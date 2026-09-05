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NB I: MTK–Kisvárda 0–0

Az Esbjerg és a Bucuresti győzelmével indult az FTC női kézi BL-es csoportja

B. A. P.B. A. P.
2026.09.05. 17:31
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Győzelemmel kezdett az Esbjerg (Fotó: Facebook/Team Esbjerg)
Címkék
női kézilabda Esbjerg női kézilabda Bajnokok Ligája Dortmund kézilabda
A női kézilabda Bajnokok Ligája első fordulójában Dortmundban nyert az Esbjerg és Ljubljanában diadalmaskodott a CSM Bucuresti az FTC csoportjában.

A legutóbbi idényben a Dortmundot az FTC búcsúztatta a rájátszásban, míg az Esbjergnek a CSM Bucuresti elleni negyeddöntő jelentette a végállomást. Egymással játszva múltkor mindkét felvonást a dánok nyerték, és ezen az új szezon sem változtatott semmit. Az Esbjerg már a félidőre nyolc góllal vezetett, és a második játékrészben sem tudott hatnál közelebb kerülni a hazai csapat.

A 33–24-es dán győzelemből Henny Reistad 9, Live Deila Rushfeldt és Helene Hansen öt-öt góllal vette ki a részét, Katharina Filter pedig 12 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A tavalyi negyedik CSM Bucuresti Ljubljanában rajtolt, ahol tavaly négygólos vereséget szenvedett. A szlovénok az első félidő nagy részében vezettek, a szünetre kétgólos hazai előnnyel mehettek a csapatok. A második félidőben azonban nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a román együttes, ennek köszönhetően 15 perccel a vége előtt már négy góllal jobban állt, végül 37–29-re nyertek a vendégek. 

A Bucuresti legjobb dobója Valerija Maszlova volt hét találattal, Kuczora Csenge két lövéséből egyet gólra váltott, míg Faluvégi Dorottya nem talált be. A mérkőzés legjobb dobója a 13 lövésből kilenc találatot jegyző Nina Zulic volt.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dortmund (német)–Esbjerg (dán) 24–33 (9–17)
Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román) 29–37 (19–17)
KÉSŐBB
B-CSOPORT
18.00: Podravka Koprivnica (horvát)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Storhamar (norvég)–Metz (francia)

 

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