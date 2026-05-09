Magyar Kupa-döntő: Ferencváros–Zalaegerszeg 0–0

MK-döntő: Rommens ismét kezd a Fradiban, brazilokkal támad a ZTE

P. K.
2026.05.09. 17:04
Dibusz Dénes (balra) és Szendrei Norbert is a kezdőcsapat tagja lesz a döntőben (Fotó: Török Attila)
Mol Magyar Kupa Zalaegerszeg Ferencváros
A labdarúgó Mol Magyar Kupa döntőjében a Ferencváros a Zalaegerszeggel mérkőzik meg 18 órától. A két vezetőedző kijelölte a kezdőcsapatát. A Ferencvárosban sorozatban a harmadik tétmeccsen került be a kezdőcsapatba a belga Philippe Rommens, aki korábban csak öt tétmérkőzésen szerepelt ebben az idényben, és áprilisig egyszer sem kezdett. A ZTE-nél nincs meglepetés, elöl két csatárral, a brazil Maxusell, Joao Victor duóval támadnak a zalaiak.

 

FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Puskás Aréna, 18.00 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)
FERENCVÁROS: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu, Kanikovszki, Zachariassen, Rommens, O'Dowda – Joseph, Gruber.  Vezetőedző: Robbie Keane
ZALAEGERSZEG: Gundel-Takács Csonka, Akpe, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Szendrei, Amato, Skribek – Maxusell, Joao Victor. Vezetőedző: Nuno Campos

 

 

Magyar Kupa, döntő: Ferencváros–Zalaegerszeg

