Az Alpine ellopta a show-t: Gasly pole pozíciója után Russell szava is elakadt a monzai időmérőn

George Russell úgy érkezett meg Monzába, hogy tudta, csapattársa, Andrea Kimi Antonelli rajtbüntetés miatt kiesik a pole pozícióért és a győzelemért vívott küzdelemből is. A brit már az első szabadedzéstől fogva magához ragadta az irányítást, és a nyitó napon, majd a szombati gyakorláson is ő futotta meg a leggyorsabb kört, így magabiztosan készülhetett az idény tizennegyedik időmérőjére.

A Mercedes mögött a továbbfejlesztett erőforrással és pályaspecifikus újításokkal készülő Ferrari tűnt a legnagyobb kihívónak. A Scuderia a nyitányon még 1–2-ben végzett, majd a folytatásban előbb Charles Leclerc, aztán Lewis Hamilton került a legközelebb Russellhez. A maranellói csapat így joggal bízhatott abban, hogy harcba szállhat a pole pozícióért hazai pályán.

Bár a pénteken még gyenge formát mutató Max Verstappen és Lando Norris is előrelépett szombatra, kérdéses volt, hogy beleszólhatnak-e az élen zajló csatába, illetve hogy a csapattársaik, Oscar Piastri és Liam Lawson esetleg segítik-e őket szélárnyékkal, hiszen a hétvége korábbi részében jelentős hátrányban voltak házon belül, ráadásul utóbbinak még hátrasorolással is kellett számolnia.

Antonelli és a csuklósérülést szenvedő Isack Hadjart helyettesítő Lawson mellett Alexander Albon is rajtbüntetés tudatában készült a kvalifikációra, a Williams versenyzőjét a társakhoz hasonlóan motorelemcserék miatt sorolták hátra a rajtrácson.

Az első szakaszban Lawson és Russell is közepes keveréken kezdett, utóbbi ráadásul így is befért az első ötösbe a korai próbálkozások után, ami komoly fegyvertényt jelentett számára. Míg az új-zélandi a végén lágyra váltott, a brit sárga oldalfestésű Pirellin futott ideje elég volt a továbbjutáshoz.

Az élen meglepetésre Pierre Gasly zárt, akit Verstappen és a végén javító Norris követett, majd Franco Colapinto és Arvid Lindblad tette teljessé az első ötöst, miközben a Mercedes a hatodik-hetedik, a Ferrari pedig a nyolcadik-kilencedik pozícióban végzett. Az első tízest az új Ferrari-erőforrást használó Oliver Bearman egészítette ki, mögötte Piastri, Gabriel Bortoleto, Lawson, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon és Carlos Sainz Jr. zárta a továbbjutók sorát.

Kiesett: Cunoda Juki, Albon, valamint a Cadillac és az Aston Martin pilótapárosa.

A második szakaszban még tovább fokozódtak az izgalmak, hiszen a McLaren a semmiből az élre állt, miközben Hamilton veszélyzónában találta magát az első próbálkozások után. A Ferrari a folytatásban sem tudott igazán gyorsulni, és nem sokon múlt, hogy már a Q2-ben elveszítse az egyik autóját. Leclerc a kilencedik, Hamilton a tizedik pozícióban jutott tovább, utóbbi mindössze egyetlen ezredmásodperccel előzte meg a kieső Bortoletót.

Az élen eközben az utolsó pillanatokban sokat javító Antonelli zárt, mögötte Piastri, Norris sorrendben következett a két McLaren, majd Gasly, Russell, Verstappen, Lindblad, illetve Colapinto tette teljessé a továbbjutók sorát.

Kiesett: Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Lawson, Sainz és Ocon.

A McLaren és az Alpine a harmadik szakaszba is átvitte a lendületét, igaz, az első helyről Russell várhatta az utolsó próbálkozásokat. A brit pilóta 37 ezreddel előzte meg Piastrit, a harmadik Gasly hátránya 72 ezred volt, míg Leclerc további 3 ezred lemaradással következett a negyedik pozícióban. Az első ötöst Verstappen zárta, Antonelli a hatodik, Norris a hetedik, míg Hamilton a kilencedik helyről kívánt előrébb lépni a folytatásban, ami az idény eddigi legnagyobb meglepetését tartogatta.

Russell ugyanis hiába faragott az idején, nem ő, hanem a páratlan kört összerakó Gasly szerezte meg a pole pozíciót Monzában! A francia pályafutása első rajtelsőségét az első győzelme színhelyén szállította, és az időmérőn mutatott elképesztő tempóját látva akár az ismétlésre is lehetősége nyílhat. Az első hármast a kvalifikáción rengeteg tempót találó Piastri zárta, majd a Ferrari kettőse, Verstappen, a büntetett Antonelli, Colapinto, Norris és Lindblad tette teljessé a top 10-et.

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.

OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Gasly Alpine-Mercedes 1:21.786 2. Russell Mercedes 1:21.846 0.060 mp h. 3. Piastri McLaren-Mercedes 1:21.966 0.180 4. Leclerc Ferrari 1:22.004 0.218 5. Hamilton Ferrari 1:22.011 0.225 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:22.070 0.284 7. Antonelli Mercedes 1:22.093 0.307 8. Colapinto Alpine-Mercedes 1:22.220 0.434 9. Norris McLaren-Mercedes 1:22.256 0.470 10. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:22.286 0.500 11. Bortoleto Audi 1:22.517 0.635 12. Bearman Haas-Ferrari 1:22.756 0.874 13. Hülkenberg Audi 1:22.779 0.897 14. Lawson Red Bull-Ford 1:22.821 0.939 15. Sainz Williams-Mercedes 1:23.453 1.571 16. Ocon Haas-Ferrari 1:23.454 1.572 17. Cunoda Racing Bulls-Ford 1:23.755 1.143 18. Albon Williams-Mercedes 1:24.356 1.744 19. Bottas Cadillac-Ferrari 1:24.364 1.752 20. Pérez Cadillac-Ferrari 1:24.595 1.983 21. Alonso Aston Martin-Honda 1:25.150 2.538 22. Stroll Aston Martin-Honda 1:25.222 2.610

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Gasly 1:22.612 1. Antonelli 1:21.882 2. Verstappen 1:22.631 2. Piastri 1:22.017 3. Norris 1:22.659 3. Norris 1:22.067 4. Colapinto 1:22.662 4. Gasly 1:22.077 5. Lindblad 1:22.727 5. Russell 1:22.161 6. Antonelli 1:22.758 6. Verstappen 1:22.188 7. Russell 1:22.779 7. Lindblad 1:22.345 8. Hamilton 1:22.847 8. Colapinto 1:22.400 9. Leclerc 1:22.902 9. Leclerc 1:22.509 10. Bearman 1:22.906 10. Hamilton 1:22.516 11. Piastri 1:22.924 11. Bortoleto 1:22.517 12. Bortoleto 1:22.946 12. Bearman 1:22.756 13. Lawson 1:22.989 13. Hülkenberg 1:22.779 14. Hülkenberg 1:23.440 14. Lawson 1:22.821 15. Ocon 1:23.466 15. Sainz 1:23.453 16. Sainz 1:23.616 16. Ocon 1:23.454 17. Cunoda 1:23.755 18. Albon 1:24.356 19. Bottas 1:24.364 20. Pérez 1:24.595 21. Alonso 1:25.150 22. Stroll 1:25.222



