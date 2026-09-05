A címvédő törökök az első döntősök a női röpi Eb-n

A társházigazda a szombati első elődöntőben, Isztambulban három játszmában múlta felül a szerb csapatot, amely ellen megnyerte a legutóbbi kiírást.

A magyar válogatott, amely öt vesztes mérkőzéssel a 23. helyen zárta a tornát, a csoportkörben szintén három szettben kapott ki a törököktől.

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, Isztambul

Elődöntő

Törökország–Szerbia 3:0 (20, 19, 20)

Később

18.00: Lengyelország–Olaszország