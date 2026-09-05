Az Alpine ellopta a show-t: Gasly pole pozíciója után Russell szava is elakadt a monzai időmérőn
George Russell úgy érkezett meg Monzába, hogy tudta, csapattársa, Andrea Kimi Antonelli rajtbüntetés miatt kiesik a pole pozícióért és a győzelemért vívott küzdelemből is. A brit már az első szabadedzéstől fogva magához ragadta az irányítást, és a nyitó napon, majd a szombati gyakorláson is ő futotta meg a leggyorsabb kört, így magabiztosan készülhetett az idény tizennegyedik időmérőjére.
A Mercedes mögött a továbbfejlesztett erőforrással és pályaspecifikus újításokkal készülő Ferrari tűnt a legnagyobb kihívónak. A Scuderia a nyitányon még 1–2-ben végzett, majd a folytatásban előbb Charles Leclerc, aztán Lewis Hamilton került a legközelebb Russellhez. A maranellói csapat így joggal bízhatott abban, hogy harcba szállhat a pole pozícióért hazai pályán.
Bár a pénteken még gyenge formát mutató Max Verstappen és Lando Norris is előrelépett szombatra, kérdéses volt, hogy beleszólhatnak-e az élen zajló csatába, illetve hogy a csapattársaik, Oscar Piastri és Liam Lawson esetleg segítik-e őket szélárnyékkal, hiszen a hétvége korábbi részében jelentős hátrányban voltak házon belül, ráadásul utóbbinak még hátrasorolással is kellett számolnia.
Antonelli és a csuklósérülést szenvedő Isack Hadjart helyettesítő Lawson mellett Alexander Albon is rajtbüntetés tudatában készült a kvalifikációra, a Williams versenyzőjét a társakhoz hasonlóan motorelemcserék miatt sorolták hátra a rajtrácson.
Az első szakaszban Lawson és Russell is közepes keveréken kezdett, utóbbi ráadásul így is befért az első ötösbe a korai próbálkozások után, ami komoly fegyvertényt jelentett számára. Míg az új-zélandi a végén lágyra váltott, a brit sárga oldalfestésű Pirellin futott ideje elég volt a továbbjutáshoz.
Az élen meglepetésre Pierre Gasly zárt, akit Verstappen és a végén javító Norris követett, majd Franco Colapinto és Arvid Lindblad tette teljessé az első ötöst, miközben a Mercedes a hatodik-hetedik, a Ferrari pedig a nyolcadik-kilencedik pozícióban végzett. Az első tízest az új Ferrari-erőforrást használó Oliver Bearman egészítette ki, mögötte Piastri, Gabriel Bortoleto, Lawson, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon és Carlos Sainz Jr. zárta a továbbjutók sorát.
Kiesett: Cunoda Juki, Albon, valamint a Cadillac és az Aston Martin pilótapárosa.
A második szakaszban még tovább fokozódtak az izgalmak, hiszen a McLaren a semmiből az élre állt, miközben Hamilton veszélyzónában találta magát az első próbálkozások után. A Ferrari a folytatásban sem tudott igazán gyorsulni, és nem sokon múlt, hogy már a Q2-ben elveszítse az egyik autóját. Leclerc a kilencedik, Hamilton a tizedik pozícióban jutott tovább, utóbbi mindössze egyetlen ezredmásodperccel előzte meg a kieső Bortoletót.
Az élen eközben az utolsó pillanatokban sokat javító Antonelli zárt, mögötte Piastri, Norris sorrendben következett a két McLaren, majd Gasly, Russell, Verstappen, Lindblad, illetve Colapinto tette teljessé a továbbjutók sorát.
Kiesett: Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Lawson, Sainz és Ocon.
A McLaren és az Alpine a harmadik szakaszba is átvitte a lendületét, igaz, az első helyről Russell várhatta az utolsó próbálkozásokat. A brit pilóta 37 ezreddel előzte meg Piastrit, a harmadik Gasly hátránya 72 ezred volt, míg Leclerc további 3 ezred lemaradással következett a negyedik pozícióban. Az első ötöst Verstappen zárta, Antonelli a hatodik, Norris a hetedik, míg Hamilton a kilencedik helyről kívánt előrébb lépni a folytatásban, ami az idény eddigi legnagyobb meglepetését tartogatta.
Russell ugyanis hiába faragott az idején, nem ő, hanem a páratlan kört összerakó Gasly szerezte meg a pole pozíciót Monzában! A francia pályafutása első rajtelsőségét az első győzelme színhelyén szállította, és az időmérőn mutatott elképesztő tempóját látva akár az ismétlésre is lehetősége nyílhat. Az első hármast a kvalifikáción rengeteg tempót találó Piastri zárta, majd a Ferrari kettőse, Verstappen, a büntetett Antonelli, Colapinto, Norris és Lindblad tette teljessé a top 10-et.
Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.
OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:21.786
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:21.846
|0.060 mp h.
|3.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:21.966
|0.180
|4.
|Leclerc
|Ferrari
|1:22.004
|0.218
|5.
|Hamilton
|Ferrari
|1:22.011
|0.225
|6.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:22.070
|0.284
|7.
|Antonelli
|Mercedes
|1:22.093
|0.307
|8.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:22.220
|0.434
|9.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:22.256
|0.470
|10.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:22.286
|0.500
|11.
|Bortoleto
|Audi
|1:22.517
|0.635
|12.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:22.756
|0.874
|13.
|Hülkenberg
|Audi
|1:22.779
|0.897
|14.
|Lawson
|Red Bull-Ford
|1:22.821
|0.939
|15.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:23.453
|1.571
|16.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:23.454
|1.572
|17.
|Cunoda
|Racing Bulls-Ford
|1:23.755
|1.143
|18.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:24.356
|1.744
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:24.364
|1.752
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:24.595
|1.983
|21.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:25.150
|2.538
|22.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:25.222
|2.610
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Gasly
|1:22.612
|1.
|Antonelli
|1:21.882
|2.
|Verstappen
|1:22.631
|2.
|Piastri
|1:22.017
|3.
|Norris
|1:22.659
|3.
|Norris
|1:22.067
|4.
|Colapinto
|1:22.662
|4.
|Gasly
|1:22.077
|5.
|Lindblad
|1:22.727
|5.
|Russell
|1:22.161
|6.
|Antonelli
|1:22.758
|6.
|Verstappen
|1:22.188
|7.
|Russell
|1:22.779
|7.
|Lindblad
|1:22.345
|8.
|Hamilton
|1:22.847
|8.
|Colapinto
|1:22.400
|9.
|Leclerc
|1:22.902
|9.
|Leclerc
|1:22.509
|10.
|Bearman
|1:22.906
|10.
|Hamilton
|1:22.516
|11.
|Piastri
|1:22.924
|11.
|Bortoleto
|1:22.517
|12.
|Bortoleto
|1:22.946
|12.
|Bearman
|1:22.756
|13.
|Lawson
|1:22.989
|13.
|Hülkenberg
|1:22.779
|14.
|Hülkenberg
|1:23.440
|14.
|Lawson
|1:22.821
|15.
|Ocon
|1:23.466
|15.
|Sainz
|1:23.453
|16.
|Sainz
|1:23.616
|16.
|Ocon
|1:23.454
|17.
|Cunoda
|1:23.755
|18.
|Albon
|1:24.356
|19.
|Bottas
|1:24.364
|20.
|Pérez
|1:24.595
|21.
|Alonso
|1:25.150
|22.
|Stroll
|1:25.222
|77. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:23.008
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:22.559
|SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:22.219
|Időmérő
|1. Gasly 1:21.786
|SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00