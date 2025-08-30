Nemzeti Sportrádió

Schaffer Alfréd: futballkirály puskával

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
2025.08.30. 09:00
Játékosként is Futballkirálynak hívták – úgy is nézett ki
Schaffer Alfréd Népsport Ferencváros AS Roma
Robusztus termete ellenére technikás volt, felvonultatta a játék minden gyönyörűségét. Ő volt a Futballkirály, aki a csapatképen puskával a kezében pózolt a válogatott fotóján a Tanácsköztársaság alatt. Schaffer Alfréd 80 évvel ezelőtt hunyt el Németországban.

A játékosként, edzőként és játékos-edzőként számos klubban megforduló, vissza-visszatérő, erőteljes alkatú, ám technikás Schaffer Alfréd 21 évesen már az MTK játékosa volt. A válogatottban 1915 és 1919 között a meccs/gól átlagát (15/17) tekintve a harmadik legeredményesebb magyar futballista Kocsis Sándor és Deák Ferenc mellett. Ahol nem érezte jól magát, onnan távozott, és nem volt ellensége a pénznek, noha a sportág 1926-ig amatőr alapokon működött – más kérdés, a közvéleményben hamar elterjedt, hogy a labdarúgók úgy amatőrök, hogy közben játékukért pénzt vesznek fel… Ezért – no meg az időnként mutatott rossz produkciójuk miatt – álamatőröknek titulálták őket.

Első válogatott mérkőzésén 1915. november 7-én az Üllői úton Ausztria ellen (6:2) három gólt szerzett. Ezt írta a Sporthírlap: „A nap hőse kétségtelenül Schaffer volt, aki tényleg azt nyújtotta, amit a közvélemény várt tőle. Passzai, driblijei kitűnően sikerültek, lövései tekintetében pedig újabb fényes bizonyítékot szolgáltatott félelmetes gólcsináló hírnevéhez.” Rá egy évre Bécsben 3:3-ra végződött az osztrák–magyar, Spéci az 56. percben lőtt góllal egyenlített. A Sporthírlap áradozott: „Talán még sohasem volt annyira tudásának zenitjén, mint tegnap. Ő volt a mezőnynek kimagaslóan legjobb embere. (…) Ő rúgta a magyar csapat harmadik goalját, és ebben a kalandos nehézségeken keresztülvitt labdában benne volt a footballjáték minden gyönyörűsége.” 

A pocakos edző, Schaffer Spéci a karikaturistát is megihlette

Az 1917. június 3-án az MTK-pályán 6:2-re megnyert magyar–osztrákon is parádézott. „Schaffer bravúros egyéni akcióiról, hatalmas lövéseiről és társaival való összjátékáról szólva kifogyunk a dicsérő jelzőkből.” Utolsó találkozóján 1919. április 6-án ugyancsak az Üllői úton 2:1-re győztünk, nem szerzett gólt. A Sporthírlap meg is jegyezte: „Schaffer sok igyekezettel, de nagy balszerencsével dolgozott. Egyes jól kezdődő akciói épp a befejezésnél szenvedtek hajótörést, bár kétségtelen, hogy messze van még régi formájától.” A lap megírta, hogy a közönség „megértő lelkesedéssel, csillogó szemekkel hallgatta a tüzes beszédeket”, amelyeket Bokányi Dezső népbiztos (1920-ban halálra ítélték, fogolycserével végül a Szovjetunióba került, ahol a sztálini tisztogatás áldozata lett) és három társa mondott a találkozó előtt. A legendás csapatképen Spéci puskával a jobb kezében áll társai körében…

A tanácshatalmat követő politikai kurzus nem ölelte keblére a kommünt fegyverrel szolgáló elvtársat, nem véletlen, hogy az MTK 1919-es túrájáról nem tért haza, igaz, a húszas évek elején így nyilatkozott. „A kommün bukása után előállott új politikai helyzetben, érthető okokból, de most már hozzátehetem, hogy ok nélkül, féltem hazamenni.” A Fussballkönig – német nyelvterületen csak a Futballkirály névvel illették – ezt követően karrierjét nagyrészt külföldön folytatta, majd a hazatérő világpolgár két idényben is edzősködött a Hungáriánál 1935 és 1938 között, 1933-ban az is felvetődött, még futballozik, 40 évesen nem ment neki rosszul a játék, ám bajnokin Senkey Imre nem állította be. Később Nürnbergben vállalt edzői munkát, megnyerte a bajor birodalmi bajnokságot. Ezt követően hívta Brüll a Hungáriához, a kék-fehérek 1929 óta nem nyertek aranyérmet. Schaffer megzabolázta a sztárokat is, jött, látott és győzött, az 1936-os és az 1937-es bajnokságot vele nyerték meg.

