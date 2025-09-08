Ökölvívás: Lakotár Hanna búcsúzott a világbajnokságtól

Az utolsók egyikeként a kőszegi Alpokalja Alapítvány 54 kg-os Eb-bronzérmese, Lakotár Hanna is bemutatkozott a liverpooli vb-n, mégpedig az üzbéd Nigima Uktamova ellen. Az első menet az ellenfélé lett, a folytatásban Lakotár éledezett, miközben mindkettejüket megintette az egyiptomi mérkőzésvezető. A záró felvonásban ismét Uktamova dominált, és egyhangú pontozással győzött.

A magyarok közül ma még Kovács Kruzitó (60 kg) a lengyel Pawel Brach és Kiss Levente (90 kg) az amerikai Malachi Georges ellen bokszol nyolcaddöntőt.

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

Nők. Nyolcaddöntő.

54 kg: Uktamova (üzbég)–Lakotár Hanna p. gy. (5:0)

KÉSŐBB

Férfiak. Nyolcaddöntő.

60 kg: Kovács Kruzitó–Brach (lengyel)

90 kg: Kiss Levente–Georges (amerikai)