Közvetetten az Eb-selejtező is elkezdődik a Nemzetek Ligájával

Ebből a sorozatból ezúttal is pótselejtezős helyet lehet kivívni azon csapatoknak, amelyek 2027-ben kudarcot vallanak a hagyományos kvalifikáció során, csakhogy a korábbi kiírásokkal ellentétben ezúttal nem egyértelmű, ez hány válogatottat jelent. Ennek az oka, hogy az európai szövetség csak két helyet biztosít a két év múlva esedékes kontinensviadal négy házigazdájának – Anglia, Skócia, Wales, Írország –, ezért valamennyi elindul a selejtezőben, de nem mindegy hány jut ki közülük a pályán elért eredményeivel. Ezen múlik ugyanis, hogy a pótselejtezőben kettő, három, vagy négy fennmaradó hely lesz-e kiadó. A különböző forgatókönyvek alapján legalább négy, legfeljebb kilenc pótselejtezős helyet osztanak ki az NL eredményei alapján.

A hagyományos selejtezők decemberi sorsolásán 12 csoportba osztják majd a résztvevőket, az első helyezettek és a nyolc legjobb második egyenes ágon kijut az Eb-re, a négy legrosszabb második pedig pótselejtezős lesz. Az NL-ben csoportgyőztesként lehet pótselejtezős helyhez jutni, de ha velük nem éri el a kellő létszámot a mezőny, akkor azt az NL-rangsorban legelőkelőbb helyen végzett csapattal, csapatokkal töltik fel.