Ökölvívás: Lakotár Hanna búcsúzott a világbajnokságtól

Az utolsók egyikeként a kőszegi Alpokalja Alapítvány 54 kg-os Eb-bronzérmese, Lakotár Hanna is bemutatkozott a liverpooli vb-n, mégpedig az üzbéd Nigima Uktamova ellen. Az első menet az ellenfélé lett, a folytatásban Lakotár éledezett, miközben mindkettejüket megintette az egyiptomi mérkőzésvezető. A záró felvonásban ismét Uktamova dominált, és egyhangú pontozással győzött.
A magyarok közül ma még Kovács Kruzitó (60 kg) a lengyel Pawel Brach és Kiss Levente (90 kg) az amerikai Malachi Georges ellen bokszol nyolcaddöntőt.
WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL
Nők. Nyolcaddöntő.
54 kg: Uktamova (üzbég)–Lakotár Hanna p. gy. (5:0)
KÉSŐBB
Férfiak. Nyolcaddöntő.
60 kg: Kovács Kruzitó–Brach (lengyel)
90 kg: Kiss Levente–Georges (amerikai)