NB II: ikszelt a Barcika a KTE-vel, előnyben a Misleny, kettővel megy a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

A labdarúgó NB II 7. fordulójában szombaton hat mérkőzést rendeznek. A Kazincbarcika a hajrában egyenlítve 2–2-re végzett a Kecskeméttel. A Gyirmót a Karcaggal játszik, a sereghajtó Kozármisleny a Mezőkövesdet látja vendégül. A BVSC a Nagykanizsával csatázik, az éllovas Soroksár Ajkán vendégszerepel, a Tiszakécskéhez pedig a Szentlőrinc érkezik. Kövesse a mérkőzések eredményének alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linkeken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 16 órakor kezdődött:

Kolorcity Kazincbarcika SC–Kecskeméti TE 2–2 (Gresó 22., Kártik 86., ill. Szabó B. 31. – 11-esből, Beke P. 56.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!



17 órakor kezdődött:

FC Ajka–Soroksár SC 0–2 (Kuznyecov 14., Lovrencsics B. 27.) (Kiállítva: Tar 23. – Ajka) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (Szűcs P. 27.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

18 órakor kezdődött:

Gyirmót FC Győr–Karcagi SC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!



19.00: BVSC-Zugló–FC Nagykanizsa – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

19.00: Tiszakécskei LC–Szentlőrinc – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!