Az Esbjerg és a Bucuresti győzelmével indult az FTC női kézi BL-es csoportja

A legutóbbi idényben a Dortmundot az FTC búcsúztatta a rájátszásban, míg az Esbjergnek a CSM Bucuresti elleni negyeddöntő jelentette a végállomást. Egymással játszva múltkor mindkét felvonást a dánok nyerték, és ezen az új szezon sem változtatott semmit. Az Esbjerg már a félidőre nyolc góllal vezetett, és a második játékrészben sem tudott hatnál közelebb kerülni a hazai csapat.

A 33–24-es dán győzelemből Henny Reistad 9, Live Deila Rushfeldt és Helene Hansen öt-öt góllal vette ki a részét, Katharina Filter pedig 12 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A tavalyi negyedik CSM Bucuresti Ljubljanában rajtolt, ahol tavaly négygólos vereséget szenvedett. A szlovénok az első félidő nagy részében vezettek, a szünetre kétgólos hazai előnnyel mehettek a csapatok. A második félidőben azonban nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a román együttes, ennek köszönhetően 15 perccel a vége előtt már négy góllal jobban állt, végül 37–29-re nyertek a vendégek.

A Bucuresti legjobb dobója Valerija Maszlova volt hét találattal, Kuczora Csenge két lövéséből egyet gólra váltott, míg Faluvégi Dorottya nem talált be. A mérkőzés legjobb dobója a 13 lövésből kilenc találatot jegyző Nina Zulic volt.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Dortmund (német)–Esbjerg (dán) 24–33 (9–17)

Krim Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román) 29–37 (19–17)

KÉSŐBB

B-CSOPORT

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