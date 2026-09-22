Nemzetek Ligája: Kylian Mbappé influenzával küzd

A világbajnokságok történetének legeredményesebb futballistája természetesen ennek ellenére ott van a nemzeti csapat edzőtáborában, ahol a gárda a Nemzetek Ligája rajtjára készül. A francia csapatnak a mostani az első összetartása az új szövetségi kapitány Zinédine Zidane irányítása alatt.

A válogatott pénteken Törökország vendégeként kezdi meg szereplését a sorozatban, majd előbb Belgiumot, aztán Olaszországot fogadja, végül pedig Belgiumba látogat.