Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Kisvárda 0–0

NB II: ikszelt a Barcika a KTE-vel, előnyben a Misleny, kettővel megy a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

F. B., P. Gy.F. B., P. Gy.
2026.09.05. 16:57
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A Kozármisleny ellen sorozatban negyedik meccsét nyerte meg a lila mezes Kecskemét (Fotó: Réti Attila/KTE)
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NB II elő eredménykövető labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 7. fordulójában szombaton hat mérkőzést rendeznek. A Kazincbarcika a hajrában egyenlítve 2–2-re végzett a Kecskeméttel. A Gyirmót a Karcaggal játszik, a sereghajtó Kozármisleny a Mezőkövesdet látja vendégül. A BVSC a Nagykanizsával csatázik, az éllovas Soroksár Ajkán vendégszerepel, a Tiszakécskéhez pedig a Szentlőrinc érkezik. Kövesse a mérkőzések eredményének alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linkeken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

16 órakor kezdődött:
Kolorcity Kazincbarcika SC–Kecskeméti TE 2–2 (Gresó 22., Kártik 86., ill. Szabó B. 31. 11-esből, Beke P. 56.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17 órakor kezdődött:
FC Ajka–Soroksár SC 0–2 (Kuznyecov 14., Lovrencsics B. 27.) (Kiállítva: Tar 23. Ajka) –  ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (Szűcs P. 27.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
18 órakor kezdődött: 
Gyirmót FC Győr–Karcagi SC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

19.00: BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
19.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

NB II elő eredménykövető labdarúgó NB II
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