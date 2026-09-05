Gasly kilenc éve hajszolta a lehetőséget – vasárnap győzelemmel koronázná meg a monzai hétvégét

Pierre Gasly 2020. szeptember 6-án pályafutása első és azóta is utolsó győzelmét aratta az Olasz Nagydíjon, egy nap híján hat évvel később pedig minden előzetes várakozást felülírva szerezte meg pályafutása első pole pozícióját a legendás monzai aszfaltcsíkon. A francia rajtelsősége óriási meglepetés, hiszen a három szabadedzés egyáltalán nem utalt arra, hogy a kvalifikáción akár csak a legjobb helyekért is harcba szállhat.

A második és harmadik gyakorláson is élen záró George Russell készülhetett fő esélyesként az idény tizenharmadik időmérőjére, miközben a továbbfejlesztett erőforrást bevető Ferrari tűnt az első számú kihívónak a tifosi előtt. A Red Bull és a McLaren is lépéshátrányban volt, utóbbinál ráadásul Oscar Piastri a futamhétvége korábbi részében még messze elmaradt Lando Norristól, a kvalifikáción azonban nemcsak felzárkózott csapattársához, hanem végül a legjobb három között zárt.

Az időmérőn így szinte minden másképp alakult, mint azt a gyakorlások alapján várni lehetett. Gasly a 190. nagydíján érte el az áttörést: ő lett a Formula–1 történetének 109. pilótája, aki rajtelsőséget szerzett, a 10. francia pole pozíciós, és egyúttal az első Jean Alesi után, aki 1997-ben pont Monzában zárt az élen a kvalifikáción. Nemcsak a versenyző, a csapat szempontjából is történelmi a mostani eredmény: az Alpine fennállása első pole-ját szerezte, míg az enstone-i alakulat 2009 után várhatja újra az élről a piros lámpák kialvását – akkor Fernando Alonso sajátította ki az az első rajtkockát az akkor még Renault néven futó istállóval a Magyar Nagydíjon.

Gasly ugyan az időmérő első szakaszában váratlanul az élen zárt, és a Q2-ben, valamint az első Q3-as körök után is előkelő helyen állt, a végén saját magát is meglepte azzal, hogy 6 század előnnyel megszerezte a pole-t.

Elképesztő! Köszönöm mindenkinek, hihetetlen időmérő volt. Már a Q1 első körétől kezdve nagyon jónak éreztem az autót. Minden egyes szakaszban próbáltam egy kicsit javítani rajta, és úgy éreztem, nagyon jól sikerült a kör. Kilenc éve próbálom megszerezni a pole-t. Monzában nyertem meg az első versenyemet, és most ugyanitt lett meg az első pole pozícióm is. Ez a hely tényleg különleges számomra.

Az Alpine francia pilótája hosszas vizsgálódás után épp ezen a hétvégén veszítette el hivatalosan is az idén Monacóban megszerzett dobogós helyezését. Az enstone-i csapat ügyvezető igazgatója, Steve Nielsen szerint különösen édessé teszi a sikert, hogy pont a számukra kedvezőtlen ítélet után érték el.

„Ha belegondolunk, milyen hangulatban volt a csapat, amikor megkaptuk a monacói eredményt – ami őszintén szólva életem végéig bosszantani fog –, akkor ennél szebb visszavágást aligha kívánhattunk volna. Pole pozíció, ráadásul itt Monzában. Nagyon jó érzés. Őszintén szólva, nem hoztunk újítást. Zandvoortban egy nagy fejlesztési csomagot tettünk Pierre autójára, amit Franco (Colapinto) is megkapott most. Nem gondolom úgy, hogy Zandvoortban sikerült volna kihoznunk a maximumot a csomagból, az egy elég különleges pálya. Itt viszont nagyon jól reagált az autó."

„Jól jöttünk ki a szélárnyékokból, jól időzítettük őket, a versenyzők sem hibáztak, és egyértelmű, hogy az autóban megvan a szükséges tempó, hiszen mindkét kocsi gyors volt. Nem számítottunk arra, hogy megszerezzük a pole pozíciót, de mégis sikerült. Vasárnap jó rajt, jó stratégia és jó kerékcserék kellenek. Aztán ki tudja? Próbáljuk meg megnyerni a versenyt!”



