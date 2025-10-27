Nemzeti Sportrádió

Búcsút intett a futballnak a korábbi, 100-szoros lengyel válogatott játékos

T. Z.T. Z.
2025.10.27. 19:15
Grzegorz Krychowiak befejezi (Fotó: Getty Images)
Lengyelország lengyel foci Grzegorz Kyrchowiak
Visszavonult a profi futballtól Grzegorz Krychowiak, 100-szoros lengyel válogatott labdarúgó, aki utolsó hivatalos mérkőzésén a lengyel regionális bajnokságban szereplő Mazur Radzymin színeiben lépett pályára.

A 35 éves középpályás fénykorában megfordult többek között a Sevillában és a Paris Saint-Germainben is, míg a lengyel válogatottban 100 hivatalos mérkőzésen lépett pályára. Krychowiak döntése némileg meglepetés is lehet, mivel még a hónap elején egyértelmű hajlandóságot mutatott arra, hogy folytassa pályafutását: felmerült az is, hogy ismét magasabb osztályba igazol, ajánlatai is voltak állítólag Ausztráliából, Indiából, Szíriából, Indiából és Magyarországról, sőt megkeresték a spanyol és a portugál másodosztályból is, de inkább a visszavonulás mellett döntött.

Mint egy interjúban a közelmúltban elmondta, még mindig nagyon szeret futballozni. Talán már nem annyira, mint legszebb időszakában a Sevillában, de szívesen folytatná a labdarúgást, mivel jó formában érzi magát. Az érkező ajánlatok közül azonban szavai szerint egyik sem elégítette ki igazán.

A sportowefakty.wp.pl értesülései szerint Krychowiaknak számos terve van, ami a futballpályán kívüli tevékenységet illeti: továbbra is vezeti majd a saját vállalkozását, és tervei között szerepel, hogy beiratkozik egy edzői és egy sportigazgatói tanfolyamra, amellett, hogy egy podcastcsatornát is indít, nem beszélve arról, hogy novemberben egy filmet is bemutatnak a pályafutásáról. Eldöntötte továbbá, hogy a jövőben sokkal több időt tölt majd Varsóban.

Krychowiak utolsó hivatalos meccsén a lengyel regionális ligában szereplő Mazur Radzymin színeiben futballozott, csapata pedig 3–3-as döntetlenre végzett a Polonia III Warszawa ellen. A búcsúmeccs egyben egy projekt része volt, amelyet a labdarúgó egy ismert lengyel rapperrel, Jakub Grabowskival, azaz Quebonafide-dal közösen valósított meg.

A kiváló védekező középpályás – aki 58 spanyol, 83 francia és 27 angol élvonalbeli meccsen szerepelt – utolsó hivatalos meccsén kiosztott egy gólpasszt, és kapott egy sárga lapot, mielőtt a 77. percben lecserélte edzője.

 

