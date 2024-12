Népsport: múzeumi számtiszt súlygolyóval a kézben és az FTC kapujában

Schiller Rezső testvérei közül Imre (1887–1933) 1908-ig futballozott a 33 FC-ben (többnyire a második csapatban); 1907-ben és 1910-ben tagja volt a klub tisztikarának. A század első évtizedében ő is belépett a BBTE-be, de nem találtuk nyomát, hogy egy évnél többet versenyzett volna. Rövid ideig feltűnt a Budai Sakkozó Társaság tisztikarában is. Schiller Gyula (1886–1969) 1906-tól legfeljebb 1908-ig atletizált a BBTE-ben. Vélhetően csak névrokona volt annak a Schiller Gyulának, aki a tízes években ifjúsági játékvezető és az ILSZ főtitkára volt, majd a húszas években már az MLSZ égisze alatt bíráskodott, első osztályú mérkőzéseket is vezetve.