban nem lesz magyar induló. A további kilenc férfi és hét női súlycsoportban azonban igen. Az Eb-ezüstérmes Bernáth Attila, a tokiói olimpiai résztvevő Gálos Roland, az Eb-3., párizsi induló Kovács Richárd, a szupertehetséges Gémes Levente vagy a magyar bajnok Énekes Dominik nem lesz ott Liverpoolban – ennek oka a sérült Kovácsot és Gémest leszámítva már szakmai döntés.

Az olasz Emanuele Renzini rendkívüli eltökéltséggel vágott bele magyar szövetségi kapitányi időszakába. A magyar szövetség kiemelt válogatott programjának tagjai szinte nem is látták az otthonukat március óta, hiszen a nagy nemzetközi tornák és az olasz mintára bevezetett folyamatos edzőtáborozások között erre alig jutott idő.

Sebaj, majd Liverpool után. Hámori Luca (65 kg) két első és egy második helyet gyűjtött be a 2025-ös nagy tornákon, garantáltan kiemelt lesz a vb-n, és okkal reménykedhetünk abban, hogy feláll a dobogóra. A hölgyek közül erre Lakotár Hannának (54 kg) is nyílhat esélye, a rutinosabb és a fiatal bunyósokat egyaránt felvonultató magyar férfikontingensből pedig elsősorban a Bernáthot idehaza többször legyőző Szaka Istvánra (50 kg), az Eb-bronzérmes Virbán Gáborra (55 kg) vagy éppen az ukránból magyarrá lett, eltiltásából visszatérő Pilipec Makszimra (70 kg) és mindenekelőtt Akilov Pilipre (80 kg) érdemes figyelni.

Kovács István (maga is kétszeres világbajnok) tíz hónapos elnöki regnálása alatt látványos változáson ment át a szövetség. A pénzügyi háttér stabilizálása, a World Boxinggal kapcsolatos jogharmonizáció, no meg a MÖSZ 100. születésnapjának enyhén szólva is parádés megünneplése a Hősök terén mind-mind elismerésre méltó teljesítmény, de Kokó is tudja, hogy az egész mit sem ér, ha a szorítóban nem követik az eredmények.

Nagy világbajnokság lesz, az első hatalmas lépés Los Angeles, az amerikai olimpia felé. Mi más is lenne a mieink célja, mint ott lenni a World Boxing első, történelmi érmesei között!

„Izgatottak vagyunk, ugyanakkor nyugodtak is” – miniinterjú Emanuele Renzinivel, a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi kapitányával EmanuelE Renzini (Fotó: Török Attila) – Nagy menet volt az elmúlt fél év, folyamatos edzőtáborokkal és versenyekkel. Következik a vizsga, a világbajnokság. Hogyan várja?

– Izgatottak vagyunk, ugyanakkor nyugodtak is, hiszen az eltervezett munkát elvégeztük. A válogatott tagjai remekül szerepeltek a nemzetközi versenyeken, ez kiváló visszaigazolása a munkánknak. Meggyőződésem, hogy a csapat jó teljesítményt nyújt majd a világbajnokságon, bízom benne, hogy az eredményekben is meglátszik. Rendkívül motiváltak az ökölvívók, biztos vagyok benne, hogy a legjobb tudásukat viszik majd a ringbe. – Mi számít eredménynek? A közvéleménynek nyilván a világbajnoki érem.

– Tudom, hogy mindenki érmekben méri a sikert. Ugyanakkor szinte lehetetlen megjósolni, mi történik a vb-n, hiszen ez függ az ellenfelektől, a sorsolástól és a szerencsétől is. Egy vb-érem azonban olyan hatást gyakorolna a magyar ökölvívásra, olyan motivációt adna a fiataloknak, hogy azt most még nehéz is elképzelni. – Miben rejlik a Renzini-féle edzésmunka lényege?

– Nagyon sokat dolgoztunk az erőnléti és technikai felkészítésen, ám ezzel párhuzamosan a pszichés szempontokra is folyamatosan figyeltünk. Tudom, ha egy sportoló fizikailag jól érzi magát és jól teljesít az edzéseken, az kellő mentális erővel, önbizalommal és magabiztossággal párosul. Ezt szeretném viszontlátni a liverpooli ringben is.

ÖKÖLVÍVÓ VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL (SZEPTEMBER 4–14.)

A MAGYAR CSAPAT

Férfiak: Szaka István (50 kg, Csepel-Halker Király Team), Virbán Gábor (55 kg, Bp, Honvéd), Kovács Kruzító (60 kg, Vasas-Süllős), Petrimán Milán (65 kg, NYVSC), Pilipec Makszim (70 kg, BVSC-Zugló), Mester Soma (75 kg, Hell Fight BC), Akilov Pilip (80 kg, Bp. Honvéd), Bátori Mihály (85 kg, PVSK), Kiss Levente (92 kg, UTE-Madárfészek Akadémia)

Nők: Szeleczki Lilla (48 kg, MTK), Papp Kata (51 kg, Vecsés), Lakotár Hanna (54 kg, Alpok­alja Alapítvány), Szűcs Szabina (57 kg, Vecsés), Kuhta Vladiszlava (60 kg, Csepel-Halker Király Team), Hámori Luca (65 kg, BVSC-­Zugló), Lakos Regina (70 kg, BVSC-Zugló)

A PROGRAM

Szeptember 4–9.: selejtezők

Szeptember 9–10.: negyeddöntők

Szeptember 12–13.: elődöntők

Szeptember 13–14.: döntők

A magyar csapat sorsolása

Férfiak

50 kg, a 16 közé jutásért

Szaka István–Szijovus Muhammadijev (ukrán)

55 kg, a 32 közé jutásért

Virbán Gábor–Nebil Ibrahim (svéd)

60 kg, a 16 közé jutásért

Kovács Kruzító–Vide Prkacin (horvát) vagy Luis Vinent (kubai)

65 kg, a 32 közé jutásért

Petrimán Milán–Csu Csian-hao (kínai)

70 kg, a 32 közé jutásért

Pilipec Makszim–Finn Bos (holland)

75 kg, a 16 közé jutásért

Mester Soma–Alan Perrie (skót)

80 kg, a 16 közé jutásért

Akilov Pilip–Diego Andres Pereyra (venezuelai)

85 kg, a 16 közé jutásért

Bátori Mihály–Daniel Komarek (cseh)

90 kg, a 8 közé jutásért

Kiss Levente–Stiven Aas (észt) vagy Malachi Georges (amerikai)

Nők

48 kg, a 16 közé jutásért

Szeleczki Lilla–Sandy Lam Hoi Ming (hongkongi)

51 kg, a 16 közé jutásért

Papp Kata–Kuo Ji-hszüan (tajvani)

54 kg, a 8 közé jutásért

Lakotár Hanna–Nigina Uktamova (üzbég) vagy Elina Bazarova (kazah)

57 kg, a 16 közé jutásért

Szűcs Szabina–Jennifer Fernández (spanyol)

60 kg, a 16 közé jutásért

Kuhta Vladiszlava–Sara Beram (horvát)

65 kg, a 16 közé jutásért

Hámori Luca–Aida Abikejeva (kazah)

70 kg, a 8 közé jutásért

Lakos Regina–Aziza Zokirova (üzbég)