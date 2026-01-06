Népsport: Mickey Hargitay, a test- és karrierépítő

Mickey Hargitaynál kevés irigyeltebb férfi volt a hatvanas években a világon, a felesége ugyanis nem volt más, mint a hollywoodi díva, Jayne Mansfield. Akit nem kis pikírtséggel „a szegény ember Marilyn Monroe-ja” minősítéssel is szoktak illetni, de ha Marilyn nem létezett volna, akkor is vitán felül megállta volna a helyét. De Hargitay messze több volt annál, mint hogy csak az asszonyról maradjon emlékezetes, ha már a két gyönyörű szőkeség között előhoztuk a párhuzamot, a baseballsztár Joe DiMaggiónak sem kellett a feleség, Monroe, hogy egész Amerika ismerje a nevét.

Hargitay Miklós épp egy évszázada, 1926. január 6-án született Kőbányán. Idehaza is rendszeresen sportolt, különösen gyorskorcsolyában mutatott talentumot, minden vágya volt, hogy ha egyszer vége a háborúnak, ott lehessen a téli olimpián. Nem ajándékba kapta tehát tökéletesen kidolgozott izomzatát, mígnem 1947-ben az idők szavára hallgatva lelépett a szovjet megszállást nyögő, kommunizmusba sodródó országból, és még mielőtt lehullott a vasfüggöny, a legszebb évtizedei elé néző Nyugaton, az Egyesült Államokban találta magát. (Távozásával kapcsolatban csak az biztos, hogy amikor Brooklynban partra szállt, tíz dollár volt a zsebében, valószínű, hogy egy szimpla katonai behívó elől menekült el az országól, utóbb mindenesetre ilyeneket mesélt, hogy focizott a Fradiban és tanult a Műszaki Egyetem építészkarán, de ezeket a történetek tekintsük a bulvár kötelező vadhajtásainak…) Kezdetben New Yorkban, majd Indianapolisban kétkezi munkákból élt, ami nem csupán fizikailag, hanem lelkileg is megkeményítette a testépítéssel is ekkor, az 1940-es évek végén, egy Steve Reeves-plakát hatására megismerkedő magyar fiút. A sportág persze ekkoriban még messze nem volt annyira professzionális, mint napjainkban, ám Hargitay számára éppen ez jelentette a kihívást. Rendkívüli fizikai adottságai – széles váll, arányos izomzat, klasszikus férfias megjelenés – gyorsan kiemelték a mezőnyből. Nem csupán izomtömege volt figyelemre méltó, hanem az esztétikum is, ami a korszak testépítésének alapelve volt.

Még innen a harmincon, 1955-ben ért sportolói karrierje csúcsára, amikor is megnyerte az amerikai NABBA (Nemzeti Amatőr Testépítő-szövetség) Mr. Universe versenyét, amivel egy csapásra a világ egyik legismertebb testépítőjévé vált. Ez a cím akkoriban a sportág egyik legnagyobb elismerésének számított, olyan nevek mellé állította Hargitayt a reflektorfénybe, akik a testépítés hőskorát meghatározták, ráadásul a csúcsra bevándorlóként, számottevő háttértámogatás nélkül jutott fel. Ettől még fellépett erőművészként, cirkuszi és varietéprodukciókban, ahol fizikumát látványos mutatványokkal kombinálta. Ezek az előadások hozzájárultak ahhoz, hogy neve ismertté váljon az amerikai közönség számára, egyben belépőt jelentettek neki a szórakoztatóipar izgalmas világába is,. Egyebek mellett Mae West oldalán szerepelt egy szál ágyékkötőben a „Mae West és az Adoniszok” című sokat ígérő produkcióban… Ekkor már rég nős volt, hiszen 1948-ban elvette a nála három ével fiatalabb Mary Alice Birge-t, akivel nyolc évig élt együtt, és gyermekük is született.

