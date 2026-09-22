Nemzeti Sportrádió

Nemzetek Ligája: Kylian Mbappé influenzával küzd

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.22. 20:50
Kylian Mbappé (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Kylian Mbappé Franciaország
Influenzával küzd, ezért kedden kihagyta a francia labdarúgó-válogatott edzését Kylian Mbappé.

A világbajnokságok történetének legeredményesebb futballistája természetesen ennek ellenére ott van a nemzeti csapat edzőtáborában, ahol a gárda a Nemzetek Ligája rajtjára készül. A francia csapatnak a mostani az első összetartása az új szövetségi kapitány Zinédine Zidane irányítása alatt.

A válogatott pénteken Törökország vendégeként kezdi meg szereplését a sorozatban, majd előbb Belgiumot, aztán Olaszországot fogadja, végül pedig Belgiumba látogat.

 

Nemzetek Ligája Kylian Mbappé Franciaország
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