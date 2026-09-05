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Az Alpine ellopta a show-t: Gasly pole pozíciója után Russell szava is elakadt a monzai időmérőn

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.05. 17:05
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Gasly pályafutása első pole pozícióját szerezte (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Olasz Nagydíj Formula–1 időmérő
Óriási meglepetésre Pierre Gasly (Alpine) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Olasz Nagydíj időmérőjén. A pályafutása első rajtelsőségét szerző franciát George Russell (Mercedes) és Oscar Piastri (McLaren) követte, míg az első ötös sorát Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a Ferrari kettőse zárta. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a hetedik lett, de a rajtbüntetése után a mezőny végéről indulhat.

George Russell úgy érkezett meg Monzába, hogy tudta, csapattársa, Andrea Kimi Antonelli rajtbüntetés miatt kiesik a pole pozícióért és a győzelemért vívott küzdelemből is. A brit már az első szabadedzéstől fogva magához ragadta az irányítást, és a nyitó napon, majd a szombati gyakorláson is ő futotta meg a leggyorsabb kört, így magabiztosan készülhetett az idény tizennegyedik időmérőjére.

A Mercedes mögött a továbbfejlesztett erőforrással és pályaspecifikus újításokkal készülő Ferrari tűnt a legnagyobb kihívónak. A Scuderia a nyitányon még 1–2-ben végzett, majd a folytatásban előbb Charles Leclerc, aztán Lewis Hamilton került a legközelebb Russellhez. A maranellói csapat így joggal bízhatott abban, hogy harcba szállhat a pole pozícióért hazai pályán.

Bár a pénteken még gyenge formát mutató Max Verstappen és Lando Norris is előrelépett szombatra, kérdéses volt, hogy beleszólhatnak-e az élen zajló csatába, illetve hogy a csapattársaik, Oscar Piastri és Liam Lawson esetleg segítik-e őket szélárnyékkal, hiszen a hétvége korábbi részében jelentős hátrányban voltak házon belül, ráadásul utóbbinak még hátrasorolással is kellett számolnia. 

Antonelli és a csuklósérülést szenvedő Isack Hadjart helyettesítő Lawson mellett Alexander Albon is rajtbüntetés tudatában készült a kvalifikációra, a Williams versenyzőjét a társakhoz hasonlóan motorelemcserék miatt sorolták hátra a rajtrácson.

Az első szakaszban Lawson és Russell is közepes keveréken kezdett, utóbbi ráadásul így is befért az első ötösbe a korai próbálkozások után, ami komoly fegyvertényt jelentett számára. Míg az új-zélandi a végén lágyra váltott, a brit sárga oldalfestésű Pirellin futott ideje elég volt a továbbjutáshoz. 

Az élen meglepetésre Pierre Gasly zárt, akit Verstappen és a végén javító Norris követett, majd Franco Colapinto és Arvid Lindblad tette teljessé az első ötöst, miközben a Mercedes a hatodik-hetedik, a Ferrari pedig a nyolcadik-kilencedik pozícióban végzett. Az első tízest az új Ferrari-erőforrást használó Oliver Bearman egészítette ki, mögötte Piastri, Gabriel Bortoleto, Lawson, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon és Carlos Sainz Jr. zárta a továbbjutók sorát. 

Kiesett: Cunoda Juki, Albon, valamint a Cadillac és az Aston Martin pilótapárosa. 

A második szakaszban még tovább fokozódtak az izgalmak, hiszen a McLaren a semmiből az élre állt, miközben Hamilton veszélyzónában találta magát az első próbálkozások után. A Ferrari a folytatásban sem tudott igazán gyorsulni, és nem sokon múlt, hogy már a Q2-ben elveszítse az egyik autóját. Leclerc a kilencedik, Hamilton a tizedik pozícióban jutott tovább, utóbbi mindössze egyetlen ezredmásodperccel előzte meg a kieső Bortoletót. 

