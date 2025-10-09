Tragédia az utakon: gyászolt a futballvilág

Ludo Coeck az Anderlechttel 1976-ban a Kupagyőztesek Európa-kupáját nyert a West Ham United ellen, két évre rá az Austria Wiennel szemben ismételt, a köztes esztendőben „csupán” döntőt játszott. A KEK-sikerek évében az európai Szuperkupát is elhódította. Az Anderlechttel megnyerte az UEFA-kupát is (1983). A belga válogatottban 46-szor játszott, részt vett az 1982-es spanyolországi vb-n, Salvador 1–0-s legyőzésekor ő lőtte a győztes gólt mintegy 40 méterről ballal. Végigjátszotta a Magyarország elleni 1–1-es találkozót, akárcsak a címvédő argentinok ellen 1–0-ra megnyert nyitó mérkőzést. Jean-Marie Pfaff kapus azt mondta róla: „Megállította Maradonát, és mindenütt ott volt a pályán.” A szurkolók imádták a csaknem 120 km/órás sebességgel meglőtt lövéseiért, labdabiztos, technikás játékáért.

Alig töltötte be a 30. életévét, amikor 1985 októberében gépjárműve a vizes aszfalton megcsúszott az Antwerpent Brüsszellel összekötő autópályán Rumst városa közelében. A baleset következtében válságos állapotban szállították Edegem kórházába, ahol két nap múlva, október 9-én elhunyt.

Gaetano Scirea

Az elhunytak közül az eredményességet tekintve az élre talán az olasz Gaetano Scirea kívánkozik, 1982-ben vb-t nyert, a BEK-, KEK-, UEFA-kupa-, európai Szuperkupa és Interkontinentális kupa-győzelem pusztán ráadás, akárcsak az olasz bajnoki cím és kupasiker… A 78-szoros válogatott karrierje nagy részét a Juventusnál töltötte (1974–1988).

Scirea Dino Zoff pályaedzőjeként a helyszínen nézte meg a Juventus ellenfelét, a Górnik Zabrzét az UEFA-kupa 1989–1990-es kiírásában. Másnap délben beszállt egy Fiat 125-ös kocsiba, amelyben ott ült még Barbara Januszkiewicz tolmács, a sofőr Henryk Pajak és Andrzej Idebski a Górnik vezetőségéből. A tragédia 12 óra 50 perckor történt: a Fiat két kamion előzésébe kezdett Rawa Mazowiecka településnél, a sofőr rosszul mérte fel a távolságot és egy szemből érkező Zuk furgon elől nem tudott kitérni, a két autó frontálisan összeütközött. A Fiatban szállított 4 kanna benzin azonnal lángra kapott, a kocsiban ülők Idebski kivételéve bennégtek. A védő korábban pályára lépett az 1978-as vb-n Magyarország ellen 3–1-re megnyert csoportmérkőzésen is.

A bolgár Levszki Szófia csatára, Georgi Aszparuhov kétszer is játszott a magyar válogatott ellen: az 1962-es vb-n a 6:1-re és az 1966-os vb-n 3:1-re megnyert mérkőzésen ő lőtte az ellenfél gólját. A bolgár futball történetének egyik legtehetségesebb játékosa 50-szeres válogatottként, mindössze 28 éves korában csapattársa, Nikola Kotkov társaságában hunyt el autóbalesetben 1971. június 30-án. Temetése idején több mint félmillió ember vonult az utcákra Szófiában.

A 21-szeres spanyol válogatott José Antonio Reyes, az Arsenal, az Atlético, a Benfica, a Real Madrid, a Sevilla szélsője nyert Európa-ligát, európai Szuperkupát, angol, spanyol, portugál bajnokságot, FA-kupát, angol Szuperkupát. A kiváló szélső két rokonával együtt utazott a járműben, amely 2019. június elsején 11 óra 40 perc körül letért a Sevillát és Utrerát összekötő országútról és kigyulladt. A 35 éves játékos 23 éves unokatestvére, Jonathan Reyes szintén meghalt, míg az autó harmadik utasát súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Juanito

Honfitársa, az ugyancsak csatár, a Real Madriddal gólkirály, bajnok, Király-kupa- és UEFA-kupa-győztes, BEK-és KEK-döntős, 34-szeres válogatott Juanito 37 évesen, 1992. április 2-án Spanyolországban hunyt el. Az anyósülésen aludt, amikor a Merida erőnléti edzője megpróbált kikerülni egy teherautót, amelyről farönkök hullottak az útra, és eközben összeütközött egy másik teherautóval. Juanito többé már nem ébredt fel, azonnal meghalt, a spanyol futball gyászba borult – még Barcelonában is. „Egy korszak meghatározó játékosa volt” – mondta róla a Barcelona vezetőedzője, Johan Cruyff.

Az olimpiai bajnok és ezüstérmes, vb-bronzérmes, lengyel bajnok és kupagyőztes Kazimierz Deyna, a varsói Legia 97-szeres lengyel válogatottja 1989. szeptember elsején 41 évesen hunyt el San Diegóban. A középpályás a Kaliforniai Autópálya-felügyelet jelentése szerint alkoholos befolyásoltság alatt okozott balesetet, a megengedett alkoholtartalom kétszeresét találták a vérében a halálakor. Deynának nem ez volt az első ittas vezetése, az Egyesült Államokban ezt megelőzően háromszor is rajtakapták. Mindkét gólt ő szerezte a magyarok elleni 1972-es olimpiai döntőben (2–1), és játszott az 1977-es magyar–lengyelen (2–1) is.

A három vb-n részt vevő, kolumbiai és brazil bajnok, 84-szeres kolumbiai válogatott csatár, az 55 éves Freddy Rincón gépkocsija 2022. április 13-án összeütközött egy busszal Cali városában. Rincónt fejsérülésekkel szállították kórházba, ahol megműtötték, majd az intenzív osztályon kezelték, de a Clínica Imbanaco orvosai nem tudták megmenteni az életét.

Laurie Cunningham

A Real Madriddal BEK-döntős, bajnok, Király-kupa-győztes, a Wimbledonnal FA-kupa-nyertes hatszoros angol válogatott csatár, a 33 éves Laurie Cunningham 1989. július 15-én reggel szenvedett autóbalesetet Madridban, amelynek következtében életveszélyes állapotban szállították kórházba, de már nem tudtak rajta segíteni.

Diogo Jota

Legutóbb a Liverpool 49-szeres portugál válogatott csatára, a 29 éves Diogo Jota és 25 esztendős testvére, André Silva szenvedett halálos kimenetelű balesetet az A52-es autópálya 65-ös kilométerszelvényénél, Palacios de Sanabria település közelében, Zamora tartományban. A Lamborghini előzés közben, defektes gumiabroncs miatt lesodródott az útról, s ezt követően kigyulladt. A két áldozatot az autó rendszámtáblája alapján tudták azonosítani, mivel a két holttest a felismerhetetlenségig összeégett. Jota, aki a Liverpoolban Szoboszlai Dominik csapattársa volt, 81 percet játszott a 2021-es magyar–portugál Eb-csoportmeccsen (0–3).

