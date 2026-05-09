Óriási bukás, Silva szakaszgyőzelemmel vette át a rózsaszín trikót a Giro d'Italián – videó

A második versenynapon az idei viadal második leghosszabb szakasza, a Burgasz és Veliko Tarnovo közötti 221 kilométer várt a mezőnyre, amelynek három kisebb emelkedőt is meg kellett másznia.

Ezúttal ketten léptek el a többiektől nem sokkal a rajt után, a szökevényboly legnagyobb előnye 5:20 perc volt, a főmezőny azonban a szakadó esőben 27 kilométerre a céltól utolérte őket. Már csak 20 kilométer volt hátra, amikor a csúszós úton többen – köztük a korábbi Tour de France-dobogós brit Adam Yates – hatalmasat estek, volt versenyző, akit mentőautóval vittek el a helyszínről.

A szakaszt rövid időre neutralizálták is, de az utolsó 15 kilométert ismét versenykörülmények között teljesíthette a mezőny: a harmadik rövid, de meredek kaptatón a legnagyobb végső esélyes dán Jonas Vingegaard megindult, első tempóváltását mintegy 35 riválisa tudta tartani, a másodiknál azonban már csak az olasz Giulio Pellizzari és a belga Lennert Van Eetvelt tartott vele. A rózsaszín trikós francia Paul Magnier hátránya ekkor másfél perc volt.

A záró 10 kilométeren az elöl lévő trió sokáig remekül dolgozott össze, de az utolsó 1000 méteren az üldözők befogták őket, s közülük Silva hajrázott legjobban, aki a szakaszsiker mellett az összetettben is átvette a vezetést. A 24 éves versenyző az első uruguayi etapgyőztes a háromhetes viadalok történetében.

Vasárnap az utolsó bulgáriai résztáv, a Plovdiv és Szófia közötti 175 kilométer vár a mezőnyre, amely összesen 3468 kilométert tesz meg a május 31-i, római befutóig.

KERÉKPÁR

Giro d'Italia országúti körverseny

2. szakasz (Burgasz–Veliko Tarnovo, 221 km)

1. Guillermo Thomas Silva (uruguayi, XDS Astana Team) 5:39:25 óra

2. Florian Stork (német, Tudor Pro Cycling Team) azonos idővel

3. Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) a. i.

Az összetett állása

1. Silva 9:00:23 óra

2. Stork 4 másodperc hátrány

3. Egan Bernal (kolumbiai, Netcompany Ineos) a. i.