Az élen eközben az utolsó pillanatokban sokat javító Antonelli zárt, mögötte Piastri, Norris sorrendben következett a két McLaren, majd Gasly, Russell, Verstappen, Lindblad, illetve Colapinto tette teljessé a továbbjutók sorát. 

Kiesett: Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Lawson, Sainz és Ocon. 

A McLaren és az Alpine a harmadik szakaszba is átvitte a lendületét, igaz, az első helyről Russell várhatta az utolsó próbálkozásokat. A brit pilóta 37 ezreddel előzte meg Piastrit, a harmadik Gasly hátránya 72 ezred volt, míg Leclerc további 3 ezred lemaradással következett a negyedik pozícióban. Az első ötöst Verstappen zárta, Antonelli a hatodik, Norris a hetedik, míg Hamilton a kilencedik helyről kívánt előrébb lépni a folytatásban, ami az idény eddigi legnagyobb meglepetését tartogatta. 

Russell ugyanis hiába faragott az idején, nem ő, hanem a páratlan kört összerakó Gasly szerezte meg a pole pozíciót Monzában! A francia pályafutása első rajtelsőségét az első győzelme színhelyén szállította, és az időmérőn mutatott elképesztő tempóját látva akár az ismétlésre is lehetősége nyílhat. Az első hármast a kvalifikáción rengeteg tempót találó Piastri zárta, majd a Ferrari kettőse, Verstappen, a büntetett Antonelli, Colapinto, Norris és Lindblad tette teljessé a top 10-et. 

Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel. 

OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.GaslyAlpine-Mercedes1:21.786 
2.RussellMercedes1:21.8460.060 mp h.
3.PiastriMcLaren-Mercedes1:21.9660.180
4.LeclercFerrari1:22.0040.218
5.HamiltonFerrari1:22.0110.225
6.VerstappenRed Bull-Ford1:22.0700.284
7.AntonelliMercedes1:22.0930.307
8.ColapintoAlpine-Mercedes1:22.2200.434
9.NorrisMcLaren-Mercedes1:22.2560.470
10.LindbladRacing Bulls-Ford1:22.2860.500
11.BortoletoAudi1:22.5170.635
12.BearmanHaas-Ferrari1:22.7560.874
13.HülkenbergAudi1:22.7790.897
14.LawsonRed Bull-Ford1:22.8210.939
15.SainzWilliams-Mercedes1:23.4531.571
16.OconHaas-Ferrari1:23.4541.572
17.CunodaRacing Bulls-Ford1:23.7551.143
18.AlbonWilliams-Mercedes1:24.3561.744
19.BottasCadillac-Ferrari1:24.3641.752
20.PérezCadillac-Ferrari1:24.5951.983
21.AlonsoAston Martin-Honda1:25.1502.538
22.StrollAston Martin-Honda1:25.2222.610

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Gasly1:22.6121.Antonelli1:21.882
2.Verstappen1:22.6312.Piastri1:22.017
3.Norris1:22.6593.Norris1:22.067
4.Colapinto1:22.6624.Gasly1:22.077
5.Lindblad1:22.7275.Russell1:22.161
6.Antonelli1:22.7586.Verstappen1:22.188
7.Russell1:22.7797.Lindblad1:22.345
8.Hamilton1:22.8478.Colapinto1:22.400
9.Leclerc1:22.9029.Leclerc1:22.509
10.Bearman1:22.90610.Hamilton1:22.516
11.Piastri1:22.92411.Bortoleto1:22.517
12.Bortoleto1:22.94612.Bearman1:22.756
13.Lawson1:22.98913.Hülkenberg1:22.779
14.Hülkenberg1:23.44014.Lawson1:22.821
15.Ocon1:23.46615.Sainz1:23.453
16.Sainz1:23.61616.Ocon1:23.454
17.Cunoda1:23.755  
18.Albon1:24.356  
19.Bottas1:24.364  
20.Pérez1:24.595  
21.Alonso1:25.150  
22.Stroll1:25.222  


 

77. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:23.008
2. szabadedzés1. Russell 1:22.559
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:22.219
Időmérő1. Gasly 1:21.786
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00

 

 

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