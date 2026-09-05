Völgyi Péter: Nem gondoltam volna, hogy 26 eladott labdával nyerni tudunk



MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – „Mindent beleadtunk, nagy szívvel játszottunk. Rövid időnk volt felkészülni Nigériából, a kulcs az volt, hogy a lepattanóharcot megnyertük. A végjátékot szorossá tettük, nem gondoltam volna, hogy 26 eladott labdával nyerni tudunk.”

Rena Wakama: – „Jó dobóhelyzeteink voltak az első félidőben, sokszor végigjátszottuk a figuráinkat, de nem értékesítettük megfelelő százalékkal. Ebben a csoportban nincs sok lehetőség hibázni, ám két vereségünk van, noha jobban játszottunk, mint Dél-Korea ellen, fejlődtünk ahhoz a meccshez képest. Nem volt igazán ritmusunk, a kezdést elrontottuk mindkétszer. A magyarok jól dobtak, remek csapatuk van, egységesek, összeszokottabban kosárlabdáztak.”

VÉLEMÉNYEK Lelik Réka, a mieink hátvédje: – Büszke vagyok a csapatra, mert nagy vereség után tudtunk felállni. A meccs nagy részében vezettünk, de most is sokszor eladtuk a labdát, így majdnem kiegyenlítettek a hajrában. Örülök, hogy nem így lett. Sok szurkoló elkísért minket ide, Berlinbe is, nagyszerű érzés és nagy segítség, imádjuk a drukkereinket! Amy Okonkwo, a nigériaiak erőcsatára: – Kemény meccset vívtunk egy remek ellenféllel. A magyar csapat jól játszott és a lepattanócsatában nagyon megvert minket. Rendkívül nehéz volt ez a két találkozó, de még lesz egy mérkőzésünk, azon tovább szeretnénk javítani a játékunkon.

AZ ÁLLÁS M Gy V Gk P 1. MAGYARORSZÁG 2 1 1 –42 3 2. Franciaország 1 1 – +46 2 3. Dél-Korea 1 1 – +18 2 4. Nigéria 2 – 2 –22 2

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

2. FORDULÓ

B-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–NIGÉRIA 71–67 (21–13, 15–13, 16–16, 19–25)

Max Schmeling Halle, 3857 néző. Vezette: Batista (Puerto Ricó-i), Griguol (ausztrál), Gajdosz (lengyel)

MAGYARORSZÁG: Studer 4/3, Aho Nina 4, LELIK 14, JUHÁSZ 19/3, TAKÁCS-KISS 17/3. Csere: Josepovits 2, Turner 4, Kányási 2, Török 5/3, Széki-Barnai. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

NIGÉRIA: KALU 11, Balogun 13/6, Amukamara 2, OKONKWO 17/9, Musa 10. Csere: Macaulay 11/6, Obi, Kunaiyi 3, Efusa-Aguebor. Szövetségi kapitány: Rena Wakama

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 9–6. 6. p.: 11–11. 8. p.: 15–11. 14. p.: 27–13. 16. p.: 27–19. 19. p.: 30–24. 23. p.: 38–32. 26. p.: 43–32. 30. p.: 49–42. 35. p.: 56–46. 36. p.: 63–49. 38. p.: 66–60. 40. p.: 69–67

Kipontozódott: Okonkwo (39. p.)

A MAGYAR VÁLOGATOTT TOVÁBBI PROGRAMJA

Hétfő, 14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Max Schmeling Halle) (Tv: M4 Sport)