Aztán 1956-ban nemcsak Budapesten, hanem Hargitay családjában is kitört a forradalom: ekkor ismerkedett meg a nála hét évvel fiatalabb Jayne Mansfielddel. (Született Vera Jayne Palmer, a Playboy 1955. februári címlaplánya, az első amerikai hangosfilmsztár, aki teljesen meztelenül mutatkozott a vásznon az 1963-as Promises! Promises! című alkotásban.) Hollywood ünnepelt dívája egy New York-i étteremben pillantotta meg a magyar férfiszépséget és gyulladt iránta olthatatlan szerelemre – ha nem igaz, akkor is jó szöveg, állítólag odaintette a pincért, és így adta fel rendelését: „Egy steaket kérek, és azt az embert ott balra…” Megkapta.

A kapcsolat Hargitay karrierjét is beindította. Mivel Mansfield filmjeiben kisebb szerepeket kapott, hivatalosan is belépett Hollywood világába. Nem elsősorban színészi képességei, sokkal inkább fizikai kisugárzása és karizmája miatt rendszeresen foglalkoztatták. A hatvanas években számos kalandfilmben és vígjátékban tűnt fel, előbb az Államokban, majd Olaszországban sűrűn választották ki erős férfiszerepekre, gladiátorokat, katonákat és vadnyugati hősöket alakított – felejthetően, de jövedelmezően.

Ekkor még dúlt a szerelem Mickey Hargitay és Jayne Mansfield közöt

A legkevésbé dokumentált, mégsem érdektelen epizód az életéből az 1960-as évek elejéből való: több forrás szerint is 1961-et írtunk, amikor Jayne Mansfield és gyermekeik (Miklós, Zoltán és a későbbi szintén hollywoodi hírességgé váló Mariska) társaságában Budapestre látogatott. A Népszabadság nem verte nagy dobra, hogy egy 1947-es emigráns magyar rója a fővárosi utcákat, itt létük nélkülözte a sajtónyilvánosságot. Hargitay semmi mást nem akart, mint megnézni és családjának megmutatni gyerekkora helyszíneit, még azt sem tudni, találkozott-e itthoni rokonaival. De itt járt, és néhány évvel a forradalom leverése után ez sem kis csoda.

Mindeközben Mansfield, fogalmazzunk így, meglehetősen lazán kezelte a házassági köteléket, többször félrelépett, 1963-ban el is vált Hargitaytól, majd miután Mariskával állapotos lett, visszatért a férfihoz – jellemző: Mariska Hargitay biológiai apja nem is ő, hanem egy olasz-amerikai énekes, Nelson Sardelli. Ennél fontosabb, hogy Mariska sohasem őt, hanem Hargitayt tekintette édesapjának. Az újabb szakítás után Jayne elindult a lejtőn, rengeteget ivott, ám nem emiatt ért tragikus véget az élete, hanem egy autó első ülésén: 1967. június 28-án egy fellépésről New Orleansba tartva Buick Electra személygépkocsija a közúton haladva nagy sebességgel, fékezés nélkül egy nyerges vontató hátuljába csapódott. Az első ülésen ülő három felnőtt, Jayne Mansfield, az ügyvédje és akkori szeretője azonnal szörnyethalt, a hátsó ülésen utazó három gyermeke azonban a csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet…

Ekkorra, ezután meg főleg, Hargitay már visszavonult a reflektorfénytől, harmadszor is megnősült (Ellen Siano élete végéig a párja maradt) és elsősorban családjára koncentrált. De ettől még a múltja nem lett semmis, ha már egyszerre volt része a testépítés klasszikus aranykorának és a hollywoodi álomgyár egy csillogó időszakának. Nem véletlen, hogy alakja feltűnt a Jayne Mansfield-sztori című 1980-as játékfilmben is. Egy másik, közép-európai származású testépítő, bizonyos Arnold Schwarzenegger alakította…

Magyarországon pedig a rendszerváltozás küszöbén, 1988-ban lett igazán ismert, amikor saját magát alakította Szomjas György Mr. Universe című filmjében. Mickey Hargitay 2006-ban hunyt el, nem sokkal korábban az Amerikai-Magyar Alapítvány 2005-ös díjátadóján még elmondhatta, mire tanították a szülei: „Esti imádba ne feledd el belefoglalni édes hazád nevét…”