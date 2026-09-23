Nemzeti Sportrádió

Közvetetten az Eb-selejtező is elkezdődik a Nemzetek Ligájával

2026.09.23. 08:36
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A Nemzetek Ligája részben együtt jár az Eb-selejtezőkkel (Fotó: Getty Images)
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labdarúgás Nemzetek Ligája Eb-selejtező
A Nemezetek Ligája 2026–2027-es idényének csütörtöktől szombatig tartó első fordulójával közvetetten megkezdődik a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozata is.

Ebből a sorozatból ezúttal is pótselejtezős helyet lehet kivívni azon csapatoknak, amelyek 2027-ben kudarcot vallanak a hagyományos kvalifikáció során, csakhogy a korábbi kiírásokkal ellentétben ezúttal nem egyértelmű, ez hány válogatottat jelent. Ennek az oka, hogy az európai szövetség csak két helyet biztosít a két év múlva esedékes kontinensviadal négy házigazdájának – Anglia, Skócia, Wales, Írország –, ezért valamennyi elindul a selejtezőben, de nem mindegy hány jut ki közülük a pályán elért eredményeivel. Ezen múlik ugyanis, hogy a pótselejtezőben kettő, három, vagy négy fennmaradó hely lesz-e kiadó. A különböző forgatókönyvek alapján legalább négy, legfeljebb kilenc pótselejtezős helyet osztanak ki az NL eredményei alapján.

A hagyományos selejtezők decemberi sorsolásán 12 csoportba osztják majd a résztvevőket, az első helyezettek és a nyolc legjobb második egyenes ágon kijut az Eb-re, a négy legrosszabb második pedig pótselejtezős lesz. Az NL-ben csoportgyőztesként lehet pótselejtezős helyhez jutni, de ha velük nem éri el a kellő létszámot a mezőny, akkor azt az NL-rangsorban legelőkelőbb helyen végzett csapattal, csapatokkal töltik fel.

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A Nemzetek Ligája küzdelemsorozata továbbra is négy osztályban zajlik, a magyarok az élvonalból kiesve a B-divízióban szerepelnek. Az A-osztályban a négy csoport első két-két helyezettje a márciusi negyeddöntőbe jut, a harmadikok osztályozót vívnak, a negyedikek kiesnek. A magyarokat érintő B-divízióból az első élvonalba kerül, a második a feljutásért, a harmadik a bennmaradásért játszhat márciusban, a negyedik pedig a harmadik vonalba esik.

Az első fordulóban rögtön nagy rangadókat rendeznek, ugyanis szombaton a vb-bronzérmes Anglia fogadja a világbajnok spanyol együttest, csütörtökön pedig a holland–német összecsapás és a norvég–dán skandináv derbi ígérkezik izgalmasnak.

 

labdarúgás Nemzetek Ligája Eb-selejtező
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