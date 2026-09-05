A címvédő törökök az első döntősök a női röpi Eb-n

A címvédő török válogatott jutott elsőként fináléba a női röplabda Európa-bajnokságon.
A társházigazda a szombati első elődöntőben, Isztambulban három játszmában múlta felül a szerb csapatot, amely ellen megnyerte a legutóbbi kiírást.
A magyar válogatott, amely öt vesztes mérkőzéssel a 23. helyen zárta a tornát, a csoportkörben szintén három szettben kapott ki a törököktől.
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Isztambul
Elődöntő
Törökország–Szerbia 3:0 (20, 19, 20)
Később
18.00: Lengyelország–Olaszország
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