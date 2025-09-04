Mostantól a ringben is kellenek az eredmények

Csak emlékeztetőül: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Rio de Janeiro után saját kézbe vette az ötkarikás ökölvívás ügyét, két éve pedig a régi nemzetközi szövetségtől, az orosz vezetésű IBA-tól meg is vonta a NOB-elismertséget, és nyomatékosította, hogy a sportág csak akkor lehet ott a Los Angeles-i programban, ha új, makulátlan szervezetet hoz létre, amely a tagállamok közül legalább 75-öt a soraiban tud.
A tavaszi NOB-kongresszusra minden feltétel teljesült (csak érdekesség: épp a magyar lett a csatlakozók sorában a 75. tagszövetség), az ökölvívást visszahelyezték „ősi jogaiba” – így rendkívül optimista nemzetközi környezetben kerül sor a World Boxing első világbajnokságára.
A húsz súlycsoportból 16-ban magyar öklöző is ott lesz a csütörtöki mérlegelésnél. A MÖSZ feltett szándéka az volt, hogy csak azokban a súlycsoportokban indulunk, amelyekben minőséget tudunk a ringbe vinni, így például a három legmagasabb női kategóriában és férfi szupernehézsúlyban nem lesz magyar induló. A további kilenc férfi és hét női súlycsoportban azonban igen. Az Eb-ezüstérmes Bernáth Attila, a tokiói olimpiai résztvevő Gálos Roland, az Eb-3., párizsi induló Kovács Richárd, a szupertehetséges Gémes Levente vagy a magyar bajnok Énekes Dominik nem lesz ott Liverpoolban – ennek oka a sérült Kovácsot és Gémest leszámítva már szakmai döntés.
Az olasz Emanuele Renzini rendkívüli eltökéltséggel vágott bele magyar szövetségi kapitányi időszakába. A magyar szövetség kiemelt válogatott programjának tagjai szinte nem is látták az otthonukat március óta, hiszen a nagy nemzetközi tornák és az olasz mintára bevezetett folyamatos edzőtáborozások között erre alig jutott idő.
Sebaj, majd Liverpool után. Hámori Luca (65 kg) két első és egy második helyet gyűjtött be a 2025-ös nagy tornákon, garantáltan kiemelt lesz a vb-n, és okkal reménykedhetünk abban, hogy feláll a dobogóra. A hölgyek közül erre Lakotár Hannának (54 kg) is nyílhat esélye, a rutinosabb és a fiatal bunyósokat egyaránt felvonultató magyar férfikontingensből pedig elsősorban a Bernáthot idehaza többször legyőző Szaka Istvánra (50 kg), az Eb-bronzérmes Virbán Gáborra (55 kg) vagy éppen az ukránból magyarrá lett, eltiltásából visszatérő Pilipec Makszimra (70 kg) és mindenekelőtt Akilov Pilipre (80 kg) érdemes figyelni.
Kovács István (maga is kétszeres világbajnok) tíz hónapos elnöki regnálása alatt látványos változáson ment át a szövetség. A pénzügyi háttér stabilizálása, a World Boxinggal kapcsolatos jogharmonizáció, no meg a MÖSZ 100. születésnapjának enyhén szólva is parádés megünneplése a Hősök terén mind-mind elismerésre méltó teljesítmény, de Kokó is tudja, hogy az egész mit sem ér, ha a szorítóban nem követik az eredmények.
Nagy világbajnokság lesz, az első hatalmas lépés Los Angeles, az amerikai olimpia felé. Mi más is lenne a mieink célja, mint ott lenni a World Boxing első, történelmi érmesei között!
|„Izgatottak vagyunk, ugyanakkor nyugodtak is” – miniinterjú Emanuele Renzinivel, a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi kapitányával
– Nagy menet volt az elmúlt fél év, folyamatos edzőtáborokkal és versenyekkel. Következik a vizsga, a világbajnokság. Hogyan várja?
– Mi számít eredménynek? A közvéleménynek nyilván a világbajnoki érem.
– Miben rejlik a Renzini-féle edzésmunka lényege?
ÖKÖLVÍVÓ VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL (SZEPTEMBER 4–14.)
A MAGYAR CSAPAT
Férfiak: Szaka István (50 kg, Csepel-Halker Király Team), Virbán Gábor (55 kg, Bp, Honvéd), Kovács Kruzító (60 kg, Vasas-Süllős), Petrimán Milán (65 kg, NYVSC), Pilipec Makszim (70 kg, BVSC-Zugló), Mester Soma (75 kg, Hell Fight BC), Akilov Pilip (80 kg, Bp. Honvéd), Bátori Mihály (85 kg, PVSK), Kiss Levente (92 kg, UTE-Madárfészek Akadémia)
Nők: Szeleczki Lilla (48 kg, MTK), Papp Kata (51 kg, Vecsés), Lakotár Hanna (54 kg, Alpokalja Alapítvány), Szűcs Szabina (57 kg, Vecsés), Kuhta Vladiszlava (60 kg, Csepel-Halker Király Team), Hámori Luca (65 kg, BVSC-Zugló), Lakos Regina (70 kg, BVSC-Zugló)
A PROGRAM
Szeptember 4–9.: selejtezők
Szeptember 9–10.: negyeddöntők
Szeptember 12–13.: elődöntők
Szeptember 13–14.: döntők
A magyar csapat sorsolása
Férfiak
50 kg, a 16 közé jutásért
Szaka István–Szijovus Muhammadijev (ukrán)
55 kg, a 32 közé jutásért
Virbán Gábor–Nebil Ibrahim (svéd)
60 kg, a 16 közé jutásért
Kovács Kruzító–Vide Prkacin (horvát) vagy Luis Vinent (kubai)
65 kg, a 32 közé jutásért
Petrimán Milán–Csu Csian-hao (kínai)
70 kg, a 32 közé jutásért
Pilipec Makszim–Finn Bos (holland)
75 kg, a 16 közé jutásért
Mester Soma–Alan Perrie (skót)
80 kg, a 16 közé jutásért
Akilov Pilip–Diego Andres Pereyra (venezuelai)
85 kg, a 16 közé jutásért
Bátori Mihály–Daniel Komarek (cseh)
90 kg, a 8 közé jutásért
Kiss Levente–Stiven Aas (észt) vagy Malachi Georges (amerikai)
Nők
48 kg, a 16 közé jutásért
Szeleczki Lilla–Sandy Lam Hoi Ming (hongkongi)
51 kg, a 16 közé jutásért
Papp Kata–Kuo Ji-hszüan (tajvani)
54 kg, a 8 közé jutásért
Lakotár Hanna–Nigina Uktamova (üzbég) vagy Elina Bazarova (kazah)
57 kg, a 16 közé jutásért
Szűcs Szabina–Jennifer Fernández (spanyol)
60 kg, a 16 közé jutásért
Kuhta Vladiszlava–Sara Beram (horvát)
65 kg, a 16 közé jutásért
Hámori Luca–Aida Abikejeva (kazah)
70 kg, a 8 közé jutásért
Lakos Regina–Aziza Zokirova (üzbég)