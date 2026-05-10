A Heidenheim győzött Kölnben, amivel előzött; három vereség után újra nyert a Hamburg

2026.05.10. 19:31
Jan Schöppner volt a meccs hőse Kölnben (Fotó: Getty Images)
Köln Heidenheim Bundesliga Hamburger SV Freiburg
Sokkal veszélyesebb volt a kapura a házigazda Hamburger SV, mint vendége, a Freiburg, így megérdemelten aratott odahaza 3–2-es sikert a német első osztályú labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén; idegenben verte 3–1-re az 1. FC Kölnt a Heidenheim, amely sikerével az utolsó helyre taszította a St. Paulit.

Viszonylag eseménytelen szűk negyedóra után gyors gólváltás: ezt jegyezhették fel a krónikások a Freiburg hamburgi vendégszereplésén. A dán válogatott Albert Grönbaek passzából a 14. percben Bakery Jatta szerzett vezetést a HSV-nak, de az előny csak két percig tartott ki, ugyanis Lukas Kübler beíveléséből Igor Matanovic egalizált. Hat perccel később újból fórba kerülhettek volna a hazaiak, ám az Arsenaltól kölcsönvett portugál támadó középpályás, Fábio Vieira a kapufát találta el.

A második félidő derekán aztán kétszer is betalált a Hamburg: a 64. percben Luka Vuskovic, majd nem sokkal később Fábio Balde vette be Noah Atubolu kapuját. A megnyugtatónak tűnő előnyből Igor Matanovic második góljával a hajrában egyet lefaragott a vendégcsapat, de az egykori BEK-győztes három vereség után így is győzelmet könyvelhetett el. 3–2

NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Hamburger SV–Freiburg 3–2 (Jatta 14., Vuskovic 64., F. Balde 67., ill. Matanovic 16., 87.)
1. FC Köln–Heidenheim 1–3 (Bülter 10., ill. Schöppner 8., 72., A. Ibrahimovic 28.)
19.30: Mainz–Union Berlin

Szombaton játszották
Wolfsburg–Bayern München 0–1 (Olise 56.)
VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 3–1 (Demirovic 5., Mittelstädt 45+7. – 11-esből, Undav 58., ill. A. García 1.)
Hoffenheim–Werder Bremen 1–0 (B. Touré 26.)
Kiállítva: Szugavara (5., Werder Bremen)
Augsburg–Mönchengladbach 3–1 (Gregoritsch 24., Fellhauer 42., 69., ill. Reyna 90+2.)
RB Leipzig–St. Pauli 2–1 (Schlager 45., Orbán 55., ill. A. Ceesay 87.)
Pénteken játszották
Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München332751117–35+82 86 
2. Borussia Dortmund33217568–34+34 70 
3. RB Leipzig33205865–43+22 65 
4. Stuttgart33187869–47+22 61 
5. Hoffenheim33187865–48+17 61 
6. Bayer Leverkusen33177967–46+21 58 
7. Freiburg331281347–56–9 44 
8. Eintracht Frankfurt3311101259–63–4 43 
9. Augsburg331271445–57–12 43 
10. Mainz329101341–50–9 37 
11. Hamburg339101439–53–14 37 
12. Mönchengladbach338111438–53–15 35 
13. Union Berlin32891537–57–20 33 
14. 1. FC Köln337111548–58–10 32 
15. Werder Bremen33881737–58–21 32 
16. Wolfsburg33681942–68–26 26 
17. Heidenheim33681941–70–29 26 
18. St. Pauli33681928–57–29 26 

 

 

