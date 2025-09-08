Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Lakotár Hanna búcsúzott a világbajnokságtól

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 14:00
null
Fotó: Török Attila, archív
Címkék
ökölvívás ökölvívó-vb Lakotár Hanna
A Liverpoolban zajló ökölvívó-világbajnokságon a magyarok közül hétfőn elsőként Lakotár Hanna lépett szorítóba, és a Nigima Uktamova elleni mérkőzése után kiderült, erre nem lesz több lehetősége, mivel az üzbég egyhangú pontozással nyert.

Az utolsók egyikeként a kőszegi Alpokalja Alapítvány 54 kg-os Eb-bronzérmese, Lakotár Hanna is bemutatkozott a liverpooli vb-n, mégpedig az üzbéd Nigima Uktamova ellen. Az első menet az ellenfélé lett, a folytatásban Lakotár éledezett, miközben mindkettejüket megintette az egyiptomi mérkőzésvezető. A záró felvonásban ismét Uktamova dominált, és egyhangú pontozással győzött.

A magyarok közül ma még Kovács Kruzitó (60 kg) a lengyel Pawel Brach és Kiss Levente (90 kg) az amerikai Malachi Georges ellen bokszol nyolcaddöntőt.

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL     

Nők. Nyolcaddöntő.
54 kg: Uktamova (üzbég)–Lakotár Hanna p. gy. (5:0)

 KÉSŐBB
Férfiak. Nyolcaddöntő. 
60 kg: Kovács Kruzitó–Brach (lengyel)
90 kg: Kiss Levente–Georges (amerikai)

 

ökölvívás ökölvívó-vb Lakotár Hanna
Legfrissebb hírek

Ökölvívás: Akilov Pilip 16 közé jutott a liverpooli vb-n

Ökölvívás
Tegnap, 14:59

Ökölvívó-vb: Kovács Kruzitó bravúrgyőzelemmel nyolcaddöntős!

Ökölvívás
2025.09.06. 23:39

Ökölvívás: Szaka István a 16 között a liverpooli vb-n

Ökölvívás
2025.09.05. 20:38

Az újonc Bátori Mihály is kiesett az ökölvívó-vb-n

Ökölvívás
2025.09.05. 16:27

Ökölvívás: Szeleczki Lilla győzelmével kezdődött a világbajnokság

Ökölvívás
2025.09.04. 13:06

Sorsoltak a liverpooli ökölvívó-vb-n, az éremhez bravúrokra lesz szükség

Ökölvívás
2025.09.04. 10:51

Mostantól a ringben is kellenek az eredmények

Ökölvívás
2025.09.04. 07:34

A vitatott nemű bokszoló nem lép ringbe a liverpooli világbajnokságon

Ökölvívás
2025.09.03. 12:18
Ezek is érdekelhetik