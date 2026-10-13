2029-ig hosszabbított edzőjével a Dortmund – hivatalos

A Borussia Dortmund a hivatalos oldalain jelentette be, hogy Niko Kovac 2029 júniusáig meghosszabbította szerződését. A horvát szakemberrel együtt két segédedző, Robert Kovac és Filip Tapalovic is a BVB-nél marad.



„Niko Kovaccsal nagyon jó úton haladunk, amióta alig több mint másfél éve átvette a csapat irányítását. Folyamatosan fejlesztette a csapatot, és klubunkon belül nagy elismerésnek örvend. Niko szerződésének meghosszabbítása egyben a Borussia Dortmundnál uralkodó következetesség és stabilitás egyértelmű jele is. Niko pedig tudja, mire számíthat a Borussia Dortmundnál. Ezért gyorsan megegyeztünk abban, hogy együtt folytatjuk ezt az utat” – fogalmazott Lars Ricken sportigazgató.



Carsten Cramer, a Dortmund vezérigazgatója hangsúlyozta: „Niko Kovac erősen azonosul a BVB-vel, és nem csak ezért illik olyan jól a klubunkhoz. A Niko, az edzői stábja és a sportvezetésünk közötti összhang hihetetlenül üdítő. Ennek köszönhetően gyorsan és békésen tudtunk megegyezni az együttműködésünk folytatásáról.”



Kovac 2025 tavaszán vette át a német klub irányítását, amikor az együttes a tabella 11. helyén állt. A 2024–2025-ös idény utolsó meccsén elért győzelemmel sikerült kvalifikálni a Bajnokok Ligája alapszakaszába. A második idényében a Dortmund második lett a Bayern München mögött, az akkor megszerzett 73 pont a klub történetének ötödik legjobb pontszáma.



Kovac eddig 53 Bundesliga-mérkőzésen ült a Borussia Dortmund kispadján. Csapatával 114 pontot szerzett, ami mérkőzésenként 2,15 pontos átlagot jelent. Egyetlen másik BVB-vezetőedző sem ért el magasabb pontátlagot, mint a horvát szakember.



„Együtt kijelöltünk egy egyértelmű fejlődési irányt, és lefektettük a jövő szempontjából fontos alapokat. Erre szeretnénk építeni. Világos elképzelésünk van arról, hogyan játszunk, hogyan teljesítünk csapatként, és mi szükséges ahhoz, hogy elérjük céljainkat. A legfontosabb, hogy ne pihenjünk a babérjainkon, hanem minden nap azon dolgozzunk, hogy jobbak legyünk. Hatalmas potenciált látunk, és meg vagyunk győződve arról, hogy együtt, teljes meggyőződéssel és nagy elszántsággal még sok mindent elérhetünk” – mondta Niko Kovac.



A Bundesliga aktuális idényében a Dortmund a második helyen áll, a Freiburg csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a BVB-t.



