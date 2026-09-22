Nemzetek Ligája: Kylian Mbappé influenzával küzd
Influenzával küzd, ezért kedden kihagyta a francia labdarúgó-válogatott edzését Kylian Mbappé.
A világbajnokságok történetének legeredményesebb futballistája természetesen ennek ellenére ott van a nemzeti csapat edzőtáborában, ahol a gárda a Nemzetek Ligája rajtjára készül. A francia csapatnak a mostani az első összetartása az új szövetségi kapitány Zinédine Zidane irányítása alatt.
A válogatott pénteken Törökország vendégeként kezdi meg szereplését a sorozatban, majd előbb Belgiumot, aztán Olaszországot fogadja, végül pedig Belgiumba látogat.
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