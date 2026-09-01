Nemzeti Sportrádió

A Dortmund ötöt vágott a rekorder kiscsapatnak a Német Kupában

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.01. 22:38
A Dortmund ötödosztályú ellenfelet búcsúztatott (Fotó: Getty Images)
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HEBC Borussia Dortmund Német Kupa
A Borussia Dortmund 5–0-ra győzte le az ötödosztályú Hamburg-Eimsbütteler BC-t a labdarúgó Német Kupa első fordulójában.

Két mérkőzés maradt szeptemberre a Német Kupa első fordulójából: előbb a Dortmund lépett pályára, amely a Hamburg-Eimsbütteler BC vendége volt. Az ötödosztályú kiscsapat a 2500 férőhelyes pályája helyett a Volksparkstadionba vitte a kupameccset, és már hétfőn rekordot döntött: eladták a 41 500. jegyet, amely új csúcs egy ötödosztályú csapatnál, a korábbit a Werder Bremen 2019-es kupameccse tartotta az Atlas Delmenhorst ellen. A Volksparkstadionban több mint 46 ezer néző gyűlt össze.

A Regionalligában két győzelemnél és három vereségnél járó HEBC félórán keresztül jól tartotta magát, de az első játékrész utolsó negyedórájában beindult a Dortmund. A 33. percben született meg a vezető gól, amikor Julian Ryerson beadása után Janek Wrede szerencsétlenül nyúlt a labdába, az pedig a hálóban kötött ki. Három perccel később egy beadást Daniel Svensson lőtt a kapuba, majd szünet előtt Samuele Inácio duplázott.

Az 59. percben Fábio Silva lesgyanús helyzetből szerezte meg az ötödik dortmundi gólt, Niko Kovac vezetőedző pedig már a hétvégi bajnoki fordulóra figyelve tovább rotálta az amúgy is igen tartalékos csapatát. Az eredmény már nem változott, a Borussia ötgólos sikerrel lépett a második körbe. Szerdán a Bayern München osnabrücki meccsével zárul az első forduló.

NÉMET KUPA
1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Hamburg-Eimsbütteler BC (V.)–Borussia Dortmund 0–5

HEBC Borussia Dortmund Német Kupa
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