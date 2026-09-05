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NB I: Paks–DVSC 1–2

A címvédő törökök az első döntősök a női röpi Eb-n

2026.09.05. 17:56
Fotó: Getty Images
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A címvédő török válogatott jutott elsőként fináléba a női röplabda Európa-bajnokságon.

A társházigazda a szombati első elődöntőben, Isztambulban három játszmában múlta felül a szerb csapatot, amely ellen megnyerte a legutóbbi kiírást.

A magyar válogatott, amely öt vesztes mérkőzéssel a 23. helyen zárta a tornát, a csoportkörben szintén három szettben kapott ki a törököktől.

RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Isztambul
Elődöntő
Törökország–Szerbia 3:0 (20, 19, 20)

Később
18.00: Lengyelország–Olaszország

 

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