Az 1938-as vb-n dr. Dietz Károly szövetségi kapitány mellett dolgozott. „Alattvalóként”, mert az egykori rendőrkapitány a válogatottnál sem tűrt ellentmondást, Spéci szakmai tanácsait nemigen fogadta el. Az egykor Kun Béla letartóztatásáért Horthy Miklós kormányzó kegyeibe is beférkőző, ám a futballban kevésbé jártas Dietz, és szakma minden csínját-bínját ismerő, a játékosok körében nagy tekintélyű, viszont az 1919-es tanácshatalomban Vörös Őrség-tag Schaffer duója egyedülálló a világban. Spéci szerepe arra korlátozódott, hogy borjúpörköltet készített a válogatott tagjainak, meg a meccsek előtt tömör, patetikus mondataival tüzelte fel a pályára lépőket…

Az AS Roma szurkolóinak vállán az 1942-es bajnoki cím után

A vb után Bukarestben a Rapiddal két Román Kupát nyert (1939, 1940), majd az AS Romához szerződött. A már testes, több mint egy mázsát nyomó, az életet és különösen a sört kedvelő Schaffer ars poeticájának megfelelően ott is a támadójátékot favorizálta, s a Torino előtt megnyerte a bajnokságot (1942), amit így kommentált: „Örülök a sikernek, de sokkal boldogabb lennék, ha mindezt Magyarországon, magyar csapattal érhettem volna el.”  

Nem maradt Itáliában, 1943 májusától a Ferencváros edzője lett. A KS szerint: „A Fradi vezetősége megunván a csapat gyenge szereplését s a meglazult fegyelmet, leszerződtette edzőként Schaffer Alfrédot, az Olaszországból nemrég hazatért kiváló oktatót.” Tekintélye meghozta a fegyelmet is, mert bizony „neves játékosok, öreg válogatottak néztek gyakran és hosszasan a borospoharak fenekére”. A csapat 1943-ban és 1944-ben megnyerte a Magyar Kupát, de a bajnoki győzelem nem sikerült. A Bayernhez szerződött Münchenbe (1944) – a bajor városban feleségének sörözője volt –, itt is hunyt el 1945-ben. Augusztus utolsó napjaiban Prien am Chiemsee vasútállomáson a vonatról egy ismeretlen öntudatlan férfit szedtek le, akit egy futballhoz értő személy azonosított, hogy ő bizony Schaffer Alfréd. Kórházba vitték, ahol néhány nap múlva elhunyt, és ezen a településen temették el… Spéci tekintélyét és tiszteletét mi sem jellemzi jobban, mint hogy az AS Roma 1949. júniusi bajorországi túráján a klub küldöttségének tagjai főhajtással tisztelegtek a sírjánál.

Született: 1893. február 13., Budapest
Elhunyt: 1945. augusztus 31., Prien am Chiemsee
Sportága: labda­rúgás
Posztja: csatár
Válogatottság/gól: 15/17 (1915–1919)
Klubjai játékosként: Typographia SC, Lipótvárosi TE, FTC, BTK, KAOE, Fővárosi Torna Kör, Ferencvárosi SC, Tatabányai SC, Terézvárosi TC, Tatabányai SC (1911–1912), BAK (1912–1913), MTK (1914–1919), FC Basel (1919–1920), 1. FC Nürnberg (1920–1921), Wacker München (1921–1922), Sparta Praha (1922), MTK (1922–1923, bajnokin nem játszott), Amateure Wien (1923–1925, játékos-edző), Sparta Praha (1925–1926, játékos-edző), Hungária FC (1933, bajnokin nem játszott)
Eredményei játékosként:  3x magyar bajnok (1917, 1918, 1919), 2x délnémet bajnok (1921, 1922), osztrák bajnok (1924), Osztrák Kupa-győztes (1924), csehszlovák bajnok (1926), 2x magyar gólkirály (1918 – 46 gól; 1919 – 41 gól)
Klubjai edzőként: Amateure Wien (1923–1924, játékos-edző), Sparta Praha (1926–1926, játékos-edző), DSV München (1926–1927), Wacker München (1927–1928), Austria Wien (1929), BSV 92 Berlin (1929–1930), Wacker München (1930–1932), Eintracht Frankfurt (1932–1933), 1. FC Nürnberg (1933–1935), Hungária (1935–1937), a magyar válogatott edzője (1937–1938), Rapid Bucuresti (1939–1940), AS Roma (1940–1942), Ferencváros (1943–1944), Bayern München (1944)
Eredményei edzőként:  vb-2. (1938, magyar válogatott edzőjeként), 2x magyar bajnok (1936, 1937), 2x Magyar Kupa-győztes (1943, 1944), osztrák bajnok és kupagyőztes (1924), csehszlovák bajnok 1926), bajor birodalmi bajnok és német bajnoki 2. (1934), müncheni-délbajor birodalmi bajnok (1945), olasz bajnok (1942), 2x Román Kupa-győztes (1939, 1940)

NÉVJEGY: SCHAFFER ALFRÉD  

 

 

Ezek is érdekelhetik